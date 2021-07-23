https://ria.ru/20210723/khakery-1742457355.html
Глава ЦРУ сомневается в возможности властей России повлиять на хакеров
Глава ЦРУ сомневается в возможности властей России повлиять на хакеров - РИА Новости, 23.07.2021
Глава ЦРУ сомневается в возможности властей России повлиять на хакеров
Глава ЦРУ сомневается, что власти РФ могут повлиять на хакеров, атакующих объекты в США
2021-07-23T02:12
2021-07-23T02:12
2021-07-23T02:13
уильям бернс
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс высказал сомнения относительно способности властей РФ повлиять на хакеров, атакующих американские компании и объекты.По словам главы разведывательного ведомства, президент США Джо Байден обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Женеве и попросил его пресечь деятельность хакеров, пусть даже "не связанных с государством".Бернс в интервью радио NPR отметил, что уже после встречи в Женеве американская компания Kaseya подверглась атаке хакерской группировки REvil, которой приписывают связи с РФ. "Такая исходная позиция заставляет сомневаться в способности их правительства принять необходимые меры по этому вопросу", - сказал он, назвав ситуацию "серьезным испытанием" для российского руководства.Бернс напомнил, что, согласно обещанию Байдена, в случае бездействия Москвы Вашингтон примет ответные меры в течение "шести или 12 месяцев".В четверг компания Kaseya, ставшая объектом кибератаки в начале июля, сообщила о получении "универсального ключа" для разблокировки зашифрованной хакерами информации. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на аналитиков не исключает версию, что "ключ-декриптор" был изъят у хакеров российскими спецслужбами, которые затем через посредников передали его компании.Ранее СМИ со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщили, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, которой приписывают масштабную кибератаку в США, в настоящее время недоступны.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Как сообщали ранее в МИД РФ, Москва направила США более 40 обращений по поводу кибератак на госструктуры и системы России, но ответа нет, это неприемлемая, вредная позиция.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/khakery-1741402118.html
https://ria.ru/20210607/khakery-1736068461.html
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уильям бернс, россия, сша, в мире
02:12 23.07.2021 (обновлено: 02:13 23.07.2021)
Глава ЦРУ сомневается в возможности властей России повлиять на хакеров
Глава ЦРУ Бернс сомневается в возможности России повлиять на атакующих американские компании хакеров
Глава ЦРУ сомневается, что власти РФ могут повлиять на хакеров, атакующих объекты в США
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Директор ЦРУ Уильям Бернс
высказал сомнения относительно способности властей РФ
повлиять на хакеров, атакующих американские компании и объекты.
По словам главы разведывательного ведомства, президент США Джо Байден
обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным
на встрече в Женеве и попросил его пресечь деятельность хакеров, пусть даже "не связанных с государством".
Бернс в интервью радио NPR
отметил, что уже после встречи в Женеве американская компания Kaseya подверглась атаке хакерской группировки REvil, которой приписывают связи с РФ. "Такая исходная позиция заставляет сомневаться в способности их правительства принять необходимые меры по этому вопросу", - сказал он, назвав ситуацию "серьезным испытанием" для российского руководства.
Бернс напомнил, что, согласно обещанию Байдена, в случае бездействия Москвы Вашингтон примет ответные меры в течение "шести или 12 месяцев".
В четверг компания Kaseya, ставшая объектом кибератаки в начале июля, сообщила о получении "универсального ключа" для разблокировки зашифрованной хакерами информации. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на аналитиков не исключает версию, что "ключ-декриптор" был изъят у хакеров российскими спецслужбами, которые затем через посредников передали его компании.
Ранее СМИ со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщили, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, которой приписывают масштабную кибератаку в США, в настоящее время недоступны.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Как сообщали ранее в МИД РФ, Москва направила США более 40 обращений по поводу кибератак на госструктуры и системы России, но ответа нет, это неприемлемая, вредная позиция.