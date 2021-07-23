В Армении сообщили о трех раненых военных на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении: трое военных ранены в результате перестрелки на границе с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Трое армянских военнослужащих легко ранены в результате перестрелки на границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области страны, сообщили в пятницу в пресс-службе минобороны Армении.
В сообщении отмечается, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы 23 июля в 16.00 мск.
"Этому предшествовала стрельба на азербайджанских боевых постах, что могло быть связано с инцидентом между самими азербайджанскими военнослужащими. Об этом свидетельствует тот факт, что министерство обороны Азербайджана заявило, что в результате огня, открытого армянской стороной, погиб азербайджанский военнослужащий", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В минобороны Армении уточнили, что армянские военнослужащие не предпринимали действий до обстрелов ВС Азербайджана армянских позиций.
"В результате интенсивной перестрелки, начавшейся в результате очередной провокации азербайджанской стороны, легкие огнестрельные ранения получили трое военнослужащих ВС Армении. Их жизни ничего не угрожает. Министерство обороны Армении решительно осуждает очередную провокацию ВС Азербайджана. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на азербайджанское военно-политическое руководство", - говорится в сообщении,
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.