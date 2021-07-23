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Туризм
https://ria.ru/20210723/italiya-1742540508.html
В Италии изменят правила посещения кафе и других общественных мест
В Италии изменят правила посещения кафе и других общественных мест - РИА Новости, 23.07.2021
В Италии изменят правила посещения кафе и других общественных мест
Правительство Италии с 6 августа ужесточает правила посещения ряда общественных мест из-за опасности роста числа зараженных коронавирусом, сообщает Corriere... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T16:12
2021-07-23T16:12
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительство Италии с 6 августа ужесточает правила посещения ряда общественных мест из-за опасности роста числа зараженных коронавирусом, сообщает Corriere della Sera.Посещать массовые мероприятия смогут только обладатели "зеленого" пропуска. Именно этот документ, полученный на специальной странице в электронном виде, позволит провести время в кафе, парке, ресторане, спортклубе, бассейне, оздоровительном центре, музее, театре, на стадионе или конференции.Для похода на работу и поездки в транспорте "зеленый" знак не потребуют. Но соблюдать социальную дистанцию и носить маску по-прежнему нужно. При этом загрузка поездов не может быть выше 50 процентов от привычной, а общественного транспорта — не выше 80 процентов. Ограничения по численности действуют также на массовых мероприятиях. Дискотеки остаются закрытыми.Выпить кофе за барной стойкой в кафе, не садясь за столик, можно без этой бумаги. При этом посетители, сидящие за столиками внутри заведения, должны быть в масках – как и весь персонал, который обязан вакцинироваться. "Шведский" стол разрешен, но продукты на нем должны быть упакованы порционно."Зеленый" пропуск могут получить те, кто привился хотя бы первой дозой препарата, переболел COVID-19 в последние полгода или предъявил отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 48 часов до момента его предъявления.Сейчас этот документ был необходим при поездках за рубеж, посещении концертов и походе на стадион.Россияне пока не могут отправиться в турпоездку в Италию. Посетить страну можно с рабочими целями, направляясь на лечение, обучение или для ухода за родственниками. ПЦР-тест и двухнедельный карантин по прибытию обязательны.
https://ria.ru/20210723/krapivna-1741822016.html
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, италия
16:12 23.07.2021
 

В Италии изменят правила посещения кафе и других общественных мест

© РИА Новости / Джузеппе Маффиа / Перейти в фотобанкФонтан Четырех рек на площади Навона в Риме
Фонтан Четырех рек на площади Навона в Риме - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Джузеппе Маффиа
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительство Италии с 6 августа ужесточает правила посещения ряда общественных мест из-за опасности роста числа зараженных коронавирусом, сообщает Corriere della Sera.
Посещать массовые мероприятия смогут только обладатели "зеленого" пропуска. Именно этот документ, полученный на специальной странице в электронном виде, позволит провести время в кафе, парке, ресторане, спортклубе, бассейне, оздоровительном центре, музее, театре, на стадионе или конференции.
Для похода на работу и поездки в транспорте "зеленый" знак не потребуют. Но соблюдать социальную дистанцию и носить маску по-прежнему нужно. При этом загрузка поездов не может быть выше 50 процентов от привычной, а общественного транспорта — не выше 80 процентов. Ограничения по численности действуют также на массовых мероприятиях. Дискотеки остаются закрытыми.
Выпить кофе за барной стойкой в кафе, не садясь за столик, можно без этой бумаги. При этом посетители, сидящие за столиками внутри заведения, должны быть в масках – как и весь персонал, который обязан вакцинироваться. "Шведский" стол разрешен, но продукты на нем должны быть упакованы порционно.
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Сейчас этот документ был необходим при поездках за рубеж, посещении концертов и походе на стадион.
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