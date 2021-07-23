В Киеве ответили, когда будут готовы к реализации "формулы Штайнмайера"
Член ТКГ Гармаш: нужно разблокировать работу политподгруппы для внедрения "формулы Штайнмайера"
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Киев готов к имплементации "формулы Штайнмайера" по Донбассу, но для этого необходимо разблокировать работу политической подгруппы в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе, считает член киевской делегации в контактной группе, представляющий отдельные районы Донецкой области, журналист Сергей Гармаш.
Ранее представитель МИД ФРГ заявил, что Берлин отмечает участившиеся случаи боев в Донбассе, призывает Россию и Украину полностью выполнять договоренности "нормандского" саммита 2019 года в Париже, в том числе ожидает от Киева реализации "формулы Штайнмайера" - согласованных контактной группой договоренностей, определяющих порядок предоставления Донбассу особого статуса.
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"Ничего страшного я не вижу в самой формуле Штайнмайера, поскольку она в очередной раз подтверждает, что выборы должны пройти по стандартам ОБСЕ, а они предусматривают контроль со стороны государства той территории, на которых они проходят. Но здесь вопрос технический. Украина фактически согласовала внесение этой формулы как поправку в закон об особом статусе (Донбасса - ред), но, согласно тем же минским соглашениям, Украина должна вносить изменения в этот закон после консультаций с ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред). Но Россия заблокировала работу политической подгруппы, где могут проходить такие консультации и согласования", - сказал Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.
По его словам, сейчас мяч на поле России, которая должна разблокировать работу политической подгруппы, где продолжится обсуждение о внесении изменения в закон об особом статусе Донбасса, после чего контактная группа сможет отправить этот закон в Верховную раду Украины.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.