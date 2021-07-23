https://ria.ru/20210723/insider-1742598809.html

Главред The Insider* прокомментировал присвоение изданию статуса иноагента

Главред The Insider* прокомментировал присвоение изданию статуса иноагента - РИА Новости, 23.07.2021

Главред The Insider* прокомментировал присвоение изданию статуса иноагента

Главный редактор The Insider* Роман Доброхотов, комментируя РИА Новости включение издания Минюстом РФ в иноагенты, заявил, что это латвийское СМИ и подчиняется... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:05

2021-07-23T18:05

2021-07-23T18:05

иноагенты

россия

the insider

министерство юстиции рф (минюст россии)

латвия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Главный редактор The Insider* Роман Доброхотов, комментируя РИА Новости включение издания Минюстом РФ в иноагенты, заявил, что это латвийское СМИ и подчиняется только законам Латвии.Ранее Минюст включил The Insider и пятерых журналистов "Открытых медиа" и "Проекта"** (организация признана нежелательной в РФ) в список СМИ-иноагентов."The Insider* - это латвийское СМИ, оно подчиняется латвийским законам и только латвийским требованиям, поэтому что там хочет Минюст - это малоинтересно редакции. Если будут блокировать, значит, будут блокировать, это их выбор", - прокомментировал сообщение Доброхотов.На уточняющие вопрос, будет ли редакция маркировать материалы, главред повторил, что "Insider"* подчиняется только латвийскому законодательству как зарегистрированное в Латвии СМИ и не имеет права существовать по российским законам".* Организация признана в России иноагентом** Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России

https://ria.ru/20210629/obysk-1739000838.html

россия

латвия

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иноагенты, россия, the insider, министерство юстиции рф (минюст россии), латвия