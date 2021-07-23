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Глава СПЧ призвал вернуть трансплантолога Каабака на работу
Глава СПЧ призвал вернуть трансплантолога Каабака на работу - РИА Новости, 23.07.2021
Глава СПЧ призвал вернуть трансплантолога Каабака на работу
На расширенном заседании Совета по правам человека по трансплантологии глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что было бы правильно, если бы известный трансплантолог... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:08
2021-07-23T18:08
россия
национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
михаил каабак
валерий фадеев
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На расширенном заседании Совета по правам человека по трансплантологии глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что было бы правильно, если бы известный трансплантолог Михаил Каабак смог вернуться к работе.Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой обратить внимание на увольнение хирурга-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.Также Фадеев пообещал, что СПЧ возьмет под контроль ситуацию с детской трансплантологией.Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев ранее встречался с Каабаком, который был уволен из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей из-за разногласий с администрацией клиники в методиках лечения и подготовки к операциям. В СПЧ подчеркивали, что Каабак - единственный в РФ трансплантолог, который делает операции детям весом меньше 9 килограммов.
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россия, национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, михаил каабак, валерий фадеев, здоровье - общество, общество
18:08 23.07.2021
 
Глава СПЧ призвал вернуть трансплантолога Каабака на работу

Глава СПЧ Фадеев: было бы правильно, если бы трансплантолог Каабак смог вернуться к работе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Каабак
Михаил Каабак - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На расширенном заседании Совета по правам человека по трансплантологии глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что было бы правильно, если бы известный трансплантолог Михаил Каабак смог вернуться к работе.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой обратить внимание на увольнение хирурга-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.
"Наша главная задача - чтобы дети могли получить своевременную медицинскую помощь. Будем оперативно и плотно взаимодействовать с лечебными учреждениями и докторами. Что касается доктора Каабака, которого все считают очень хорошим хирургом - и его сторонники, и его противники, - то было бы правильно, если бы он смог вернуться к работе", - отметил председатель СПЧ и призвал родителей маленьких пациентов держать связь с Советом.
Также Фадеев пообещал, что СПЧ возьмет под контроль ситуацию с детской трансплантологией.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев ранее встречался с Каабаком, который был уволен из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей из-за разногласий с администрацией клиники в методиках лечения и подготовки к операциям. В СПЧ подчеркивали, что Каабак - единственный в РФ трансплантолог, который делает операции детям весом меньше 9 килограммов.
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РоссияНациональный медицинский исследовательский центр здоровья детейМихаил КаабакВалерий ФадеевЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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