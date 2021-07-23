https://ria.ru/20210723/johnson-1742426431.html

Дуэйн Джонсон прокомментировал конфликт с Вином Дизелем

Дуэйн Джонсон прокомментировал конфликт с Вином Дизелем - РИА Новости, 23.07.2021

Дуэйн Джонсон прокомментировал конфликт с Вином Дизелем

Дуэйн Джонсон прокомментировал конфликт с Вином Дизелем. Об отношении к коллеге и его рекомендациям он рассказал в интервью The Hollywood Reporter. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T06:36

2021-07-23T06:36

2021-07-23T09:55

культура

дуэйн джонсон

кино и сериалы

новости культуры

вин дизель (марк синклер винсент)

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дуэйн Джонсон прокомментировал конфликт с Вином Дизелем. Об отношении к коллеге и его рекомендациям он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.Ранее Дизель намекнул, что на съемках специально провоцировал конфликт с коллегой, чтобы тот лучше справился со своей ролью. "Это была суровая любовь, — говорит Дизель, — Я был готов на все, чтобы добиться лучшей актерской игры в фильме, который продюсирую".Дуэйн Джонсон признался, что его позабавили слова артиста."Я смеялся. Думаю, все смеялись над его замечанием. Я оставляю все, как есть. И желаю им всего хорошего с девятым "Форсажем", а также с десятым, одиннадцатым и всеми другими картинами, в которых меня не будет", — уверяет Джонсон. Актер присоединился к кастингу франшизы "Форсаж" в пятом фильме. Всего он снялся в четырех блокбастерах серии, а также в его спин-оффе "Хоббс и Шоу".

https://ria.ru/20210718/johnson-1741613211.html

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2021

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дуэйн джонсон, кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)