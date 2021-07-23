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Культура
https://ria.ru/20210723/kino-1742422892.html
Берналь, Депардье и якудза. Что идет в кино
Берналь, Депардье и якудза. Что идет в кино - РИА Новости, 23.07.2021
Берналь, Депардье и якудза. Что идет в кино
Не ждите романтики и мелодрам в прокате. Эта неделя почти целиком посвящена триллерам и ужасам. "Цензор" рассказывает об убийствах в Британии 1980-х, а новый... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:00
2021-07-23T08:00
что посмотреть
куда сходить
гаэль гарсия берналь
культура
кино и сериалы
знаменитости
сен-тропе
жерар депардье
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Не ждите романтики и мелодрам в прокате. Эта неделя почти целиком посвящена триллерам и ужасам. "Цензор" рассказывает об убийствах в Британии 1980-х, а новый триллер Шьямалана — про потерянное время. "G. I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" демонстрирует, как живет якудза. И только "Тайна Сен-Тропе" с Клавье и Депардье рассмешит, причем неожиданно. О том, что идет в кино, — в материале РИА Новости.Британская самоцензураОдин из новых мрачных релизов — "Цензор", визуально необычный, жуткий и пугающий.В середине 1980-х в Британии совершают преступления, вдохновленные просмотром хорроров. Главная героиня Инед (Нив Алгар) — цензор, которая тщательно убирает из фильмов потенциально опасные для восприятия, провокационные сцены.Однажды к ней попадает ужастик, напоминающий о страшном происшествии из детства, когда таинственно исчезла ее сестра. К тому же главная героиня картины очень похожа на пропавшую родственницу.Инед хочет узнать о фильме больше и, возможно, разгадать эти странные совпадения. Но вымысел и реальность начинают путаться: видеоряд из кинокартины затейливо смешивается с ее причудливыми снами.На стиль ленты явно повлияли работы фотографов того времени: Мартина Парра и Пола Грэма. В кадре царит мрачная туманная Британия, которая смешивается с яркими, но не менее тягостными и волнующими образами из снов Инед.При этом "Цензор" — не хоррор в классическом понимании этого термина. Авторы хотели сделать сюжет реалистичным, но не лишать главную героиню надежды."Кино — это вид искусства, больше всего похожий на наши мечты. Фильм может перенести зрителя в самую невероятную реальность и обстоятельства, в пространство счастья", — отмечает режиссер картины Прано Бэйли-Бонд.Японские единоборстваЕсли вам интересны истории про кланы, якудза, заговоры и восточные единоборства, картина "G. I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" — для вас.Главный герой Снейк Айз — таинственный воин-одиночка. После того как он спас наследника японского клана, его в благодарность принимают в сообщество. Правда, потом всплывают секреты из прошлого новичка, и у клана возникают вопросы по поводу его честности, чести и преданности.Конечно же, эти проблемы не решить без драк на мечах, перестрелок и другого экшена. В картине главное — не диалоги и сюжет как таковой, а визуальная часть. Мотоциклы, рассекающие по трассам на бешеной скорости, ловкие пассы руками и апперкоты, а еще прыжки в стиле паркур и погони — это, пожалуй, главные достоинства фильма.Пугающий пляжРежиссер-визионер Найт Шьямалан снял очередную картину, после просмотра которой возникнут вопросы и желание подумать над ними в одиночестве.Мистический триллер "Время" рассказывает о семье, которая отправляется в отпуск на тропический остров. Супруги Гай (Гарсия Берналь) и Приска (Вики Крипс) собираются плавать и загорать вместе с детьми. В отеле им предлагают пропуск на эксклюзивный шикарный пляж.Через некоторое время они понимают, что начинают быстро стареть: за пару часов на несколько лет. Это подталкивает к размышлениям — пытаться (возможно, безуспешно) найти выход с пляжа или провести жизнь так, как они всегда хотели.Сценарий вдохновлен романом "Замок из песка" французского писателя Пьера Оскара почти с идентичным сюжетом. Только Шьямалан превратил его в экзистенциальный триллер о смерти, раскаянии, любви.Есть и элемент хоррора: персонажи оказались в узких временных рамках, им неподвластных. Но режиссер категорически против того, чтобы его фильм расценивали как ужастик.Так и происходит: тайны не спешат раскрываться, сюжет запутанный и загадочный, и все два часа фильма зритель находится в напряжении.Кстати, "взрослый" актерский состав разбавляют убедительные персонажи, которых сыграли менее опытные артисты: Элайза Сканлен ("Молочные зубы", "Маленькие женщины", "Острые предметы"), Томасин Маккензи ("Кролик ДжоДжо", "Король Англии").А убийца — официант!Преступление — это не повод для смеха. Но не когда в нем замешаны Кристиан Клавье и Жерар Депардье. При просмотре картины "Тайна Сен-Тропе" надо не только догадаться, кто убийца, но и постараться не хохотать каждые пять минут.На элитном курорте среди колоритных богачей в Сен-Тропе — убийство. Расследование поручают эксцентричному и не слишком смышленому детективу Булену (Клавье). Он выясняет, что мотив есть у каждого подозреваемого. И чтобы раскрыть дело, притворяется дворецким, пытается втереться в доверие пафосным знаменитостям, эффектным женщинам и не забыть о своей миссии в мире гламура и роскоши.Действие картины происходит в 1970-е годы, среди кабриолетов Facel Vega, яхт, ярких платьев и эпатажных причесок.Бонус — актерской состав. Роль комиссара Лефранка, начальника главного героя, исполнил Жерар Депардье."Жерар, как и все великие актеры, работает очень четко. Я приступил к съемкам, не принимая во внимание тот факт, что он отличный кинематографист. Он с удивительной мягкостью выполнял на съемочной площадке все мои просьбы. Тем, кто будет работать с Жераром Депардье, я дам один совет: с ним нужно быть не умным, а честным, искренним и так же с энтузиазмом делать свое дело!" — говорит режиссер Николя Бенаму.Помогает Клавье и Депардье выдерживать стиль классической французской комедии Бенуа Пульворд. Бельгийский актер и юморист, известный сатирическими ролями и циничным юмором ("Человек кусает собаку", "Таможня дает добро"), и в новом фильме не разочарует.Можно сказать одно — если вы любите смеяться в кино, то выбор картины очевиден.
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что посмотреть , куда сходить , гаэль гарсия берналь, кино и сериалы, знаменитости, сен-тропе, жерар депардье
08:00 23.07.2021
 

Берналь, Депардье и якудза. Что идет в кино

© Предоставлено UPIКадр из фильма "Время"
Кадр из фильма Время
© Предоставлено UPI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Не ждите романтики и мелодрам в прокате. Эта неделя почти целиком посвящена триллерам и ужасам. "Цензор" рассказывает об убийствах в Британии 1980-х, а новый триллер Шьямалана — про потерянное время. "G. I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" демонстрирует, как живет якудза. И только "Тайна Сен-Тропе" с Клавье и Депардье рассмешит, причем неожиданно. О том, что идет в кино, — в материале РИА Новости.

Британская самоцензура

Один из новых мрачных релизов — "Цензор", визуально необычный, жуткий и пугающий.
В середине 1980-х в Британии совершают преступления, вдохновленные просмотром хорроров. Главная героиня Инед (Нив Алгар) — цензор, которая тщательно убирает из фильмов потенциально опасные для восприятия, провокационные сцены.
Однажды к ней попадает ужастик, напоминающий о страшном происшествии из детства, когда таинственно исчезла ее сестра. К тому же главная героиня картины очень похожа на пропавшую родственницу.
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"Кадр из фильма "Цензор"
Кадр из фильма Цензор
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
Кадр из фильма "Цензор"
Инед хочет узнать о фильме больше и, возможно, разгадать эти странные совпадения. Но вымысел и реальность начинают путаться: видеоряд из кинокартины затейливо смешивается с ее причудливыми снами.
На стиль ленты явно повлияли работы фотографов того времени: Мартина Парра и Пола Грэма. В кадре царит мрачная туманная Британия, которая смешивается с яркими, но не менее тягостными и волнующими образами из снов Инед.
При этом "Цензор" — не хоррор в классическом понимании этого термина. Авторы хотели сделать сюжет реалистичным, но не лишать главную героиню надежды.
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"Кадр из фильма "Цензор"
Кадр из фильма Цензор
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
Кадр из фильма "Цензор"
"Кино — это вид искусства, больше всего похожий на наши мечты. Фильм может перенести зрителя в самую невероятную реальность и обстоятельства, в пространство счастья", — отмечает режиссер картины Прано Бэйли-Бонд.

Японские единоборства

Если вам интересны истории про кланы, якудза, заговоры и восточные единоборства, картина "G. I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" — для вас.
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Кадр из фильма "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз"

Кадр из фильма G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
1 из 3

Кадр из фильма "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Сцена из фильма "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз"

Кадр из фильма G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
2 из 3

Сцена из фильма "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Фрагмент из фильма "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз"

Кадр из фильма G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
3 из 3

Фрагмент из фильма "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
1 из 3

Кадр из фильма "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
2 из 3

Сцена из фильма "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
3 из 3

Фрагмент из фильма "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Главный герой Снейк Айз — таинственный воин-одиночка. После того как он спас наследника японского клана, его в благодарность принимают в сообщество. Правда, потом всплывают секреты из прошлого новичка, и у клана возникают вопросы по поводу его честности, чести и преданности.
Конечно же, эти проблемы не решить без драк на мечах, перестрелок и другого экшена. В картине главное — не диалоги и сюжет как таковой, а визуальная часть. Мотоциклы, рассекающие по трассам на бешеной скорости, ловкие пассы руками и апперкоты, а еще прыжки в стиле паркур и погони — это, пожалуй, главные достоинства фильма.
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз"
Кадр из фильма G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз"

Пугающий пляж

Режиссер-визионер Найт Шьямалан снял очередную картину, после просмотра которой возникнут вопросы и желание подумать над ними в одиночестве.
Мистический триллер "Время" рассказывает о семье, которая отправляется в отпуск на тропический остров. Супруги Гай (Гарсия Берналь) и Приска (Вики Крипс) собираются плавать и загорать вместе с детьми. В отеле им предлагают пропуск на эксклюзивный шикарный пляж.
© Предоставлено UPIКадр из фильма "Время"
Кадр из фильма Время
© Предоставлено UPI
Кадр из фильма "Время"
Через некоторое время они понимают, что начинают быстро стареть: за пару часов на несколько лет. Это подталкивает к размышлениям — пытаться (возможно, безуспешно) найти выход с пляжа или провести жизнь так, как они всегда хотели.
Сценарий вдохновлен романом "Замок из песка" французского писателя Пьера Оскара почти с идентичным сюжетом. Только Шьямалан превратил его в экзистенциальный триллер о смерти, раскаянии, любви.
Есть и элемент хоррора: персонажи оказались в узких временных рамках, им неподвластных. Но режиссер категорически против того, чтобы его фильм расценивали как ужастик.
© Предоставлено UPIКадр из фильма "Время"
Кадр из фильма Время
© Предоставлено UPI
Кадр из фильма "Время"

"Я хотел, чтобы зритель чувствовал себя как при просмотре "Сумеречной зоны", — поясняет он. — Обожаю этот сериал: он странный, ты ломаешь над ним голову. Зрителям "Времени" тоже должно казаться, что они в опасности. Хотелось, чтобы они узнавали все постепенно, как и герои фильма".

Так и происходит: тайны не спешат раскрываться, сюжет запутанный и загадочный, и все два часа фильма зритель находится в напряжении.
© Предоставлено UPI

Сцена из фильма "Время"

Кадр из фильма Время
1 из 2

Сцена из фильма "Время"

© Предоставлено UPI
© Предоставлено UPI

Фрагмент фильма "Время"

Кадр из фильма Время
2 из 2

Фрагмент фильма "Время"

© Предоставлено UPI
1 из 2

Сцена из фильма "Время"

© Предоставлено UPI
2 из 2

Фрагмент фильма "Время"

© Предоставлено UPI
Кстати, "взрослый" актерский состав разбавляют убедительные персонажи, которых сыграли менее опытные артисты: Элайза Сканлен ("Молочные зубы", "Маленькие женщины", "Острые предметы"), Томасин Маккензи ("Кролик ДжоДжо", "Король Англии").

А убийца — официант!

Преступление — это не повод для смеха. Но не когда в нем замешаны Кристиан Клавье и Жерар Депардье. При просмотре картины "Тайна Сен-Тропе" надо не только догадаться, кто убийца, но и постараться не хохотать каждые пять минут.
© Предоставлено MEGOGO DistributionКадр из фильма "Тайна Сен-Тропе"
Кадр из фильма Тайна Сен-Тропе
© Предоставлено MEGOGO Distribution
Кадр из фильма "Тайна Сен-Тропе"
На элитном курорте среди колоритных богачей в Сен-Тропе — убийство. Расследование поручают эксцентричному и не слишком смышленому детективу Булену (Клавье). Он выясняет, что мотив есть у каждого подозреваемого. И чтобы раскрыть дело, притворяется дворецким, пытается втереться в доверие пафосным знаменитостям, эффектным женщинам и не забыть о своей миссии в мире гламура и роскоши.
Действие картины происходит в 1970-е годы, среди кабриолетов Facel Vega, яхт, ярких платьев и эпатажных причесок.
© Предоставлено MEGOGO DistributionКадр из фильма "Тайна Сен-Тропе"
Кадр из фильма Тайна Сен-Тропе
© Предоставлено MEGOGO Distribution
Кадр из фильма "Тайна Сен-Тропе"
Бонус — актерской состав. Роль комиссара Лефранка, начальника главного героя, исполнил Жерар Депардье.
"Жерар, как и все великие актеры, работает очень четко. Я приступил к съемкам, не принимая во внимание тот факт, что он отличный кинематографист. Он с удивительной мягкостью выполнял на съемочной площадке все мои просьбы. Тем, кто будет работать с Жераром Депардье, я дам один совет: с ним нужно быть не умным, а честным, искренним и так же с энтузиазмом делать свое дело!" — говорит режиссер Николя Бенаму.
© Предоставлено MEGOGO Distribution

Клавье в фильме "Тайна Сен-Тропе"

Кадр из фильма Тайна Сен-Тропе
1 из 3

Клавье в фильме "Тайна Сен-Тропе"

© Предоставлено MEGOGO Distribution
© Предоставлено MEGOGO DistributionКадр из фильма "Тайна Сен-Тропе"
Кадр из фильма Тайна Сен-Тропе
2 из 3
Кадр из фильма "Тайна Сен-Тропе"
© Предоставлено MEGOGO Distribution
© Предоставлено MEGOGO Distribution

Сцена из фильма "Тайна Сен-Тропе"

Кадр из фильма Тайна Сен-Тропе
3 из 3

Сцена из фильма "Тайна Сен-Тропе"

© Предоставлено MEGOGO Distribution
1 из 3

Клавье в фильме "Тайна Сен-Тропе"

© Предоставлено MEGOGO Distribution
2 из 3
Кадр из фильма "Тайна Сен-Тропе"
© Предоставлено MEGOGO Distribution
3 из 3

Сцена из фильма "Тайна Сен-Тропе"

© Предоставлено MEGOGO Distribution
Помогает Клавье и Депардье выдерживать стиль классической французской комедии Бенуа Пульворд. Бельгийский актер и юморист, известный сатирическими ролями и циничным юмором ("Человек кусает собаку", "Таможня дает добро"), и в новом фильме не разочарует.
Можно сказать одно — если вы любите смеяться в кино, то выбор картины очевиден.
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Культурачто посмотретькуда сходитьГаэль Гарсия БернальКино и сериалыЗнаменитостиСен-ТропеЖерар Депардье
 
 
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