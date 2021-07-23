Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210723/gruppa-1742521629.html
Российское духовенство защитит права верующих на мировом уровне
Российское духовенство защитит права верующих на мировом уровне - РИА Новости, 23.07.2021
Российское духовенство защитит права верующих на мировом уровне
Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была преобразована в группу по защите прав верующих на международном уровне,... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:19
2021-07-23T12:19
религия и мировоззрение
россия
отдел внешних церковных связей московского патриархата
африка
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155225/66/1552256652_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_090f13ddba561f177a4827918c4b2b56.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была преобразована в группу по защите прав верующих на международном уровне, рассказал РИА Новости руководитель группы, секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).Седьмое заседание комиссии по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ состоялось 20 июля 2021 года в администрации президента. На нем рассматривался вопрос о работе Межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии, которая была образована в 2017 году.Как рассказал иеромонах Стефан, задачи, которые ставились перед рабочей группой, "в большинстве своем решены". Вместе с тем, отметил он, в ходе ее работы был накоплен уникальный опыт взаимодействия между религиозными общинами России в сфере проведения масштабных гуманитарных акций и выступления в поддержку притесняемых религиозных общин."На заседании комиссии было принято решение, что этот уникальный опыт востребован сегодня и в других регионах мира, где происходит настоящий геноцид целых групп населения по религиозному признаку, в частности, речь идет о целом ряде стран Африки, которая стала сегодня регионом, занимающим первое место по притеснениям на религиозной почве. Комиссия приняла решение переименовать рабочую группу по оказанию помощи населению Сирии в Межрелигиозную рабочую группу по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии", - сказал иеромонах.Комиссия поручила рабочей группе, руководителем которой остается иеромонах Стефан, в контакте с религиозными общинами по всему миру заниматься мониторингом ситуации, связанной с нарушением их прав и свобод, проводить мероприятия, направленные на поддержку таких общин и выступать в их защиту на широких международных площадках.За время работы группы в Сирии совместно с представителями религиозных общин страны был проведен ряд крупных гуманитарных акций: в частности, было доставлено свыше 100 тонн гуманитарных грузов, а в 2019 году была восстановлена разрушенная войной общеобразовательная школа в Дамаске на 1,2 тысячи учеников.
https://ria.ru/20210310/pomosch-1600583139.html
https://ria.ru/20190924/1559023138.html
россия
африка
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155225/66/1552256652_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_dc66117087f894b198d6440576c49859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, отдел внешних церковных связей московского патриархата, африка, сирия
12:19 23.07.2021
 

Российское духовенство защитит права верующих на мировом уровне

© РИА Новости / Заман РамазановВ Дамаске российские христиане и мусульмане раздали гумпомощь нуждающимся
В Дамаске российские христиане и мусульмане раздали гумпомощь нуждающимся - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была преобразована в группу по защите прав верующих на международном уровне, рассказал РИА Новости руководитель группы, секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).
Седьмое заседание комиссии по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ состоялось 20 июля 2021 года в администрации президента. На нем рассматривался вопрос о работе Межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии, которая была образована в 2017 году.
В Дамаске российские христиане и мусульмане раздали гумпомощь нуждающимся - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 12:20Религия и мировоззрение
Российские христиане и мусульмане направят в Сирию гумпомощь
Как рассказал иеромонах Стефан, задачи, которые ставились перед рабочей группой, "в большинстве своем решены". Вместе с тем, отметил он, в ходе ее работы был накоплен уникальный опыт взаимодействия между религиозными общинами России в сфере проведения масштабных гуманитарных акций и выступления в поддержку притесняемых религиозных общин.
"На заседании комиссии было принято решение, что этот уникальный опыт востребован сегодня и в других регионах мира, где происходит настоящий геноцид целых групп населения по религиозному признаку, в частности, речь идет о целом ряде стран Африки, которая стала сегодня регионом, занимающим первое место по притеснениям на религиозной почве. Комиссия приняла решение переименовать рабочую группу по оказанию помощи населению Сирии в Межрелигиозную рабочую группу по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии", - сказал иеромонах.
Комиссия поручила рабочей группе, руководителем которой остается иеромонах Стефан, в контакте с религиозными общинами по всему миру заниматься мониторингом ситуации, связанной с нарушением их прав и свобод, проводить мероприятия, направленные на поддержку таких общин и выступать в их защиту на широких международных площадках.
За время работы группы в Сирии совместно с представителями религиозных общин страны был проведен ряд крупных гуманитарных акций: в частности, было доставлено свыше 100 тонн гуманитарных грузов, а в 2019 году была восстановлена разрушенная войной общеобразовательная школа в Дамаске на 1,2 тысячи учеников.
Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства - РИА Новости, 1920, 24.09.2019
24 сентября 2019, 08:00Религия и мировоззрение
Еще одна страна может заговорить по-русски
 
Религия и мировоззрениеРоссияОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаАфрикаСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
14:58Навальный подал новый иск к колонии
14:57Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве
14:54Москва прошла пик заболеваемости COVID-19, заявил Собянин
14:48Экс-мэр Риги прокомментировал отношения Латвии с Россией и Белоруссией
14:46На юге Челябинской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров
Лента новостейМолния