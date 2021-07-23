https://ria.ru/20210723/kndr-1742457219.html

Директор ЦРУ считает, что КНДР продолжит развивать ядерный потенциал

Директор ЦРУ считает, что КНДР продолжит развивать ядерный потенциал - РИА Новости, 23.07.2021

Директор ЦРУ считает, что КНДР продолжит развивать ядерный потенциал

КНДР продолжит развивать свой ядерный потенциал, убежден директор ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T02:06

2021-07-23T02:06

2021-07-23T02:07

уильям бернс

кндр (северная корея)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. КНДР продолжит развивать свой ядерный потенциал, убежден директор ЦРУ Уильям Бернс."Нет никаких сомнений. Я имею в виду, они неуклонно расширяли свои ракетные и ядерные программы в течение последних лет", - сказал Бернс в интервью Национальному общественному радио США.Так он ответил на просьбу высказать мнение о том, будет ли КНДР развивать свои ракетные и ядерные возможности.КНДР - это угроза безопасности, заявил Бернс.В отношении КНДР действует ряд санкций США в том числе из-за развития ядерной программы Пхеньяна. Президент США Джо Байден заявлял, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США завершили пересмотр политики в отношении КНДР. По ее словам, новая политика отличается от курсов двух предыдущих президентов - "не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение". Белый дом заявил, что это будет "откалиброванный практический прогресс" и США продолжат консультироваться с Южной Кореей и Японией, а также с другими союзниками в регионе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/koreya-1738873723.html

кндр (северная корея)

сша

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уильям бернс, кндр (северная корея), сша, в мире