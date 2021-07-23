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В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от коронавируса в России
В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 23.07.2021
В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от коронавируса в России
Кампания по всеобщей вакцинации в РФ существенно активизировалась и сознательность граждан растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:19
2021-07-23T12:19
2021-07-23T12:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Кампания по всеобщей вакцинации в РФ существенно активизировалась и сознательность граждан растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, и постоянно растет сознательность граждан, все больше темпы вакцинации увеличиваются", - сказал Песков журналистам.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков
12:19 23.07.2021 (обновлено: 12:50 23.07.2021)
В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от коронавируса в России
Пресс-секретарь Путина Песков: прививочная кампания в России активизировалась