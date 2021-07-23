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В Киеве ответили, когда будут готовы к реализации "формулы Штайнмайера"
В Киеве ответили, когда будут готовы к реализации "формулы Штайнмайера" - РИА Новости, 23.07.2021
В Киеве ответили, когда будут готовы к реализации "формулы Штайнмайера"
Киев готов к имплементации "формулы Штайнмайера" по Донбассу, но для этого необходимо разблокировать работу политической подгруппы в контактной группе по... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:23
2021-07-23T13:23
минские соглашения
"формула штайнмайера"
ситуация в днр и лнр
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Киев готов к имплементации "формулы Штайнмайера" по Донбассу, но для этого необходимо разблокировать работу политической подгруппы в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе, считает член киевской делегации в контактной группе, представляющий отдельные районы Донецкой области, журналист Сергей Гармаш.Ранее представитель МИД ФРГ заявил, что Берлин отмечает участившиеся случаи боев в Донбассе, призывает Россию и Украину полностью выполнять договоренности "нормандского" саммита 2019 года в Париже, в том числе ожидает от Киева реализации "формулы Штайнмайера" - согласованных контактной группой договоренностей, определяющих порядок предоставления Донбассу особого статуса."Ничего страшного я не вижу в самой формуле Штайнмайера, поскольку она в очередной раз подтверждает, что выборы должны пройти по стандартам ОБСЕ, а они предусматривают контроль со стороны государства той территории, на которых они проходят. Но здесь вопрос технический. Украина фактически согласовала внесение этой формулы как поправку в закон об особом статусе (Донбасса - ред), но, согласно тем же минским соглашениям, Украина должна вносить изменения в этот закон после консультаций с ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред). Но Россия заблокировала работу политической подгруппы, где могут проходить такие консультации и согласования", - сказал Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.По его словам, сейчас мяч на поле России, которая должна разблокировать работу политической подгруппы, где продолжится обсуждение о внесении изменения в закон об особом статусе Донбасса, после чего контактная группа сможет отправить этот закон в Верховную раду Украины.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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минские соглашения, "формула штайнмайера", ситуация в днр и лнр, киев, украина, в мире
13:23 23.07.2021
 
В Киеве ответили, когда будут готовы к реализации "формулы Штайнмайера"

Член ТКГ Гармаш: нужно разблокировать работу политподгруппы для внедрения "формулы Штайнмайера"

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Киев готов к имплементации "формулы Штайнмайера" по Донбассу, но для этого необходимо разблокировать работу политической подгруппы в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе, считает член киевской делегации в контактной группе, представляющий отдельные районы Донецкой области, журналист Сергей Гармаш.
Ранее представитель МИД ФРГ заявил, что Берлин отмечает участившиеся случаи боев в Донбассе, призывает Россию и Украину полностью выполнять договоренности "нормандского" саммита 2019 года в Париже, в том числе ожидает от Киева реализации "формулы Штайнмайера" - согласованных контактной группой договоренностей, определяющих порядок предоставления Донбассу особого статуса.
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"Ничего страшного я не вижу в самой формуле Штайнмайера, поскольку она в очередной раз подтверждает, что выборы должны пройти по стандартам ОБСЕ, а они предусматривают контроль со стороны государства той территории, на которых они проходят. Но здесь вопрос технический. Украина фактически согласовала внесение этой формулы как поправку в закон об особом статусе (Донбасса - ред), но, согласно тем же минским соглашениям, Украина должна вносить изменения в этот закон после консультаций с ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред). Но Россия заблокировала работу политической подгруппы, где могут проходить такие консультации и согласования", - сказал Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.
По его словам, сейчас мяч на поле России, которая должна разблокировать работу политической подгруппы, где продолжится обсуждение о внесении изменения в закон об особом статусе Донбасса, после чего контактная группа сможет отправить этот закон в Верховную раду Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Минские соглашения"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРКиевУкраинаВ мире
 
 
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