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В Русском музее открылась юбилейная выставка Игоря Грабаря

В Русском музее открылась юбилейная выставка Игоря Грабаря - РИА Новости, 23.07.2021

В Русском музее открылась юбилейная выставка Игоря Грабаря

В Корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:57

2021-07-23T13:57

2021-07-23T13:59

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", сообщает пресс-служба.На ней представлено более 100 полотен 1880 — 1950-х годов из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, других музеев России и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга, а также архивные материалы.Экспозиция построена по хронологическому принципу. В первом зале —импрессионистические пейзажи 1880 — 1900-х годов, имевшие успех на выставках общества "Мир искусства" в Москве и Петербурге. Среди них "Сентябрьский снег". Также посетители могут ознакомиться с полотнами "Цветы и фрукты на рояле", "Дельфиниум".Во втором зале собраны картины конца 1900 – 1910-х годов. Здесь представлены знаменитый групповой портрет "Васильки", натюрморты, в том числе, "Груши на синей скатерти", а также два одноименных пейзажа "Рябинка".Следующий раздел посвящен произведениям 1920-х годов. В это время Грабарь отказался от импрессионизма. Пейзаж занял ведущее место в его творчеств, по-прежнему в центре внимания Грабаря была сельская природа Подмосковья.Продолжает выставку зал, где показаны работы 1930-х годов. Как и прежде, тогда художник писал пейзажи и натюр­морты, но первое место в его творчестве занял портрет. Особенно интенсивным был для Грабаря 1935-й год, когда он написал портреты сына, арфистки Веры Дуловой, искусствоведа Анатолия Бакушинского, летчика Михаила Водопьянова. Зрители также увидят произведений, написанных Грабарем в дни войны — "Портрет композитора Сергея Прокофь­ева за работой над оперой "Война и мир", а также портреты послевоенных лет. Среди них серия изображений ученых Бориса Грекова, Вячеслава Волгина и Евгения Тарле.В пейзаже внимание Грабаря было сосредо­точено на "будничных" состояниях природы, которые он претворял в поэтические образы, как, например, в картине "Старый сарай в морозный день". Конец 1930-х отмечен созданием шедевров национальной пейзаж­ной живописи — полотен "Март" и "Березовая аллея".Далее гости Корпуса Бенуа увидят произведения 1940-х годов.С конца 1930-х в его пейзажи вернулись мотивы и художественные приемы начала 1900-х — светлая палитра и голубая тональность. На экспозиции представлены полотна "Роскошный иней" и "Иней. Палевое небо", которые отличают свежесть живописи, красота и сила колорита. Завершают экспозицию картины 1950-х годов. В это время художник по-прежнему работал во всех любимых им жанрах. Зрители могут рассмотреть его полотна "Зимний пей­заж" и "На даче”.Выставка продлится до 20 сентября 2021.

https://ria.ru/20210716/futurizm-1741519595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, картины, мир искусства, русский музей, третьяковская галерея, живопись