https://ria.ru/20210723/kipr-1742570725.html

На Кипре подешевели ПЦР-тесты для прибывающих туристов

На Кипре подешевели ПЦР-тесты для прибывающих туристов - РИА Новости, 23.07.2021

На Кипре подешевели ПЦР-тесты для прибывающих туристов

На Кипре стоимость ПЦР-тестов на COVID-19, которые по прибытии сдают иностранные туристы, значительно снизилась, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T16:04

2021-07-23T16:04

2021-07-23T16:04

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кипр

пафос

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. На Кипре стоимость ПЦР-тестов на COVID-19, которые по прибытии сдают иностранные туристы, значительно снизилась, сообщает АТОР.Так, анализ в аэропорту Ларнаки вместо 30-ти обойдется теперь в 15 евро. В аэропорту Пафоса — 19 евро, а не 32, как было ранее.Россияне, прошедшие полную вакцинацию "Спутником V", на Кипре освобождены от дополнительных ПЦР-тестов на коронавирус при условии предоставления действующего сертификата о прививке.В июне наши соотечественники заняли первое место по числу прибытий на остров, обеспечив 45,8 процента турпотока. Там отдохнули 184 тысячи иностранцев, из них 84 тысячи — россияне, рассказали в российском представительстве министерства туризма Кипра.

https://ria.ru/20210721/kipr-1742205758.html

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коронавирус covid-19, туризм, ларнаки, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр, пафос