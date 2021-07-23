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В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"

В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот" - РИА Новости, 23.07.2021

В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что коронавирусные койки в регионе освобождаются 4 неделю подряд, а с 1 августа закрывают ковидный госпиталь в... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T15:05

2021-07-23T15:05

2021-07-23T15:05

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

патриот

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что коронавирусные койки в регионе освобождаются 4 неделю подряд, а с 1 августа закрывают ковидный госпиталь в парке "Патриот"."Койки у нас освобождаются уже 4 неделю подряд, мы "Патриот" закрываем, спасибо министерству обороны, врачам, которые приехали к нам, 1 августа мы закрываем "Патриот", сегодня, слава богу, видим отрицательную динамику", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 1".

московская область (подмосковье)

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, патриот, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)