https://ria.ru/20210723/kiev-1742536855.html

В Киеве ответили, когда будут готовы к реализации "формулы Штайнмайера"

В Киеве ответили, когда будут готовы к реализации "формулы Штайнмайера" - РИА Новости, 23.07.2021

В Киеве ответили, когда будут готовы к реализации "формулы Штайнмайера"

Киев готов к имплементации "формулы Штайнмайера" по Донбассу, но для этого необходимо разблокировать работу политической подгруппы в контактной группе по... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:23

2021-07-23T13:23

2021-07-23T13:23

минские соглашения

"формула штайнмайера"

ситуация в днр и лнр

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Киев готов к имплементации "формулы Штайнмайера" по Донбассу, но для этого необходимо разблокировать работу политической подгруппы в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе, считает член киевской делегации в контактной группе, представляющий отдельные районы Донецкой области, журналист Сергей Гармаш.Ранее представитель МИД ФРГ заявил, что Берлин отмечает участившиеся случаи боев в Донбассе, призывает Россию и Украину полностью выполнять договоренности "нормандского" саммита 2019 года в Париже, в том числе ожидает от Киева реализации "формулы Штайнмайера" - согласованных контактной группой договоренностей, определяющих порядок предоставления Донбассу особого статуса."Ничего страшного я не вижу в самой формуле Штайнмайера, поскольку она в очередной раз подтверждает, что выборы должны пройти по стандартам ОБСЕ, а они предусматривают контроль со стороны государства той территории, на которых они проходят. Но здесь вопрос технический. Украина фактически согласовала внесение этой формулы как поправку в закон об особом статусе (Донбасса - ред), но, согласно тем же минским соглашениям, Украина должна вносить изменения в этот закон после консультаций с ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред). Но Россия заблокировала работу политической подгруппы, где могут проходить такие консультации и согласования", - сказал Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.По его словам, сейчас мяч на поле России, которая должна разблокировать работу политической подгруппы, где продолжится обсуждение о внесении изменения в закон об особом статусе Донбасса, после чего контактная группа сможет отправить этот закон в Верховную раду Украины.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201123/formula-1585982970.html

https://ria.ru/20210607/soglasheniya-1736064249.html

киев

украина

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минские соглашения, "формула штайнмайера", ситуация в днр и лнр, киев, украина, в мире