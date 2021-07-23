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В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от коронавируса в России

В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 23.07.2021

В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от коронавируса в России

Кампания по всеобщей вакцинации в РФ существенно активизировалась и сознательность граждан растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:19

2021-07-23T12:19

2021-07-23T12:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Кампания по всеобщей вакцинации в РФ существенно активизировалась и сознательность граждан растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, и постоянно растет сознательность граждан, все больше темпы вакцинации увеличиваются", - сказал Песков журналистам.

россия

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2021

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