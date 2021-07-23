В Индии сбили беспилотник с взрывчаткой
В Джамму и Кашмир сбили беспилотник, на борту которого нашли пять килограммов взрывчатки
© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир
© AP Photo / Mukhtar Khan
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит в индийском районе Каначак в Джамму и Кашмир недалеко от границы с Пакистаном, на борту найдено 5 килограммов взрывчатых веществ, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.
Сообщается, что ранее беспилотник был замечен в среду в районе Сатвари, еще один БПЛА был обнаружен недалеко от авиабазы Джамму 16 июля.
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Ранее специальный секретарь министерства внутренних дел Индии В. С. Каумуди заявил, что Индия озабочена использованием террористами новых технологий, таких как искусственный интеллект и беспилотники. По его словам, возможность использования вооруженных беспилотников в террористических целях против стратегических и коммерческих объектов требует серьезного внимания, так как известны случаи, когда террористы использовали БПЛА для контрабанды оружия через границы.
В конце июня два беспилотника использовались во время атаки на базу ВВС в союзной территории Джамму и Кашмир. В результате двух произошедших взрывов ранения получили два человека, частично разрушена крыша одного здания. По данным военных, это первая подобная атака в Индии.
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