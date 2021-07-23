https://ria.ru/20210723/italiya-1742540508.html

В Италии изменят правила посещения кафе и других общественных мест

В Италии изменят правила посещения кафе и других общественных мест - РИА Новости, 23.07.2021

В Италии изменят правила посещения кафе и других общественных мест

Правительство Италии с 6 августа ужесточает правила посещения ряда общественных мест из-за опасности роста числа зараженных коронавирусом, сообщает Corriere... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T16:12

2021-07-23T16:12

2021-07-23T16:12

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/04/1604182022_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8162392cb5ae6203cce05f7573fc7c31.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительство Италии с 6 августа ужесточает правила посещения ряда общественных мест из-за опасности роста числа зараженных коронавирусом, сообщает Corriere della Sera.Посещать массовые мероприятия смогут только обладатели "зеленого" пропуска. Именно этот документ, полученный на специальной странице в электронном виде, позволит провести время в кафе, парке, ресторане, спортклубе, бассейне, оздоровительном центре, музее, театре, на стадионе или конференции.Для похода на работу и поездки в транспорте "зеленый" знак не потребуют. Но соблюдать социальную дистанцию и носить маску по-прежнему нужно. При этом загрузка поездов не может быть выше 50 процентов от привычной, а общественного транспорта — не выше 80 процентов. Ограничения по численности действуют также на массовых мероприятиях. Дискотеки остаются закрытыми.Выпить кофе за барной стойкой в кафе, не садясь за столик, можно без этой бумаги. При этом посетители, сидящие за столиками внутри заведения, должны быть в масках – как и весь персонал, который обязан вакцинироваться. "Шведский" стол разрешен, но продукты на нем должны быть упакованы порционно."Зеленый" пропуск могут получить те, кто привился хотя бы первой дозой препарата, переболел COVID-19 в последние полгода или предъявил отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 48 часов до момента его предъявления.Сейчас этот документ был необходим при поездках за рубеж, посещении концертов и походе на стадион.Россияне пока не могут отправиться в турпоездку в Италию. Посетить страну можно с рабочими целями, направляясь на лечение, обучение или для ухода за родственниками. ПЦР-тест и двухнедельный карантин по прибытию обязательны.

https://ria.ru/20210723/krapivna-1741822016.html

https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html

https://ria.ru/20210721/chili-1741880961.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, италия