Берналь, Депардье и якудза. Что идет в кино

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Не ждите романтики и мелодрам в прокате. Эта неделя почти целиком посвящена триллерам и ужасам. "Цензор" рассказывает об убийствах в Британии 1980-х, а новый триллер Шьямалана — про потерянное время. "G. I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" демонстрирует, как живет якудза. И только "Тайна Сен-Тропе" с Клавье и Депардье рассмешит, причем неожиданно. О том, что идет в кино, — в материале РИА Новости.Британская самоцензураОдин из новых мрачных релизов — "Цензор", визуально необычный, жуткий и пугающий.В середине 1980-х в Британии совершают преступления, вдохновленные просмотром хорроров. Главная героиня Инед (Нив Алгар) — цензор, которая тщательно убирает из фильмов потенциально опасные для восприятия, провокационные сцены.Однажды к ней попадает ужастик, напоминающий о страшном происшествии из детства, когда таинственно исчезла ее сестра. К тому же главная героиня картины очень похожа на пропавшую родственницу.Инед хочет узнать о фильме больше и, возможно, разгадать эти странные совпадения. Но вымысел и реальность начинают путаться: видеоряд из кинокартины затейливо смешивается с ее причудливыми снами.На стиль ленты явно повлияли работы фотографов того времени: Мартина Парра и Пола Грэма. В кадре царит мрачная туманная Британия, которая смешивается с яркими, но не менее тягостными и волнующими образами из снов Инед.При этом "Цензор" — не хоррор в классическом понимании этого термина. Авторы хотели сделать сюжет реалистичным, но не лишать главную героиню надежды."Кино — это вид искусства, больше всего похожий на наши мечты. Фильм может перенести зрителя в самую невероятную реальность и обстоятельства, в пространство счастья", — отмечает режиссер картины Прано Бэйли-Бонд.Японские единоборстваЕсли вам интересны истории про кланы, якудза, заговоры и восточные единоборства, картина "G. I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" — для вас.Главный герой Снейк Айз — таинственный воин-одиночка. После того как он спас наследника японского клана, его в благодарность принимают в сообщество. Правда, потом всплывают секреты из прошлого новичка, и у клана возникают вопросы по поводу его честности, чести и преданности.Конечно же, эти проблемы не решить без драк на мечах, перестрелок и другого экшена. В картине главное — не диалоги и сюжет как таковой, а визуальная часть. Мотоциклы, рассекающие по трассам на бешеной скорости, ловкие пассы руками и апперкоты, а еще прыжки в стиле паркур и погони — это, пожалуй, главные достоинства фильма.Пугающий пляжРежиссер-визионер Найт Шьямалан снял очередную картину, после просмотра которой возникнут вопросы и желание подумать над ними в одиночестве.Мистический триллер "Время" рассказывает о семье, которая отправляется в отпуск на тропический остров. Супруги Гай (Гарсия Берналь) и Приска (Вики Крипс) собираются плавать и загорать вместе с детьми. В отеле им предлагают пропуск на эксклюзивный шикарный пляж.Через некоторое время они понимают, что начинают быстро стареть: за пару часов на несколько лет. Это подталкивает к размышлениям — пытаться (возможно, безуспешно) найти выход с пляжа или провести жизнь так, как они всегда хотели.Сценарий вдохновлен романом "Замок из песка" французского писателя Пьера Оскара почти с идентичным сюжетом. Только Шьямалан превратил его в экзистенциальный триллер о смерти, раскаянии, любви.Есть и элемент хоррора: персонажи оказались в узких временных рамках, им неподвластных. Но режиссер категорически против того, чтобы его фильм расценивали как ужастик.Так и происходит: тайны не спешат раскрываться, сюжет запутанный и загадочный, и все два часа фильма зритель находится в напряжении.Кстати, "взрослый" актерский состав разбавляют убедительные персонажи, которых сыграли менее опытные артисты: Элайза Сканлен ("Молочные зубы", "Маленькие женщины", "Острые предметы"), Томасин Маккензи ("Кролик ДжоДжо", "Король Англии").А убийца — официант!Преступление — это не повод для смеха. Но не когда в нем замешаны Кристиан Клавье и Жерар Депардье. При просмотре картины "Тайна Сен-Тропе" надо не только догадаться, кто убийца, но и постараться не хохотать каждые пять минут.На элитном курорте среди колоритных богачей в Сен-Тропе — убийство. Расследование поручают эксцентричному и не слишком смышленому детективу Булену (Клавье). Он выясняет, что мотив есть у каждого подозреваемого. И чтобы раскрыть дело, притворяется дворецким, пытается втереться в доверие пафосным знаменитостям, эффектным женщинам и не забыть о своей миссии в мире гламура и роскоши.Действие картины происходит в 1970-е годы, среди кабриолетов Facel Vega, яхт, ярких платьев и эпатажных причесок.Бонус — актерской состав. Роль комиссара Лефранка, начальника главного героя, исполнил Жерар Депардье."Жерар, как и все великие актеры, работает очень четко. Я приступил к съемкам, не принимая во внимание тот факт, что он отличный кинематографист. Он с удивительной мягкостью выполнял на съемочной площадке все мои просьбы. Тем, кто будет работать с Жераром Депардье, я дам один совет: с ним нужно быть не умным, а честным, искренним и так же с энтузиазмом делать свое дело!" — говорит режиссер Николя Бенаму.Помогает Клавье и Депардье выдерживать стиль классической французской комедии Бенуа Пульворд. Бельгийский актер и юморист, известный сатирическими ролями и циничным юмором ("Человек кусает собаку", "Таможня дает добро"), и в новом фильме не разочарует.Можно сказать одно — если вы любите смеяться в кино, то выбор картины очевиден.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Не ждите романтики и мелодрам в прокате. Эта неделя почти целиком посвящена триллерам и ужасам. "Цензор" рассказывает об убийствах в Британии 1980-х, а новый триллер Шьямалана — про потерянное время. "G. I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" демонстрирует, как живет якудза. И только "Тайна Сен-Тропе" с Клавье и Депардье рассмешит, причем неожиданно. О том, что идет в кино, — в материале РИА Новости.
Британская самоцензура
Один из новых мрачных релизов — "Цензор", визуально необычный, жуткий и пугающий.
В середине 1980-х в Британии совершают преступления, вдохновленные просмотром хорроров. Главная героиня Инед (Нив Алгар) — цензор, которая тщательно убирает из фильмов потенциально опасные для восприятия, провокационные сцены.
Однажды к ней попадает ужастик, напоминающий о страшном происшествии из детства, когда таинственно исчезла ее сестра. К тому же главная героиня картины очень похожа на пропавшую родственницу.
Инед хочет узнать о фильме больше и, возможно, разгадать эти странные совпадения. Но вымысел и реальность начинают путаться: видеоряд из кинокартины затейливо смешивается с ее причудливыми снами.
На стиль ленты явно повлияли работы фотографов того времени: Мартина Парра и Пола Грэма. В кадре царит мрачная туманная Британия, которая смешивается с яркими, но не менее тягостными и волнующими образами из снов Инед.
При этом "Цензор" — не хоррор в классическом понимании этого термина. Авторы хотели сделать сюжет реалистичным, но не лишать главную героиню надежды.
"Кино — это вид искусства, больше всего похожий на наши мечты. Фильм может перенести зрителя в самую невероятную реальность и обстоятельства, в пространство счастья", — отмечает режиссер картины Прано Бэйли-Бонд.
Японские единоборства
Если вам интересны истории про кланы, якудза, заговоры и восточные единоборства, картина "G. I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" — для вас.
Главный герой Снейк Айз — таинственный воин-одиночка. После того как он спас наследника японского клана, его в благодарность принимают в сообщество. Правда, потом всплывают секреты из прошлого новичка, и у клана возникают вопросы по поводу его честности, чести и преданности.
Конечно же, эти проблемы не решить без драк на мечах, перестрелок и другого экшена. В картине главное — не диалоги и сюжет как таковой, а визуальная часть. Мотоциклы, рассекающие по трассам на бешеной скорости, ловкие пассы руками и апперкоты, а еще прыжки в стиле паркур и погони — это, пожалуй, главные достоинства фильма.
Кадр из фильма "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз"
Пугающий пляж
Режиссер-визионер Найт Шьямалан снял очередную картину, после просмотра которой возникнут вопросы и желание подумать над ними в одиночестве.
Мистический триллер "Время" рассказывает о семье, которая отправляется в отпуск на тропический остров. Супруги Гай (Гарсия Берналь) и Приска (Вики Крипс) собираются плавать и загорать вместе с детьми. В отеле им предлагают пропуск на эксклюзивный шикарный пляж.
Через некоторое время они понимают, что начинают быстро стареть: за пару часов на несколько лет. Это подталкивает к размышлениям — пытаться (возможно, безуспешно) найти выход с пляжа или провести жизнь так, как они всегда хотели.
Сценарий вдохновлен романом "Замок из песка" французского писателя Пьера Оскара почти с идентичным сюжетом. Только Шьямалан превратил его в экзистенциальный триллер о смерти, раскаянии, любви.
Есть и элемент хоррора: персонажи оказались в узких временных рамках, им неподвластных. Но режиссер категорически против того, чтобы его фильм расценивали как ужастик.
"Я хотел, чтобы зритель чувствовал себя как при просмотре "Сумеречной зоны", — поясняет он. — Обожаю этот сериал: он странный, ты ломаешь над ним голову. Зрителям "Времени" тоже должно казаться, что они в опасности. Хотелось, чтобы они узнавали все постепенно, как и герои фильма".
Так и происходит: тайны не спешат раскрываться, сюжет запутанный и загадочный, и все два часа фильма зритель находится в напряжении.
Кстати, "взрослый" актерский состав разбавляют убедительные персонажи, которых сыграли менее опытные артисты: Элайза Сканлен ("Молочные зубы", "Маленькие женщины", "Острые предметы"), Томасин Маккензи ("Кролик ДжоДжо", "Король Англии").
А убийца — официант!
Преступление — это не повод для смеха. Но не когда в нем замешаны Кристиан Клавье и Жерар Депардье. При просмотре картины "Тайна Сен-Тропе" надо не только догадаться, кто убийца, но и постараться не хохотать каждые пять минут.
На элитном курорте среди колоритных богачей в Сен-Тропе — убийство. Расследование поручают эксцентричному и не слишком смышленому детективу Булену (Клавье). Он выясняет, что мотив есть у каждого подозреваемого. И чтобы раскрыть дело, притворяется дворецким, пытается втереться в доверие пафосным знаменитостям, эффектным женщинам и не забыть о своей миссии в мире гламура и роскоши.
Действие картины происходит в 1970-е годы, среди кабриолетов Facel Vega, яхт, ярких платьев и эпатажных причесок.
Бонус — актерской состав. Роль комиссара Лефранка, начальника главного героя, исполнил Жерар Депардье.
"Жерар, как и все великие актеры, работает очень четко. Я приступил к съемкам, не принимая во внимание тот факт, что он отличный кинематографист. Он с удивительной мягкостью выполнял на съемочной площадке все мои просьбы. Тем, кто будет работать с Жераром Депардье, я дам один совет: с ним нужно быть не умным, а честным, искренним и так же с энтузиазмом делать свое дело!" — говорит режиссер Николя Бенаму.
Помогает Клавье и Депардье выдерживать стиль классической французской комедии Бенуа Пульворд. Бельгийский актер и юморист, известный сатирическими ролями и циничным юмором ("Человек кусает собаку", "Таможня дает добро"), и в новом фильме не разочарует.
Можно сказать одно — если вы любите смеяться в кино, то выбор картины очевиден.
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