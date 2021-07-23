19:56 23.07.2021 (обновлено: 21:23 23.07.2021)
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
Департамент здравоохранения Гонконга: в Китае один человек умер от птичьего гриппа H5N6
ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости. На юго-западе Китая три человека заразились вирусом птичьего гриппа H5N6, один из них скончался, сообщается на сайте департамента здравоохранения Гонконга.
Случай с летальным исходом выявили в Сюаньхане провинции Сычуань, 51-летняя заболевшая контактировала с домашней птицей. Симптомы она заметила 25 июня, 3 июля пациентку госпитализировали. На следующий день она умерла.
Вторым заболевшим оказался 57-летний житель Кацзяна провинции Сычуань, вирус передался от птицы. Жалобы появились 22 июня, 5 июля мужчину доставили в больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.
Третий случай зафиксировали в Чунцине, 66-летний китаец также контактировал с домашней птицей. Симптомы проявились 23 июня, 4 июля его госпитализировали, сейчас состояние пациента критическое.
В середине июля китайские СМИ уже сообщали о случае заражения человека птичьим гриппом H5N6 в Сычуане. Прибывшие на место эксперты регионального Центра по контролю и профилактике заболеваний пояснили, что вирус передался человеку от птицы; сообщений о передаче H5N6 от человека человеку не поступало, а риск масштабного распространения заражения крайне низок.
ВОЗ относит штамм птичьего гриппа H5N6 к числу высокопатогенных. Подобные вирусные инфекции зоонозного гриппа у людей могут протекать как легкая инфекция верхних дыхательных путей с повышением температуры, кашлем и отделением мокроты. При этом течение болезни может усугубиться, возможно развитие тяжелой пневмонии, сепсиса и септического шока, синдрома острой дыхательной недостаточности и летальный исход.