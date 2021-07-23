Любимова открыла церковь Преображения Господня в Кижах после реставрации
Любимова открыла церковь Преображения Господня в Кижах после реставрации
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова открыла церковь Преображения Господня на острове Кижи после реставрации, сообщили в пресс-службе Минкультуры.
"Ольга Любимова посетила Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" и приняла участие в торжественном открытии после реставрации церкви Преображения Господня Кижского архитектурного ансамбля", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба министерства культуры РоссииМинистр культуры Ольга Любимова открыла церковь Преображения Господня в Кижах после реставрации
© Пресс-служба министерства культуры России
Министр культуры Ольга Любимова открыла церковь Преображения Господня в Кижах после реставрации
Отмечается, что в реставрации церкви участвовали около 100 специалистов. На открытии сотрудников музея-заповедника и реставраторов отметили наградами.
Награды получили директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова, руководители реставрационных центров, реставраторы, специалисты.
© Пресс-служба министерства культуры РоссииМинистр культуры России Ольга Любимова и директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова
© Пресс-служба министерства культуры России
Министр культуры России Ольга Любимова и директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова
Владимир Рахманов, главный архитектор музея-заповедника "Кижи", который десять лет – с 2009 года – руководил реставрацией церкви Преображения Господня, был посмертно награжден медалью за заслуги перед Республикой Карелией. Он успел увидеть результат своих трудов, отреставрированную церковь, но умер 11 декабря 2019 года.
"Он знал каждый из тысяч элементов каждой из десятков уникальных построек, которые он возвращал к жизни, - вспоминают о нем сотрудники музея. - И сегодня, входя в Преображенскую церковь, мы по-прежнему ощущаем присутствие Мастера – хранителя храма".
В пресс-службе отметили, что на покрытие главок церкви потребовалось "свыше 35 тысяч лемешин – осиновых черепичек, каждая из которых была изготовлена вручную по древней технологии при помощи плотницкого топора".
Отреставрировали и золоченный резной иконостас, в его состав входят более 100 подлинных икон северного письма XVII–XIX веков.
© Пресс-служба министерства культурыОтреставрированный золоченный резной иконостас церковь Преображения Господня на острове Кижи.
© Пресс-служба министерства культуры
Отреставрированный золоченный резной иконостас церковь Преображения Господня на острове Кижи.
"Многолетняя реставрация церкви Преображения Господня, а также величественного золоченного резного иконостаса – пример титанического труда отечественных мастеров деревянного зодчества и реставраторов. В общей сложности 100 уникальных специалистов трудились на этом объекте, создан Всероссийский центр сохранения деревянного зодчества имени В.С. Рахманова", - рассказала Ольга Любимова.
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПреображенская церковь XVIII века после реставрации и церковь Покрова Пресвятой Богородицы, входящие в состав архитектурного ансамбля Государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Кижи
Преображенская церковь XVIII века после реставрации и церковь Покрова Пресвятой Богородицы, входящие в состав архитектурного ансамбля Государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Кижи
"Сейчас у нас более семи тысяч объектов уникального деревянного зодчества, 3,5 тысячи из них находятся в тяжелом состоянии. И открывшаяся после реставрации церковь Преображения Господня, безусловно, является символом того, как уникальные знания в дальнейшем смогут быть применены и на других объектах. Огромные слова благодарности всем тем, кто трудился здесь", - отметила глава ведомства, добавив, что им удалось превзойти изначальные прогнозы и сохранить более 60 процентов исторического материала.
Всемирно известный остров Кижи находится в Карелии. На нем расположен архитектурный ансамбль, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII-XIX веков. Жители Карелии считают Кижский погост восьмым чудом света.
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