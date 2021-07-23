Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/granitsa-1742594029.html
В Армении сообщили о трех раненых военных на границе с Азербайджаном
В Армении сообщили о трех раненых военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 23.07.2021
В Армении сообщили о трех раненых военных на границе с Азербайджаном
Трое армянских военнослужащих легко ранены в результате перестрелки на границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области страны, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:41
2021-07-23T17:41
минобороны армении
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166225_123:0:1024:507_1920x0_80_0_0_4cefd293959c000673e0c7691aed18c1.jpg
ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Трое армянских военнослужащих легко ранены в результате перестрелки на границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области страны, сообщили в пятницу в пресс-службе минобороны Армении.В сообщении отмечается, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы 23 июля в 16.00 мск.В минобороны Армении уточнили, что армянские военнослужащие не предпринимали действий до обстрелов ВС Азербайджана армянских позиций."В результате интенсивной перестрелки, начавшейся в результате очередной провокации азербайджанской стороны, легкие огнестрельные ранения получили трое военнослужащих ВС Армении. Их жизни ничего не угрожает. Министерство обороны Армении решительно осуждает очередную провокацию ВС Азербайджана. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на азербайджанское военно-политическое руководство", - говорится в сообщении,Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210720/karabakh-1742093645.html
https://ria.ru/20210604/karabakh-1735492935.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166225_249:0:925:507_1920x0_80_0_0_5b6f09486005260733fe0ee5412f1dce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны армении, азербайджан, армения, в мире
17:41 23.07.2021
 
В Армении сообщили о трех раненых военных на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении: трое военных ранены в результате перестрелки на границе с Азербайджаном

© Фото : Министерство обороны АрменииАрмянский военнослужащий в приграничном районе
Армянский военнослужащий в приграничном районе - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : Министерство обороны Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Трое армянских военнослужащих легко ранены в результате перестрелки на границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области страны, сообщили в пятницу в пресс-службе минобороны Армении.
В сообщении отмечается, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы 23 июля в 16.00 мск.
"Этому предшествовала стрельба на азербайджанских боевых постах, что могло быть связано с инцидентом между самими азербайджанскими военнослужащими. Об этом свидетельствует тот факт, что министерство обороны Азербайджана заявило, что в результате огня, открытого армянской стороной, погиб азербайджанский военнослужащий", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В минобороны Армении уточнили, что армянские военнослужащие не предпринимали действий до обстрелов ВС Азербайджана армянских позиций.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 18:52Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху
"В результате интенсивной перестрелки, начавшейся в результате очередной провокации азербайджанской стороны, легкие огнестрельные ранения получили трое военнослужащих ВС Армении. Их жизни ничего не угрожает. Министерство обороны Армении решительно осуждает очередную провокацию ВС Азербайджана. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на азербайджанское военно-политическое руководство", - говорится в сообщении,
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Вооруженные мужчины с флагом Армении в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха накануне передачи Азербайджану - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Захватить рубежи". В споре между Арменией и Азербайджаном — новый игрок
 
Минобороны АрменииАзербайджанАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния