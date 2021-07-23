https://ria.ru/20210723/kizhi-1742586221.html

Любимова открыла церковь Преображения Господня в Кижах после реставрации

Любимова открыла церковь Преображения Господня в Кижах после реставрации - РИА Новости, 23.07.2021

Любимова открыла церковь Преображения Господня в Кижах после реставрации

Министр культуры России Ольга Любимова открыла церковь Преображения Господня на острове Кижи после реставрации, сообщили в пресс-службе Минкультуры. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:05

2021-07-23T17:05

2021-07-23T17:05

культура

ольга любимова

новости культуры

реставрация

музеи

кижи

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

республика карелия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова открыла церковь Преображения Господня на острове Кижи после реставрации, сообщили в пресс-службе Минкультуры."Ольга Любимова посетила Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" и приняла участие в торжественном открытии после реставрации церкви Преображения Господня Кижского архитектурного ансамбля", - говорится в сообщении.Отмечается, что в реставрации церкви участвовали около 100 специалистов. На открытии сотрудников музея-заповедника и реставраторов отметили наградами.Награды получили директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова, руководители реставрационных центров, реставраторы, специалисты. Владимир Рахманов, главный архитектор музея-заповедника "Кижи", который десять лет – с 2009 года – руководил реставрацией церкви Преображения Господня, был посмертно награжден медалью за заслуги перед Республикой Карелией. Он успел увидеть результат своих трудов, отреставрированную церковь, но умер 11 декабря 2019 года."Он знал каждый из тысяч элементов каждой из десятков уникальных построек, которые он возвращал к жизни, - вспоминают о нем сотрудники музея. - И сегодня, входя в Преображенскую церковь, мы по-прежнему ощущаем присутствие Мастера – хранителя храма".В пресс-службе отметили, что на покрытие главок церкви потребовалось "свыше 35 тысяч лемешин – осиновых черепичек, каждая из которых была изготовлена вручную по древней технологии при помощи плотницкого топора".Отреставрировали и золоченный резной иконостас, в его состав входят более 100 подлинных икон северного письма XVII–XIX веков."Многолетняя реставрация церкви Преображения Господня, а также величественного золоченного резного иконостаса – пример титанического труда отечественных мастеров деревянного зодчества и реставраторов. В общей сложности 100 уникальных специалистов трудились на этом объекте, создан Всероссийский центр сохранения деревянного зодчества имени В.С. Рахманова", - рассказала Ольга Любимова."Сейчас у нас более семи тысяч объектов уникального деревянного зодчества, 3,5 тысячи из них находятся в тяжелом состоянии. И открывшаяся после реставрации церковь Преображения Господня, безусловно, является символом того, как уникальные знания в дальнейшем смогут быть применены и на других объектах. Огромные слова благодарности всем тем, кто трудился здесь", - отметила глава ведомства, добавив, что им удалось превзойти изначальные прогнозы и сохранить более 60 процентов исторического материала.Всемирно известный остров Кижи находится в Карелии. На нем расположен архитектурный ансамбль, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII-XIX веков. Жители Карелии считают Кижский погост восьмым чудом света.

https://ria.ru/20191014/1559289591.html

кижи

республика карелия

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ольга любимова, новости культуры, реставрация, музеи, кижи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), республика карелия