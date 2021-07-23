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МИД Китая призвал США отменить новые санкции против Кубы
МИД Китая призвал США отменить новые санкции против Кубы - РИА Новости, 23.07.2021
МИД Китая призвал США отменить новые санкции против Кубы
Китай решительно выступает против новых санкций США в отношении Кубы, призывает Вашингтон немедленно отменить все односторонние ограничительные меры против... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:15
2021-07-23T13:16
чжао лицзянь
мид кнр
куба
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Китай решительно выступает против новых санкций США в отношении Кубы, призывает Вашингтон немедленно отменить все односторонние ограничительные меры против Гаваны, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее на этой неделе Соединенные Штаты в рамках "закона Магнитского" ввели санкции в отношении министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады, входящей в состав МВД островного государства."Китай поддерживает усилия кубинского правительства и народа по обеспечению социальной стабильности. Мы решительно выступаем против того, чтобы какая бы то ни было страна использовала так называемое знамя "свободы", "демократии" и "прав человека" для вмешательства во внутренние дела других государств, введения односторонних санкций, сговора с целью оказания давления или травли других стран", - заявил дипломат.Он отметил, что США сначала должны детально изучить свои собственные проблемы с правами человека, вместо того чтобы вводить санкции, грубо вмешиваться во внутренние дела других стран, создавать разногласия или конфронтацию.Санкции в рамках "закона Магнитского" предполагают запрет на въезд в США и замораживание любых активов попавших под ограничения лиц. Американская администрация ранее заявляла, что не исключает введения санкций против представителей кубинских властей, ответственных, по мнению Вашингтона, за подавление недавних протестов.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих - "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой". Власти США заявляли, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
https://ria.ru/20210722/kuba-1742445439.html
https://ria.ru/20210722/sanktsii-1742436854.html
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чжао лицзянь, мид кнр, куба, китай, сша, в мире
13:15 23.07.2021 (обновлено: 13:16 23.07.2021)
 
МИД Китая призвал США отменить новые санкции против Кубы

МИД Китая выступил против новых американских санкций против Кубы и призвал немедленно их отменить

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки
Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Китай решительно выступает против новых санкций США в отношении Кубы, призывает Вашингтон немедленно отменить все односторонние ограничительные меры против Гаваны, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее на этой неделе Соединенные Штаты в рамках "закона Магнитского" ввели санкции в отношении министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады, входящей в состав МВД островного государства.
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Вчера, 21:23
США продолжат давление на Кубу, заявил Байден
"Китай поддерживает усилия кубинского правительства и народа по обеспечению социальной стабильности. Мы решительно выступаем против того, чтобы какая бы то ни было страна использовала так называемое знамя "свободы", "демократии" и "прав человека" для вмешательства во внутренние дела других государств, введения односторонних санкций, сговора с целью оказания давления или травли других стран", - заявил дипломат.
Он отметил, что США сначала должны детально изучить свои собственные проблемы с правами человека, вместо того чтобы вводить санкции, грубо вмешиваться во внутренние дела других стран, создавать разногласия или конфронтацию.
"Соединенные Штаты должны в соответствии с целями Устава ООН и основными нормами международных отношений немедленно отменить односторонние санкции против Кубы, приложить больше усилий для улучшения американо-кубинских отношений, способствовать международной и региональной стабильности", - добавил он.
Санкции в рамках "закона Магнитского" предполагают запрет на въезд в США и замораживание любых активов попавших под ограничения лиц. Американская администрация ранее заявляла, что не исключает введения санкций против представителей кубинских властей, ответственных, по мнению Вашингтона, за подавление недавних протестов.
Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих - "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой". Власти США заявляли, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы
 
Чжао ЛицзяньМИД КНРКубаКитайСШАВ мире
 
 
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