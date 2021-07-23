https://ria.ru/20210723/kaabak-1742599110.html

Глава СПЧ призвал вернуть трансплантолога Каабака на работу

Глава СПЧ призвал вернуть трансплантолога Каабака на работу - РИА Новости, 23.07.2021

Глава СПЧ призвал вернуть трансплантолога Каабака на работу

На расширенном заседании Совета по правам человека по трансплантологии глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что было бы правильно, если бы известный трансплантолог... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:08

2021-07-23T18:08

2021-07-23T18:08

россия

национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей

михаил каабак

валерий фадеев

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На расширенном заседании Совета по правам человека по трансплантологии глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что было бы правильно, если бы известный трансплантолог Михаил Каабак смог вернуться к работе.Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой обратить внимание на увольнение хирурга-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.Также Фадеев пообещал, что СПЧ возьмет под контроль ситуацию с детской трансплантологией.Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев ранее встречался с Каабаком, который был уволен из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей из-за разногласий с администрацией клиники в методиках лечения и подготовки к операциям. В СПЧ подчеркивали, что Каабак - единственный в РФ трансплантолог, который делает операции детям весом меньше 9 килограммов.

https://ria.ru/20191231/1563045747.html

россия

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россия, национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, михаил каабак, валерий фадеев, здоровье - общество, общество