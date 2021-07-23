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Главред The Insider* прокомментировал присвоение изданию статуса иноагента
Главред The Insider* прокомментировал присвоение изданию статуса иноагента - РИА Новости, 23.07.2021
Главред The Insider* прокомментировал присвоение изданию статуса иноагента
Главный редактор The Insider* Роман Доброхотов, комментируя РИА Новости включение издания Минюстом РФ в иноагенты, заявил, что это латвийское СМИ и подчиняется... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:05
2021-07-23T18:05
иноагенты
россия
the insider
министерство юстиции рф (минюст россии)
латвия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Главный редактор The Insider* Роман Доброхотов, комментируя РИА Новости включение издания Минюстом РФ в иноагенты, заявил, что это латвийское СМИ и подчиняется только законам Латвии.Ранее Минюст включил The Insider и пятерых журналистов "Открытых медиа" и "Проекта"** (организация признана нежелательной в РФ) в список СМИ-иноагентов."The Insider* - это латвийское СМИ, оно подчиняется латвийским законам и только латвийским требованиям, поэтому что там хочет Минюст - это малоинтересно редакции. Если будут блокировать, значит, будут блокировать, это их выбор", - прокомментировал сообщение Доброхотов.На уточняющие вопрос, будет ли редакция маркировать материалы, главред повторил, что "Insider"* подчиняется только латвийскому законодательству как зарегистрированное в Латвии СМИ и не имеет права существовать по российским законам".* Организация признана в России иноагентом** Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
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иноагенты, россия, the insider, министерство юстиции рф (минюст россии), латвия
18:05 23.07.2021
 
Главред The Insider* прокомментировал присвоение изданию статуса иноагента

Главред The Insider* Доброхотов: мы латвийское СМИ и подчиняемся только законам Латвии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Главный редактор The Insider* Роман Доброхотов, комментируя РИА Новости включение издания Минюстом РФ в иноагенты, заявил, что это латвийское СМИ и подчиняется только законам Латвии.
Ранее Минюст включил The Insider и пятерых журналистов "Открытых медиа" и "Проекта"** (организация признана нежелательной в РФ) в список СМИ-иноагентов.
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"The Insider* - это латвийское СМИ, оно подчиняется латвийским законам и только латвийским требованиям, поэтому что там хочет Минюст - это малоинтересно редакции. Если будут блокировать, значит, будут блокировать, это их выбор", - прокомментировал сообщение Доброхотов.
На уточняющие вопрос, будет ли редакция маркировать материалы, главред повторил, что "Insider"* подчиняется только латвийскому законодательству как зарегистрированное в Латвии СМИ и не имеет права существовать по российским законам".
* Организация признана в России иноагентом
** Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
 
иноагентыРоссияThe InsiderМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Латвия
 
 
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