https://ria.ru/20210723/khorvatiya-1742580219.html
В Хорватии вводят новые ограничения на курортах
В Хорватии вводят новые ограничения на курортах - РИА Новости, 23.07.2021
В Хорватии вводят новые ограничения на курортах
Власти Хорватии решили ужесточить контроль за распространением COVID-19 на курортах Адриатического побережья, сообщает Euronews. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:12
2021-07-23T17:12
2021-07-23T17:12
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Власти Хорватии решили ужесточить контроль за распространением COVID-19 на курортах Адриатического побережья, сообщает Euronews.Со следующей недели будут запрещены мероприятия с числом участников более 50. Исключения — концерты и спортивные соревнования, где число посетителей ограничено тысячей. Но все они должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку, что переболели коронавирусом.В Хорватии уже ввели обязательные ПЦР-тесты для прибывающих из Великобритании, России и Кипра, независимо от их прививочного статуса. В закрытых общественных местах и в транспорте все граждане обязаны носить маски и соблюдать соцдистанцию.Несмотря на препятствия для поездок, вызванные пандемией, официальные лица надеются, что летний сезон может принести 70 процентов доходов от доковидного 2019 года."Важно поддержать экономическое восстановление туротрасли после локдауна и избежать роста числа заболевших", — заявил министр внутренних дел Давор Божинович. Туризм составляет 20 процентов ВВП страны.В пятницу хорватские власти сообщили о 176 новых случаях COVID-19. Неделю назад их было 131, две недели назад — 87.
https://ria.ru/20210722/khorvatiya-1742339813.html
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коронавирус covid-19, россия, туризм, адриатическое море, новости - туризм, кипр, хорватия
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Власти Хорватии решили ужесточить контроль за распространением COVID-19 на курортах Адриатического побережья, сообщает
Euronews.
Со следующей недели будут запрещены мероприятия с числом участников более 50. Исключения — концерты и спортивные соревнования, где число посетителей ограничено тысячей. Но все они должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку, что переболели коронавирусом.
В Хорватии уже ввели обязательные ПЦР-тесты для прибывающих из Великобритании, России и Кипра, независимо от их прививочного статуса. В закрытых общественных местах и в транспорте все граждане обязаны носить маски и соблюдать соцдистанцию.
Несмотря на препятствия для поездок, вызванные пандемией, официальные лица надеются, что летний сезон может принести 70 процентов доходов от доковидного 2019 года.
"Важно поддержать экономическое восстановление туротрасли после локдауна и избежать роста числа заболевших", — заявил министр внутренних дел Давор Божинович. Туризм составляет 20 процентов ВВП страны.
В пятницу хорватские власти сообщили о 176 новых случаях COVID-19. Неделю назад их было 131, две недели назад — 87.