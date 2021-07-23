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Туризм
https://ria.ru/20210723/khorvatiya-1742580219.html
В Хорватии вводят новые ограничения на курортах
В Хорватии вводят новые ограничения на курортах - РИА Новости, 23.07.2021
В Хорватии вводят новые ограничения на курортах
Власти Хорватии решили ужесточить контроль за распространением COVID-19 на курортах Адриатического побережья, сообщает Euronews. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:12
2021-07-23T17:12
туризм
коронавирус covid-19
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туризм
адриатическое море
новости - туризм
кипр
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Власти Хорватии решили ужесточить контроль за распространением COVID-19 на курортах Адриатического побережья, сообщает Euronews.Со следующей недели будут запрещены мероприятия с числом участников более 50. Исключения — концерты и спортивные соревнования, где число посетителей ограничено тысячей. Но все они должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку, что переболели коронавирусом.В Хорватии уже ввели обязательные ПЦР-тесты для прибывающих из Великобритании, России и Кипра, независимо от их прививочного статуса. В закрытых общественных местах и ​​в транспорте все граждане обязаны носить маски и соблюдать соцдистанцию.Несмотря на препятствия для поездок, вызванные пандемией, официальные лица надеются, что летний сезон может принести 70 процентов доходов от доковидного 2019 года."Важно поддержать экономическое восстановление туротрасли после локдауна и избежать роста числа заболевших", — заявил министр внутренних дел Давор Божинович. Туризм составляет 20 процентов ВВП страны.В пятницу хорватские власти сообщили о 176 новых случаях COVID-19. Неделю назад их было 131, две недели назад — 87.
https://ria.ru/20210722/khorvatiya-1742339813.html
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коронавирус covid-19, россия, туризм, адриатическое море, новости - туризм, кипр, хорватия
17:12 23.07.2021
 

В Хорватии вводят новые ограничения на курортах

© Pixabay / MichelleraponiРесторан в Хорватии
Ресторан в Хорватии - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Pixabay / Michelleraponi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Власти Хорватии решили ужесточить контроль за распространением COVID-19 на курортах Адриатического побережья, сообщает Euronews.
Со следующей недели будут запрещены мероприятия с числом участников более 50. Исключения — концерты и спортивные соревнования, где число посетителей ограничено тысячей. Но все они должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку, что переболели коронавирусом.
В Хорватии уже ввели обязательные ПЦР-тесты для прибывающих из Великобритании, России и Кипра, независимо от их прививочного статуса. В закрытых общественных местах и ​​в транспорте все граждане обязаны носить маски и соблюдать соцдистанцию.
Несмотря на препятствия для поездок, вызванные пандемией, официальные лица надеются, что летний сезон может принести 70 процентов доходов от доковидного 2019 года.
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В пятницу хорватские власти сообщили о 176 новых случаях COVID-19. Неделю назад их было 131, две недели назад — 87.
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