Глава СПЧ призвал вернуть трансплантолога Каабака на работу
Глава СПЧ Фадеев: было бы правильно, если бы трансплантолог Каабак смог вернуться к работе
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На расширенном заседании Совета по правам человека по трансплантологии глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что было бы правильно, если бы известный трансплантолог Михаил Каабак смог вернуться к работе.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой обратить внимание на увольнение хирурга-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.
"Наша главная задача - чтобы дети могли получить своевременную медицинскую помощь. Будем оперативно и плотно взаимодействовать с лечебными учреждениями и докторами. Что касается доктора Каабака, которого все считают очень хорошим хирургом - и его сторонники, и его противники, - то было бы правильно, если бы он смог вернуться к работе", - отметил председатель СПЧ и призвал родителей маленьких пациентов держать связь с Советом.
Также Фадеев пообещал, что СПЧ возьмет под контроль ситуацию с детской трансплантологией.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев ранее встречался с Каабаком, который был уволен из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей из-за разногласий с администрацией клиники в методиках лечения и подготовки к операциям. В СПЧ подчеркивали, что Каабак - единственный в РФ трансплантолог, который делает операции детям весом меньше 9 килограммов.
31 декабря 2019, 13:14Каабак оценил идею "презумпции согласия" на посмертное донорство