https://ria.ru/20210723/kazan-1742534529.html

В Казани полиция помогла женщине, передавшей с курьером записку о помощи

В Казани полиция помогла женщине, передавшей с курьером записку о помощи - РИА Новости, 23.07.2021

В Казани полиция помогла женщине, передавшей с курьером записку о помощи

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия в квартире в Казани, хозяйка которой передала курьеру записку, где заявила об угрозе пистолетом и попросила о... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:11

2021-07-23T13:11

2021-07-23T13:11

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия в квартире в Казани, хозяйка которой передала курьеру записку, где заявила об угрозе пистолетом и попросила о помощи, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Казани."В 16.56 22 июля в дежурную часть отдела полиции "Ямашевский" поступило сообщение от курьера службы доставки, что при оплате заказа женщина передала записку, на которой написано "вызовите полицию, мне угрожают пистолетом, удерживают, sos". Для проверки данного сообщения по адресу, указанному заявителем, были направлены наружные службы полиции, а также следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.Прибывшие полицейские установили, что в квартире проживает 51-летняя женщина-психолог. Хозяйка квартиры рассказала, что коллега попросила помочь сыну и провести с ним сеанс психотерапии.Молодой человек, по данным полиции, рассказал иную историю произошедшего: он обвинил заявительницу в краже крупной суммы денег.В итоге обе стороны написали встречные заявления о привлечении друг друга к уголовной ответственности. Сотрудники полиции проводят проверку.

https://ria.ru/20210526/voronezh-1733936887.html

https://ria.ru/20210625/kazan-1738568581.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, происшествия