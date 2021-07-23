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В Забайкалье организовали доставку грузов в обход места ЧП на Транссибе
В Забайкалье организовали доставку грузов в обход места ЧП на Транссибе - РИА Новости, 23.07.2021
В Забайкалье организовали доставку грузов в обход места ЧП на Транссибе
Доставка социально значимых грузов из-за остановки движения по Транссибу организована по Байкало-Амурской магистрали, сообщают РЖД. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:03
2021-07-23T17:04
обрушение на участке транссиба
транссибирская магистраль
ржд
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Доставка социально значимых грузов из-за остановки движения по Транссибу организована по Байкало-Амурской магистрали, сообщают РЖД."Доставка социально значимых грузов организована по БАМу в обход зоны ЧС. Этот вопрос взят РЖД под особый контроль", - говорится в сообщении РЖД в официальном Telegram-канале.Уточняется, что к социально значимым грузам относятся продукты питания, топливо для предприятий энергетики и ЖКХ, бензин, авиатопливо."Байкало-Амурская магистраль, по сути, является дублёром Транссибирской магистрали. Но, к сожалению, перенаправить на неё все грузы невозможно, сегодня она и так работает на пределе своих возможностей. Именно поэтому развитие магистрали не прекращается. И сейчас как раз тот момент, когда значение БАМа трудно переоценить", - добавляют в холдинге.Утром в пятницу региональное ГУМЧС сообщило об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов. Президент России Владимир Путин на совещании с членами совета безопасности заявил, что первую ветку Транссиба планируется восстановить в течение 2,5 суток, вторую - в течение 5 суток.
https://ria.ru/20210723/transsib-1742580010.html
https://ria.ru/20210723/most-1742492073.html
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обрушение на участке транссиба, транссибирская магистраль, ржд, забайкальский край, происшествия
17:03 23.07.2021 (обновлено: 17:04 23.07.2021)
 
В Забайкалье организовали доставку грузов в обход места ЧП на Транссибе

РЖД: доставка социально значимых грузов организована по БАМу в обход места обрушения на Транссибе

© РИА Новости / Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва / Перейти в фотобанкЧастичное обрушение железнодорожного моста в районе села Дунаево Сретенского района Забайкалья
Частичное обрушение железнодорожного моста в районе села Дунаево Сретенского района Забайкалья - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Доставка социально значимых грузов из-за остановки движения по Транссибу организована по Байкало-Амурской магистрали, сообщают РЖД.
"Доставка социально значимых грузов организована по БАМу в обход зоны ЧС. Этот вопрос взят РЖД под особый контроль", - говорится в сообщении РЖД в официальном Telegram-канале.
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Уточняется, что к социально значимым грузам относятся продукты питания, топливо для предприятий энергетики и ЖКХ, бензин, авиатопливо.
"Байкало-Амурская магистраль, по сути, является дублёром Транссибирской магистрали. Но, к сожалению, перенаправить на неё все грузы невозможно, сегодня она и так работает на пределе своих возможностей. Именно поэтому развитие магистрали не прекращается. И сейчас как раз тот момент, когда значение БАМа трудно переоценить", - добавляют в холдинге.
Утром в пятницу региональное ГУМЧС сообщило об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов. Президент России Владимир Путин на совещании с членами совета безопасности заявил, что первую ветку Транссиба планируется восстановить в течение 2,5 суток, вторую - в течение 5 суток.
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Обрушение на участке ТранссибаТранссибирская магистральРЖДЗабайкальский крайПроисшествия
 
 
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