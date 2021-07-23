https://ria.ru/20210723/kitay-1742535290.html

МИД Китая призвал США отменить новые санкции против Кубы

МИД Китая призвал США отменить новые санкции против Кубы - РИА Новости, 23.07.2021

МИД Китая призвал США отменить новые санкции против Кубы

Китай решительно выступает против новых санкций США в отношении Кубы, призывает Вашингтон немедленно отменить все односторонние ограничительные меры против... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:15

2021-07-23T13:15

2021-07-23T13:16

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ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Китай решительно выступает против новых санкций США в отношении Кубы, призывает Вашингтон немедленно отменить все односторонние ограничительные меры против Гаваны, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее на этой неделе Соединенные Штаты в рамках "закона Магнитского" ввели санкции в отношении министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады, входящей в состав МВД островного государства."Китай поддерживает усилия кубинского правительства и народа по обеспечению социальной стабильности. Мы решительно выступаем против того, чтобы какая бы то ни было страна использовала так называемое знамя "свободы", "демократии" и "прав человека" для вмешательства во внутренние дела других государств, введения односторонних санкций, сговора с целью оказания давления или травли других стран", - заявил дипломат.Он отметил, что США сначала должны детально изучить свои собственные проблемы с правами человека, вместо того чтобы вводить санкции, грубо вмешиваться во внутренние дела других стран, создавать разногласия или конфронтацию.Санкции в рамках "закона Магнитского" предполагают запрет на въезд в США и замораживание любых активов попавших под ограничения лиц. Американская администрация ранее заявляла, что не исключает введения санкций против представителей кубинских властей, ответственных, по мнению Вашингтона, за подавление недавних протестов.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих - "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой". Власти США заявляли, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.

https://ria.ru/20210722/kuba-1742445439.html

https://ria.ru/20210722/sanktsii-1742436854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, мид кнр, куба, китай, сша, в мире