https://ria.ru/20210723/katoliki-1742610340.html

Решение папы Франциска о мессе не повлияет на жизнь католиков России

Решение папы Франциска о мессе не повлияет на жизнь католиков России - РИА Новости, 23.07.2021

Решение папы Франциска о мессе не повлияет на жизнь католиков России

Изменение правил совершения дореформенной мессы на латыни, которое предпринял папа Римский Франциск, не проблематизируют жизнь российской католической общины,... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:58

2021-07-23T18:58

2021-07-23T18:58

религия и мировоззрение

россия

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Изменение правил совершения дореформенной мессы на латыни, которое предпринял папа Римский Франциск, не проблематизируют жизнь российской католической общины, рассказали РИА Новости российские представители Римско-католической церкви.Ранее папа Римский Франциск кардинально изменил правила литургии на латыни по богослужебным указаниям, созданным до решений Второго Ватиканского собора (1962-1965), который ввел практику богослужения на национальных языках. В 2007 году папа Бенедикт XVI издал апостольское послание Summorum Pontificum, согласно которому любой католический священник латинского обряда имел право использовать в приватной мессе как тот, так и другой миссал, не испрашивая для этого специального разрешения у Святого престола и своего епископа.Теперь этот порядок отменен папой Франциском: отныне богослужения по дособорному чину будут относиться исключительно к компетенции местного епископа, который обязан будет убедиться, что верующие, использующие эту форму обряда, "не исключают легитимности литургической реформы, указаний Второго Ватиканского собора и учения Римских пап".Мессы по дособорному чину на латыни теперь нельзя будет совершать в приходских храмах, их время и место будет отдельным решением устанавливать епископ. Более того, глава епархии будет определять, насколько вообще целесообразно совершать богослужения в экстраординарной форме, и служат ли такие мессы духовному развитию верующих.“Данное решение не касается литургии на латыни, служить на ней по новому чину можно по-прежнему, так же, как служить на русском или на любом современном языке. Кстати, служить на языках разных национальностей абсолютно нормально во всем мире: в одном Мюнхене, например, есть более двадцати. Только там, где служат по старому чину, должны будут в дальнейшем читать библейские тексты на понятном языке”, - сказал РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Штефан Липке.Генеральный викарий архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов в разговоре с РИА Новости отметил, что речь идет не просто о службах на латыни, а о службе по дореформенному обряду, богослужение по которому подписанный папой документ не запрещает, но четко подчиняет власти епископа и указывает некоторые дополнительные условия для того, чтобы эта месса служилась. Общины приверженцев дореформенной латинской мессы в Москве и Санкт-Петербурге, по его мнению, сохранят возможность продолжать службы.“В целом на литургическую жизнь католической общины в России это большого влияния не окажет, потому что группы католиков, приверженных старому дособорному обряду очень небольшие. Это очень преданные, очень сплоченные общины, они есть в Москве и Санкт-Петербурге. Как именно их богослужения будут продолжаться после этого послания папы, пока не совсем понятно, но они наверняка будут продолжаться”, - сказал он.Значительные последствия этого решения папы Римского, отметил он, наступят, скорее, для самосознания католиков, потому что эта тема очень активно обсуждается и теми, кому не близка сама по себе старая литургия.“Темы, которые поднимаются в связи с этим в обсуждениях – роль папы-епископа Рима, роль традиции в церкви и ее воплощения в литургии, значение послушания в церкви – это темы, которые касаются всех верующих. И я вижу, что не только католики, но и православные, и представители других конфессий тоже очень живо откликаются на эту ситуацию в католической церкви, потому что эти темы близки всем верующим людям, не только католикам”, - добавил священник.“СТАРООБРЯДЦЫ” И СОВРЕМЕННОЕ БОГОСЛОВИЕОдна из проблем, которой касается решение папы, это попытка узурпации радикальными приверженцами старого обряда понятия традиционности, считает генеральный викарий архиепархии Божией Матери. Для них старый обряд – это нечто, что было в церкви всегда, а новый – новшество, которое отражает в целом большие изменения в богословии и мировоззрении католической церкви последнего времени. Многие “старообрядцы” же явно или неявно отвергают эти изменения.“Папа Франциск как раз говорит о том, что эти изменения неотменимы, то есть католическая церковь сделала очень важный шаг на своем пути через историю, и нужно это принять как данность – не нужно ностальгировать по прошлому и говорить, что прошлое было прекрасно. Попытка такой реставрации прошлого – это не путь церкви. Именно это один из главных моментов, которые он отмечает: к сожалению, любовь к старым литургическим формам часто сопровождается достаточно агрессивным неприятием современного богословия, современного образа жизни церкви, который она в целом выбрала”, - заключил Горбунов.“Послесоборная” литургия ориентирована на национальные языки, но может служиться и на латыни. Более того, все переводы богослужения на современные языки делаются с латыни, поэтому латинский язык все равно остается чрезвычайно важным, фундаментальным для католической церкви латинского обряда, уверен Кирилл Горбунов.“Поэтому значимость латыни, конечно, не такова, как в прошлом, но тем не менее достаточно велика, и это нужно сохранить. Латинское наследие церковь, безусловно, должна беречь и сохранять”, - заключил он.

https://ria.ru/20210723/romanov-1742570853.html

https://ria.ru/20210710/rpts-1740745648.html

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россия, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), бенедикт xvi (йозеф ратцингер), москва, мюнхен