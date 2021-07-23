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Вологодский парламент осенью рассмотрит меры госпомощи аграриям
Вологодский парламент осенью рассмотрит меры госпомощи аграриям - РИА Новости, 23.07.2021
Вологодский парламент осенью рассмотрит меры госпомощи аграриям
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области планируют на осенней сессии рассмотреть новые меры государственной помощи предприятиям, которые... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:21
2021-07-23T17:21
2021-07-23T17:21
вологодская область
андрей луценко
вологодская область
олег кувшинников
экономика
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ВОЛОГДА, 23 июл- РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области планируют на осенней сессии рассмотреть новые меры государственной помощи предприятиям, которые пострадали от засухи в этом году, сообщил спикер регионального парламента Андрей Луценко."Весной депутаты фракции "Единая Россия" обращались к губернатору области с просьбой рассмотреть возможность увеличения поддержки для сельхозтоваропроизводителей. Были внесены поправки в бюджет, увеличены субсидии на молоко и мясо. В настоящее время мы проводим круглые столы, где продолжили обсуждать меры поддержки для хозяйств. По предложению губернатора области Олега Кувшинникова на осенней сессии ЗСО планируется рассмотреть новые меры госпомощи для предприятий, которые пострадали от засухи в этом году", - сказал Луценко, слова которого цитирует пресс-служба Законодательного собрания.По сообщению пресс-службы, эти меры необходимы для того, чтобы регион вошел в зиму с необходимым запасом кормовых культур, не снизил объемы производства молока, не уронил качество надоя молока, поскольку от этого зависит производство настоящего вологодского продукта, поставляемого более чем в 60 регионов России, а также продовольственная безопасность Вологодчины.
https://ria.ru/20210709/fok-1740647327.html
вологодская область
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андрей луценко, вологодская область, олег кувшинников, экономика