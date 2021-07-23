https://ria.ru/20210723/gruppa-1742521629.html

Российское духовенство защитит права верующих на мировом уровне

Российское духовенство защитит права верующих на мировом уровне - РИА Новости, 23.07.2021

Российское духовенство защитит права верующих на мировом уровне

Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была преобразована в группу по защите прав верующих на международном уровне,... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:19

2021-07-23T12:19

2021-07-23T12:19

религия и мировоззрение

россия

отдел внешних церковных связей московского патриархата

африка

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155225/66/1552256652_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_090f13ddba561f177a4827918c4b2b56.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была преобразована в группу по защите прав верующих на международном уровне, рассказал РИА Новости руководитель группы, секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).Седьмое заседание комиссии по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ состоялось 20 июля 2021 года в администрации президента. На нем рассматривался вопрос о работе Межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии, которая была образована в 2017 году.Как рассказал иеромонах Стефан, задачи, которые ставились перед рабочей группой, "в большинстве своем решены". Вместе с тем, отметил он, в ходе ее работы был накоплен уникальный опыт взаимодействия между религиозными общинами России в сфере проведения масштабных гуманитарных акций и выступления в поддержку притесняемых религиозных общин."На заседании комиссии было принято решение, что этот уникальный опыт востребован сегодня и в других регионах мира, где происходит настоящий геноцид целых групп населения по религиозному признаку, в частности, речь идет о целом ряде стран Африки, которая стала сегодня регионом, занимающим первое место по притеснениям на религиозной почве. Комиссия приняла решение переименовать рабочую группу по оказанию помощи населению Сирии в Межрелигиозную рабочую группу по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии", - сказал иеромонах.Комиссия поручила рабочей группе, руководителем которой остается иеромонах Стефан, в контакте с религиозными общинами по всему миру заниматься мониторингом ситуации, связанной с нарушением их прав и свобод, проводить мероприятия, направленные на поддержку таких общин и выступать в их защиту на широких международных площадках.За время работы группы в Сирии совместно с представителями религиозных общин страны был проведен ряд крупных гуманитарных акций: в частности, было доставлено свыше 100 тонн гуманитарных грузов, а в 2019 году была восстановлена разрушенная войной общеобразовательная школа в Дамаске на 1,2 тысячи учеников.

https://ria.ru/20210310/pomosch-1600583139.html

https://ria.ru/20190924/1559023138.html

россия

африка

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, отдел внешних церковных связей московского патриархата, африка, сирия