https://ria.ru/20210723/indiya-1742493879.html

В Индии сбили беспилотник с взрывчаткой

В Индии сбили беспилотник с взрывчаткой - РИА Новости, 23.07.2021

В Индии сбили беспилотник с взрывчаткой

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит в индийском районе Каначак в Джамму и Кашмир недалеко от границы с Пакистаном, на борту найдено 5 килограммов... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:04

2021-07-23T10:04

2021-07-23T10:04

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джамму

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит в индийском районе Каначак в Джамму и Кашмир недалеко от границы с Пакистаном, на борту найдено 5 килограммов взрывчатых веществ, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.Сообщается, что ранее беспилотник был замечен в среду в районе Сатвари, еще один БПЛА был обнаружен недалеко от авиабазы Джамму 16 июля.Ранее специальный секретарь министерства внутренних дел Индии В. С. Каумуди заявил, что Индия озабочена использованием террористами новых технологий, таких как искусственный интеллект и беспилотники. По его словам, возможность использования вооруженных беспилотников в террористических целях против стратегических и коммерческих объектов требует серьезного внимания, так как известны случаи, когда террористы использовали БПЛА для контрабанды оружия через границы.В конце июня два беспилотника использовались во время атаки на базу ВВС в союзной территории Джамму и Кашмир. В результате двух произошедших взрывов ранения получили два человека, частично разрушена крыша одного здания. По данным военных, это первая подобная атака в Индии.

https://ria.ru/20200621/1573258779.html

https://ria.ru/20200125/1563868140.html

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кашмир, мвд индии, пакистан, джамму, в мире