17:03 23.07.2021 (обновлено: 17:04 23.07.2021)
В Забайкалье организовали доставку грузов в обход места ЧП на Транссибе
РЖД: доставка социально значимых грузов организована по БАМу в обход места обрушения на Транссибе
© РИА Новости / Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва / Перейти в фотобанкЧастичное обрушение железнодорожного моста в районе села Дунаево Сретенского района Забайкалья
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Доставка социально значимых грузов из-за остановки движения по Транссибу организована по Байкало-Амурской магистрали, сообщают РЖД.
"Доставка социально значимых грузов организована по БАМу в обход зоны ЧС. Этот вопрос взят РЖД под особый контроль", - говорится в сообщении РЖД в официальном Telegram-канале.
Уточняется, что к социально значимым грузам относятся продукты питания, топливо для предприятий энергетики и ЖКХ, бензин, авиатопливо.
"Байкало-Амурская магистраль, по сути, является дублёром Транссибирской магистрали. Но, к сожалению, перенаправить на неё все грузы невозможно, сегодня она и так работает на пределе своих возможностей. Именно поэтому развитие магистрали не прекращается. И сейчас как раз тот момент, когда значение БАМа трудно переоценить", - добавляют в холдинге.
Утром в пятницу региональное ГУМЧС сообщило об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов. Президент России Владимир Путин на совещании с членами совета безопасности заявил, что первую ветку Транссиба планируется восстановить в течение 2,5 суток, вторую - в течение 5 суток.