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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210723/johnson-1742426431.html
Дуэйн Джонсон прокомментировал конфликт с Вином Дизелем
Дуэйн Джонсон прокомментировал конфликт с Вином Дизелем - РИА Новости, 23.07.2021
Дуэйн Джонсон прокомментировал конфликт с Вином Дизелем
Дуэйн Джонсон прокомментировал конфликт с Вином Дизелем. Об отношении к коллеге и его рекомендациям он рассказал в интервью The Hollywood Reporter. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T06:36
2021-07-23T09:55
культура
дуэйн джонсон
кино и сериалы
новости культуры
вин дизель (марк синклер винсент)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дуэйн Джонсон прокомментировал конфликт с Вином Дизелем. Об отношении к коллеге и его рекомендациям он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.Ранее Дизель намекнул, что на съемках специально провоцировал конфликт с коллегой, чтобы тот лучше справился со своей ролью. "Это была суровая любовь, — говорит Дизель, — Я был готов на все, чтобы добиться лучшей актерской игры в фильме, который продюсирую".Дуэйн Джонсон признался, что его позабавили слова артиста."Я смеялся. Думаю, все смеялись над его замечанием. Я оставляю все, как есть. И желаю им всего хорошего с девятым "Форсажем", а также с десятым, одиннадцатым и всеми другими картинами, в которых меня не будет", — уверяет Джонсон. Актер присоединился к кастингу франшизы "Форсаж" в пятом фильме. Всего он снялся в четырех блокбастерах серии, а также в его спин-оффе "Хоббс и Шоу".
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дуэйн джонсон, кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)
06:36 23.07.2021 (обновлено: 09:55 23.07.2021)
 

Дуэйн Джонсон прокомментировал конфликт с Вином Дизелем

© NASA / Getty Images/Jon Kopaloff, Jean-Baptiste LacroixВин Дизель и Дуэйн Джонсон
Вин Дизель и Дуэйн Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© NASA / Getty Images/Jon Kopaloff, Jean-Baptiste Lacroix
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дуэйн Джонсон прокомментировал конфликт с Вином Дизелем. Об отношении к коллеге и его рекомендациям он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.
Ранее Дизель намекнул, что на съемках специально провоцировал конфликт с коллегой, чтобы тот лучше справился со своей ролью.
"Это была суровая любовь, — говорит Дизель, — Я был готов на все, чтобы добиться лучшей актерской игры в фильме, который продюсирую".
Дуэйн Джонсон признался, что его позабавили слова артиста.
"Я смеялся. Думаю, все смеялись над его замечанием. Я оставляю все, как есть. И желаю им всего хорошего с девятым "Форсажем", а также с десятым, одиннадцатым и всеми другими картинами, в которых меня не будет", — уверяет Джонсон.
Актер присоединился к кастингу франшизы "Форсаж" в пятом фильме. Всего он снялся в четырех блокбастерах серии, а также в его спин-оффе "Хоббс и Шоу".
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