https://ria.ru/20210723/kazan-1742534529.html
В Казани полиция помогла женщине, передавшей с курьером записку о помощи
В Казани полиция помогла женщине, передавшей с курьером записку о помощи - РИА Новости, 23.07.2021
В Казани полиция помогла женщине, передавшей с курьером записку о помощи
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия в квартире в Казани, хозяйка которой передала курьеру записку, где заявила об угрозе пистолетом и попросила о... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:11
2021-07-23T13:11
2021-07-23T13:11
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия в квартире в Казани, хозяйка которой передала курьеру записку, где заявила об угрозе пистолетом и попросила о помощи, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Казани."В 16.56 22 июля в дежурную часть отдела полиции "Ямашевский" поступило сообщение от курьера службы доставки, что при оплате заказа женщина передала записку, на которой написано "вызовите полицию, мне угрожают пистолетом, удерживают, sos". Для проверки данного сообщения по адресу, указанному заявителем, были направлены наружные службы полиции, а также следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.Прибывшие полицейские установили, что в квартире проживает 51-летняя женщина-психолог. Хозяйка квартиры рассказала, что коллега попросила помочь сыну и провести с ним сеанс психотерапии.Молодой человек, по данным полиции, рассказал иную историю произошедшего: он обвинил заявительницу в краже крупной суммы денег.В итоге обе стороны написали встречные заявления о привлечении друг друга к уголовной ответственности. Сотрудники полиции проводят проверку.
https://ria.ru/20210526/voronezh-1733936887.html
https://ria.ru/20210625/kazan-1738568581.html
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казань, происшествия
В Казани полиция помогла женщине, передавшей с курьером записку о помощи
Полиция расследует инцидент в Казани, где женщина передала курьеру записку с надписью SOS
КАЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия в квартире в Казани
, хозяйка которой передала курьеру записку, где заявила об угрозе пистолетом и попросила о помощи, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Казани.
"В 16.56 22 июля в дежурную часть отдела полиции "Ямашевский" поступило сообщение от курьера службы доставки, что при оплате заказа женщина передала записку, на которой написано "вызовите полицию, мне угрожают пистолетом, удерживают, sos". Для проверки данного сообщения по адресу, указанному заявителем, были направлены наружные службы полиции, а также следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Прибывшие полицейские установили, что в квартире проживает 51-летняя женщина-психолог. Хозяйка квартиры рассказала, что коллега попросила помочь сыну и провести с ним сеанс психотерапии.
"После встречи в кафе они пришли в квартиру и, со слов женщины, молодой человек признался, что даже при деловых встречах он не может управлять собой: хочет направить пистолет в голову партнеров. И после данных слов направил пистолет в ее сторону. Позже он извинился, но спустя время ситуация повторилась. Улучив момент, заявительница прошла в ванную, написала записку и передала ее курьеру, который привез роллы", - уточнили в УМВД.
Молодой человек, по данным полиции, рассказал иную историю произошедшего: он обвинил заявительницу в краже крупной суммы денег.
В итоге обе стороны написали встречные заявления о привлечении друг друга к уголовной ответственности. Сотрудники полиции проводят проверку.