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Туризм
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На Кипре подешевели ПЦР-тесты для прибывающих туристов
На Кипре подешевели ПЦР-тесты для прибывающих туристов - РИА Новости, 23.07.2021
На Кипре подешевели ПЦР-тесты для прибывающих туристов
На Кипре стоимость ПЦР-тестов на COVID-19, которые по прибытии сдают иностранные туристы, значительно снизилась, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T16:04
2021-07-23T16:04
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ларнаки
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
кипр
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. На Кипре стоимость ПЦР-тестов на COVID-19, которые по прибытии сдают иностранные туристы, значительно снизилась, сообщает АТОР.Так, анализ в аэропорту Ларнаки вместо 30-ти обойдется теперь в 15 евро. В аэропорту Пафоса — 19 евро, а не 32, как было ранее.Россияне, прошедшие полную вакцинацию "Спутником V", на Кипре освобождены от дополнительных ПЦР-тестов на коронавирус при условии предоставления действующего сертификата о прививке.В июне наши соотечественники заняли первое место по числу прибытий на остров, обеспечив 45,8 процента турпотока. Там отдохнули 184 тысячи иностранцев, из них 84 тысячи — россияне, рассказали в российском представительстве министерства туризма Кипра.
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коронавирус covid-19, туризм, ларнаки, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр, пафос
16:04 23.07.2021
 

На Кипре подешевели ПЦР-тесты для прибывающих туристов

© Pixabay / Dimitris VetsikasПляж Коннос Бей на Кипре
Пляж Коннос Бей на Кипре - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. На Кипре стоимость ПЦР-тестов на COVID-19, которые по прибытии сдают иностранные туристы, значительно снизилась, сообщает АТОР.
Так, анализ в аэропорту Ларнаки вместо 30-ти обойдется теперь в 15 евро. В аэропорту Пафоса — 19 евро, а не 32, как было ранее.
Россияне, прошедшие полную вакцинацию "Спутником V", на Кипре освобождены от дополнительных ПЦР-тестов на коронавирус при условии предоставления действующего сертификата о прививке.
В июне наши соотечественники заняли первое место по числу прибытий на остров, обеспечив 45,8 процента турпотока. Там отдохнули 184 тысячи иностранцев, из них 84 тысячи — россияне, рассказали в российском представительстве министерства туризма Кипра.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмЛарнакиАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКипрПафос
 
 
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