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Директор ЦРУ считает, что КНДР продолжит развивать ядерный потенциал
Директор ЦРУ считает, что КНДР продолжит развивать ядерный потенциал - РИА Новости, 23.07.2021
Директор ЦРУ считает, что КНДР продолжит развивать ядерный потенциал
КНДР продолжит развивать свой ядерный потенциал, убежден директор ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T02:06
2021-07-23T02:07
уильям бернс
кндр (северная корея)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. КНДР продолжит развивать свой ядерный потенциал, убежден директор ЦРУ Уильям Бернс."Нет никаких сомнений. Я имею в виду, они неуклонно расширяли свои ракетные и ядерные программы в течение последних лет", - сказал Бернс в интервью Национальному общественному радио США.Так он ответил на просьбу высказать мнение о том, будет ли КНДР развивать свои ракетные и ядерные возможности.КНДР - это угроза безопасности, заявил Бернс.В отношении КНДР действует ряд санкций США в том числе из-за развития ядерной программы Пхеньяна. Президент США Джо Байден заявлял, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США завершили пересмотр политики в отношении КНДР. По ее словам, новая политика отличается от курсов двух предыдущих президентов - "не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение". Белый дом заявил, что это будет "откалиброванный практический прогресс" и США продолжат консультироваться с Южной Кореей и Японией, а также с другими союзниками в регионе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210628/koreya-1738873723.html
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уильям бернс, кндр (северная корея), сша, в мире
02:06 23.07.2021 (обновлено: 02:07 23.07.2021)
 
Директор ЦРУ считает, что КНДР продолжит развивать ядерный потенциал

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что КНДР продолжит развивать ядерный потенциал

© KCTV Новая баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции
Новая баллистическая ракета Пуккыксон 4-А во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции
© KCTV
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. КНДР продолжит развивать свой ядерный потенциал, убежден директор ЦРУ Уильям Бернс.
"Нет никаких сомнений. Я имею в виду, они неуклонно расширяли свои ракетные и ядерные программы в течение последних лет", - сказал Бернс в интервью Национальному общественному радио США.
Так он ответил на просьбу высказать мнение о том, будет ли КНДР развивать свои ракетные и ядерные возможности.
КНДР - это угроза безопасности, заявил Бернс.
В отношении КНДР действует ряд санкций США в том числе из-за развития ядерной программы Пхеньяна. Президент США Джо Байден заявлял, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США завершили пересмотр политики в отношении КНДР. По ее словам, новая политика отличается от курсов двух предыдущих президентов - "не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение". Белый дом заявил, что это будет "откалиброванный практический прогресс" и США продолжат консультироваться с Южной Кореей и Японией, а также с другими союзниками в регионе.
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Уильям БернсКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
 
 
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