Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20210723/gospomosch-1742589708.html
Вологодский парламент осенью рассмотрит меры госпомощи аграриям
Вологодский парламент осенью рассмотрит меры госпомощи аграриям - РИА Новости, 23.07.2021
Вологодский парламент осенью рассмотрит меры госпомощи аграриям
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области планируют на осенней сессии рассмотреть новые меры государственной помощи предприятиям, которые... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:21
2021-07-23T17:21
вологодская область
андрей луценко
вологодская область
олег кувшинников
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f33504495a8a8f8b0510af6235140576.jpg
ВОЛОГДА, 23 июл- РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области планируют на осенней сессии рассмотреть новые меры государственной помощи предприятиям, которые пострадали от засухи в этом году, сообщил спикер регионального парламента Андрей Луценко."Весной депутаты фракции "Единая Россия" обращались к губернатору области с просьбой рассмотреть возможность увеличения поддержки для сельхозтоваропроизводителей. Были внесены поправки в бюджет, увеличены субсидии на молоко и мясо. В настоящее время мы проводим круглые столы, где продолжили обсуждать меры поддержки для хозяйств. По предложению губернатора области Олега Кувшинникова на осенней сессии ЗСО планируется рассмотреть новые меры госпомощи для предприятий, которые пострадали от засухи в этом году", - сказал Луценко, слова которого цитирует пресс-служба Законодательного собрания.По сообщению пресс-службы, эти меры необходимы для того, чтобы регион вошел в зиму с необходимым запасом кормовых культур, не снизил объемы производства молока, не уронил качество надоя молока, поскольку от этого зависит производство настоящего вологодского продукта, поставляемого более чем в 60 регионов России, а также продовольственная безопасность Вологодчины.
https://ria.ru/20210709/fok-1740647327.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f3f340abe631a691cbd77091b08e7703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей луценко, вологодская область, олег кувшинников, экономика
17:21 23.07.2021
 

Вологодский парламент осенью рассмотрит меры госпомощи аграриям

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 23 июл- РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области планируют на осенней сессии рассмотреть новые меры государственной помощи предприятиям, которые пострадали от засухи в этом году, сообщил спикер регионального парламента Андрей Луценко.
"Весной депутаты фракции "Единая Россия" обращались к губернатору области с просьбой рассмотреть возможность увеличения поддержки для сельхозтоваропроизводителей. Были внесены поправки в бюджет, увеличены субсидии на молоко и мясо. В настоящее время мы проводим круглые столы, где продолжили обсуждать меры поддержки для хозяйств. По предложению губернатора области Олега Кувшинникова на осенней сессии ЗСО планируется рассмотреть новые меры госпомощи для предприятий, которые пострадали от засухи в этом году", - сказал Луценко, слова которого цитирует пресс-служба Законодательного собрания.
Мужчина занимается на воркаут-площадке - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 17:13Вологодская область
На Вологодчине по инициативе депутатов построят 21 ФОК
По сообщению пресс-службы, эти меры необходимы для того, чтобы регион вошел в зиму с необходимым запасом кормовых культур, не снизил объемы производства молока, не уронил качество надоя молока, поскольку от этого зависит производство настоящего вологодского продукта, поставляемого более чем в 60 регионов России, а также продовольственная безопасность Вологодчины.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоВологодская областьОлег КувшинниковЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния