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В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа - РИА Новости, 23.07.2021
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
На юго-западе Китая три человека заразились вирусом птичьего гриппа H5N6, один из них скончался, сообщается на сайте департамента здравоохранения Гонконга. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T19:56
2021-07-23T21:23
сычуань
китай
чунцин
грипп
в мире
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ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости. На юго-западе Китая три человека заразились вирусом птичьего гриппа H5N6, один из них скончался, сообщается на сайте департамента здравоохранения Гонконга.Случай с летальным исходом выявили в Сюаньхане провинции Сычуань, 51-летняя заболевшая контактировала с домашней птицей. Симптомы она заметила 25 июня, 3 июля пациентку госпитализировали. На следующий день она умерла.Вторым заболевшим оказался 57-летний житель Кацзяна провинции Сычуань, вирус передался от птицы. Жалобы появились 22 июня, 5 июля мужчину доставили в больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.Третий случай зафиксировали в Чунцине, 66-летний китаец также контактировал с домашней птицей. Симптомы проявились 23 июня, 4 июля его госпитализировали, сейчас состояние пациента критическое.В середине июля китайские СМИ уже сообщали о случае заражения человека птичьим гриппом H5N6 в Сычуане. Прибывшие на место эксперты регионального Центра по контролю и профилактике заболеваний пояснили, что вирус передался человеку от птицы; сообщений о передаче H5N6 от человека человеку не поступало, а риск масштабного распространения заражения крайне низок.ВОЗ относит штамм птичьего гриппа H5N6 к числу высокопатогенных. Подобные вирусные инфекции зоонозного гриппа у людей могут протекать как легкая инфекция верхних дыхательных путей с повышением температуры, кашлем и отделением мокроты. При этом течение болезни может усугубиться, возможно развитие тяжелой пневмонии, сепсиса и септического шока, синдрома острой дыхательной недостаточности и летальный исход.
https://radiosputnik.ria.ru/20210721/indiya-1742154319.html
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сычуань, китай, чунцин, грипп, в мире
19:56 23.07.2021 (обновлено: 21:23 23.07.2021)
 
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

Департамент здравоохранения Гонконга: в Китае один человек умер от птичьего гриппа H5N6

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости. На юго-западе Китая три человека заразились вирусом птичьего гриппа H5N6, один из них скончался, сообщается на сайте департамента здравоохранения Гонконга.
Случай с летальным исходом выявили в Сюаньхане провинции Сычуань, 51-летняя заболевшая контактировала с домашней птицей. Симптомы она заметила 25 июня, 3 июля пациентку госпитализировали. На следующий день она умерла.
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Вторым заболевшим оказался 57-летний житель Кацзяна провинции Сычуань, вирус передался от птицы. Жалобы появились 22 июня, 5 июля мужчину доставили в больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.
Третий случай зафиксировали в Чунцине, 66-летний китаец также контактировал с домашней птицей. Симптомы проявились 23 июня, 4 июля его госпитализировали, сейчас состояние пациента критическое.
В середине июля китайские СМИ уже сообщали о случае заражения человека птичьим гриппом H5N6 в Сычуане. Прибывшие на место эксперты регионального Центра по контролю и профилактике заболеваний пояснили, что вирус передался человеку от птицы; сообщений о передаче H5N6 от человека человеку не поступало, а риск масштабного распространения заражения крайне низок.
ВОЗ относит штамм птичьего гриппа H5N6 к числу высокопатогенных. Подобные вирусные инфекции зоонозного гриппа у людей могут протекать как легкая инфекция верхних дыхательных путей с повышением температуры, кашлем и отделением мокроты. При этом течение болезни может усугубиться, возможно развитие тяжелой пневмонии, сепсиса и септического шока, синдрома острой дыхательной недостаточности и летальный исход.
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