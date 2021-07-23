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Культура
https://ria.ru/20210723/grabar-1742522242.html
В Русском музее открылась юбилейная выставка Игоря Грабаря
В Русском музее открылась юбилейная выставка Игоря Грабаря - РИА Новости, 23.07.2021
В Русском музее открылась юбилейная выставка Игоря Грабаря
В Корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:57
2021-07-23T13:59
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", сообщает пресс-служба.На ней представлено более 100 полотен 1880 — 1950-х годов из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, других музеев России и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга, а также архивные материалы.Экспозиция построена по хронологическому принципу. В первом зале —импрессионистические пейзажи 1880 — 1900-х годов, имевшие успех на выставках общества "Мир искусства" в Москве и Петербурге. Среди них "Сентябрьский снег". Также посетители могут ознакомиться с полотнами "Цветы и фрукты на рояле", "Дельфиниум".Во втором зале собраны картины конца 1900 – 1910-х годов. Здесь представлены знаменитый групповой портрет "Васильки", натюрморты, в том числе, "Груши на синей скатерти", а также два одноименных пейзажа "Рябинка".Следующий раздел посвящен произведениям 1920-х годов. В это время Грабарь отказался от импрессионизма. Пейзаж занял ведущее место в его творчеств, по-прежнему в центре внимания Грабаря была сельская природа Подмосковья.Продолжает выставку зал, где показаны работы 1930-х годов. Как и прежде, тогда художник писал пейзажи и натюр­морты, но первое место в его творчестве занял портрет. Особенно интенсивным был для Грабаря 1935-й год, когда он написал портреты сына, арфистки Веры Дуловой, искусствоведа Анатолия Бакушинского, летчика Михаила Водопьянова. Зрители также увидят произведений, написанных Грабарем в дни войны — "Портрет композитора Сергея Прокофь­ева за работой над оперой "Война и мир", а также портреты послевоенных лет. Среди них серия изображений ученых Бориса Грекова, Вячеслава Волгина и Евгения Тарле.В пейзаже внимание Грабаря было сосредо­точено на "будничных" состояниях природы, которые он претворял в поэтические образы, как, например, в картине "Старый сарай в морозный день". Конец 1930-х отмечен созданием шедевров национальной пейзаж­ной живописи — полотен "Март" и "Березовая аллея".Далее гости Корпуса Бенуа увидят произведения 1940-х годов.С конца 1930-х в его пейзажи вернулись мотивы и художественные приемы начала 1900-х — светлая палитра и голубая тональность. На экспозиции представлены полотна "Роскошный иней" и "Иней. Палевое небо", которые отличают свежесть живописи, красота и сила колорита. Завершают экспозицию картины 1950-х годов. В это время художник по-прежнему работал во всех любимых им жанрах. Зрители могут рассмотреть его полотна "Зимний пей­заж" и "На даче”.Выставка продлится до 20 сентября 2021.
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новости культуры, выставки, картины, мир искусства, русский музей, третьяковская галерея, живопись
13:57 23.07.2021 (обновлено: 13:59 23.07.2021)
 

В Русском музее открылась юбилейная выставка Игоря Грабаря

© Фото предоставлено пресс-службой Русского МузеяВыставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
Выставка Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения
© Фото предоставлено пресс-службой Русского Музея
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", сообщает пресс-служба.
© Предоставлено пресс-службой Русского музеяФ. Малявин. Портрет художника Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960). 1895
Ф. Малявин. Портрет художника Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960). 1895
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
Ф. Малявин. Портрет художника Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960). 1895
На ней представлено более 100 полотен 1880 — 1950-х годов из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, других музеев России и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга, а также архивные материалы.
Экспозиция построена по хронологическому принципу. В первом зале —импрессионистические пейзажи 1880 — 1900-х годов, имевшие успех на выставках общества "Мир искусства" в Москве и Петербурге. Среди них "Сентябрьский снег".
Также посетители могут ознакомиться с полотнами "Цветы и фрукты на рояле", "Дельфиниум".
© Предоставлено пресс-службой Русского музеяИ. Грабарь. Дельфиниум. 1908
И. Грабарь. Дельфиниум. 1908
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
И. Грабарь. Дельфиниум. 1908
Во втором зале собраны картины конца 1900 – 1910-х годов. Здесь представлены знаменитый групповой портрет "Васильки", натюрморты, в том числе, "Груши на синей скатерти", а также два одноименных пейзажа "Рябинка".
© Фото предоставлено пресс-службой Русского МузеяВыставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
Выставка Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения
1 из 5
Выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
© Фото предоставлено пресс-службой Русского Музея
© Фото предоставлено пресс-службой Русского МузеяВыставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
Выставка Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения
2 из 5
Выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
© Фото предоставлено пресс-службой Русского Музея
© Фото предоставлено пресс-службой Русского МузеяВыставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
Выставка Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения
3 из 5
Выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
© Фото предоставлено пресс-службой Русского Музея
© Фото предоставлено пресс-службой Русского МузеяВыставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
Выставка Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения
4 из 5
Выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
© Фото предоставлено пресс-службой Русского Музея
© Фото предоставлено пресс-службой Русского МузеяВыставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
Выставка Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения
5 из 5
Выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
© Фото предоставлено пресс-службой Русского Музея
1 из 5
Выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
© Фото предоставлено пресс-службой Русского Музея
2 из 5
Выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
© Фото предоставлено пресс-службой Русского Музея
3 из 5
Выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
© Фото предоставлено пресс-службой Русского Музея
4 из 5
Выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
© Фото предоставлено пресс-службой Русского Музея
5 из 5
Выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
© Фото предоставлено пресс-службой Русского Музея
Следующий раздел посвящен произведениям 1920-х годов. В это время Грабарь отказался от импрессионизма. Пейзаж занял ведущее место в его творчеств, по-прежнему в центре внимания Грабаря была сельская природа Подмосковья.
© РИА Новости / Балабанов / Перейти в фотобанкРепродукция картины художника Игоря Грабаря "За самоваром", 1905
Репродукция картины художника Игоря Грабаря За самоваром, 1905 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Балабанов
Перейти в фотобанк
Репродукция картины художника Игоря Грабаря "За самоваром", 1905
Продолжает выставку зал, где показаны работы 1930-х годов. Как и прежде, тогда художник писал пейзажи и натюр­морты, но первое место в его творчестве занял портрет. Особенно интенсивным был для Грабаря 1935-й год, когда он написал портреты сына, арфистки Веры Дуловой, искусствоведа Анатолия Бакушинского, летчика Михаила Водопьянова.
Зрители также увидят произведений, написанных Грабарем в дни войны — "Портрет композитора Сергея Прокофь­ева за работой над оперой "Война и мир", а также портреты послевоенных лет. Среди них серия изображений ученых Бориса Грекова, Вячеслава Волгина и Евгения Тарле.
В пейзаже внимание Грабаря было сосредо­точено на "будничных" состояниях природы, которые он претворял в поэтические образы, как, например, в картине "Старый сарай в морозный день". Конец 1930-х отмечен созданием шедевров национальной пейзаж­ной живописи — полотен "Март" и "Березовая аллея".
© Предоставлено пресс-службой Русского музея

И. Э. Грабарь. Март. 1939

И. Грабарь. Март. 1939
1 из 2

И. Э. Грабарь. Март. 1939

© Предоставлено пресс-службой Русского музея
© Предоставлено пресс-службой Русского музея

И.Э. Грабарь. Роскошный иней. 1941

И.Э.Грабарь. Роскошный иней. 1941
2 из 2

И.Э. Грабарь. Роскошный иней. 1941

© Предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 2

И. Э. Грабарь. Март. 1939

© Предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 2

И.Э. Грабарь. Роскошный иней. 1941

© Предоставлено пресс-службой Русского музея
Далее гости Корпуса Бенуа увидят произведения 1940-х годов.
С конца 1930-х в его пейзажи вернулись мотивы и художественные приемы начала 1900-х — светлая палитра и голубая тональность. На экспозиции представлены полотна "Роскошный иней" и "Иней. Палевое небо", которые отличают свежесть живописи, красота и сила колорита.
© Предоставлено пресс-службой Русского музеяИгорь Грабарь. Зима. 1904
Игорь Грабарь. Зима. 1904
1 из 3
Игорь Грабарь. Зима. 1904
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
© Предоставлено пресс-службой Русского музеяИ. Грабарь. Зимний вечер. 1903
И. Грабарь. Зимний вечер. 1903
2 из 3
И. Грабарь. Зимний вечер. 1903
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
© Предоставлено пресс-службой Русского музеяИ. Грабарь. Вешний поток. 1904
И. Грабарь. Вешний поток. 1904
3 из 3
И. Грабарь. Вешний поток. 1904
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 3
Игорь Грабарь. Зима. 1904
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 3
И. Грабарь. Зимний вечер. 1903
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 3
И. Грабарь. Вешний поток. 1904
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
Завершают экспозицию картины 1950-х годов. В это время художник по-прежнему работал во всех любимых им жанрах. Зрители могут рассмотреть его полотна "Зимний пей­заж" и "На даче”.
Выставка продлится до 20 сентября 2021.
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