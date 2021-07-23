https://ria.ru/20210723/gruziya-1742579444.html

Производитель презервативов выиграл дело в ЕСПЧ против властей Грузии

Производитель презервативов выиграл дело в ЕСПЧ против властей Грузии - РИА Новости, 23.07.2021

Производитель презервативов выиграл дело в ЕСПЧ против властей Грузии

Грузинская компания по производству презервативов AIISA выиграла дело в Европейском суде по правам человека против властей Грузии, сообщает в пятницу... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T16:34

2021-07-23T16:34

2021-07-23T22:52

грузинская православная церковь

европейский суд по правам человека

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742333262_0:221:3121:1977_1920x0_80_0_0_574f8d61cf08a999bec2f47219769c26.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июл — РИА Новости. Грузинская компания по производству презервативов AIISA выиграла дело в Европейском суде по правам человека против властей Грузии, сообщает в пятницу организация "Демократическая инициатива Грузии" (GDI), которая представляла в ЕСПЧ интересы владелицы компании Анании Гачечиладзе.Компания AIISA появилась на грузинском рынке в 2017 году, с тех пор вокруг нее неоднократно разгорались скандалы из-за провокационного оформления упаковок. В 2018 году грузинский суд оштрафовал компанию на 160 долларов за оформление продукции и запретил ее производство. Тбилисский городской суд и Апелляционный суд тогда посчитали, что надписи и изображения на продукции сексуального характера, связанные с историческими персонами Грузии или религиозной тематикой, нарушали моральные устои. На упаковках презервативов в виде комиксов изображены политики, в том числе зарубежные, царица Тамара, причисленная к лику святых Грузинской церковью, а также афоризмы из поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", отрывки из нецензурных грузинских высказываний."Суд отмечает, что доводы, разработанные национальными судами (Тбилисским городским судом и Апелляционным судом. — Прим. ред.), которыми они ограничили свободу выражения мнения заявителя, не были ни релевантными, ни достаточными для оправдания вмешательства в статью 10 Конвенции. Суд поясняет, что при поддержании легитимного баланса между ценностями, закрепленными в Конституции Грузии, и Европейской конвенцией о правах человека, на решение общих судов существенное влияние оказали взгляды на этические вопросы представителей Грузинской православной церкви", — говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210716/slutskiy-1741572429.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузинская православная церковь, европейский суд по правам человека, грузия, в мире