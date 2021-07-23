16:34 23.07.2021 (обновлено: 22:52 23.07.2021)
Производитель презервативов выиграл дело в ЕСПЧ против властей Грузии
Производитель презервативов с изображением политиков на пачках выиграл в ЕСПЧ суд против Грузии
ТБИЛИСИ, 23 июл — РИА Новости. Грузинская компания по производству презервативов AIISA выиграла дело в Европейском суде по правам человека против властей Грузии, сообщает в пятницу организация "Демократическая инициатива Грузии" (GDI), которая представляла в ЕСПЧ интересы владелицы компании Анании Гачечиладзе.
Компания AIISA появилась на грузинском рынке в 2017 году, с тех пор вокруг нее неоднократно разгорались скандалы из-за провокационного оформления упаковок. В 2018 году грузинский суд оштрафовал компанию на 160 долларов за оформление продукции и запретил ее производство. Тбилисский городской суд и Апелляционный суд тогда посчитали, что надписи и изображения на продукции сексуального характера, связанные с историческими персонами Грузии или религиозной тематикой, нарушали моральные устои. На упаковках презервативов в виде комиксов изображены политики, в том числе зарубежные, царица Тамара, причисленная к лику святых Грузинской церковью, а также афоризмы из поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", отрывки из нецензурных грузинских высказываний.
"Суд отмечает, что доводы, разработанные национальными судами (Тбилисским городским судом и Апелляционным судом. — Прим. ред.), которыми они ограничили свободу выражения мнения заявителя, не были ни релевантными, ни достаточными для оправдания вмешательства в статью 10 Конвенции. Суд поясняет, что при поддержании легитимного баланса между ценностями, закрепленными в Конституции Грузии, и Европейской конвенцией о правах человека, на решение общих судов существенное влияние оказали взгляды на этические вопросы представителей Грузинской православной церкви", — говорится в заявлении.