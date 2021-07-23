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Лавров заявил, что Россия не даст вовлечь себя в гонку вооружений
Лавров заявил, что Россия не даст вовлечь себя в гонку вооружений - РИА Новости, 23.07.2021
Лавров заявил, что Россия не даст вовлечь себя в гонку вооружений
Россия не даст втянуть себя в новую затратную гонку вооружений, у страны уже есть все необходимое, чтобы себя защитить, сказал министр иностранных дел России... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:31
2021-07-23T10:45
денис проценко
анна кузнецова
общероссийский народный фронт
единая россия
россия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия не даст втянуть себя в новую затратную гонку вооружений, у страны уже есть все необходимое, чтобы себя защитить, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы не будем принимать во внимание всякие угрозы и ультиматумы, кроме того, что будем им решительно противостоять, но укрепляя свой суверенитет... Мы не будем скатываться ни к самоизоляции, ни к конфронтации. И не допустим вовлечения России, нас этим часто пугают, в том числе некоторые оппозиционеры внутри страны, не допустим вовлечения России в новую затратную гонку вооружений. У нас уже есть все, что необходимо для того, чтобы себя защитить", - сказал Лавров, выступая в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России".Министр добавил, что есть голоса, их немного, "но они достаточно громко озвучивают определенные мысли, суть которых заключается в том, что надо просто замириться с Западом на тех условиях, которые он предлагает, и тогда все у нас будет хорошо - и санкции отменят, и заживем на радость самим себе"."Я убежден, не просто убежден, а у нас есть уже опыт 1980-х-начала 1990-х, что любые односторонние уступки с нашей стороны будут расценены исключительно как слабость. Как наши партнеры умеют это делать - они любые односторонние уступки прикарманивают и затем выдвигают все новые и новые неприемлемые требования. Поэтому мы будем проводить самостоятельную, национально ориентированную и прагматичную внешнюю политику", - добавил он.Лавров входит в общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, врачом Денисом Проценко, сопредседателем ОНФ Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой.
https://ria.ru/20210626/gonka-1738704586.html
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денис проценко, анна кузнецова, общероссийский народный фронт, единая россия, россия, сергей лавров, в мире
10:31 23.07.2021 (обновлено: 10:45 23.07.2021)
 
Лавров заявил, что Россия не даст вовлечь себя в гонку вооружений

Глава МИД Лавров: Россия не даст вовлечь себя в гонку вооружений

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия не даст втянуть себя в новую затратную гонку вооружений, у страны уже есть все необходимое, чтобы себя защитить, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы не будем принимать во внимание всякие угрозы и ультиматумы, кроме того, что будем им решительно противостоять, но укрепляя свой суверенитет... Мы не будем скатываться ни к самоизоляции, ни к конфронтации. И не допустим вовлечения России, нас этим часто пугают, в том числе некоторые оппозиционеры внутри страны, не допустим вовлечения России в новую затратную гонку вооружений. У нас уже есть все, что необходимо для того, чтобы себя защитить", - сказал Лавров, выступая в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России".
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Министр добавил, что есть голоса, их немного, "но они достаточно громко озвучивают определенные мысли, суть которых заключается в том, что надо просто замириться с Западом на тех условиях, которые он предлагает, и тогда все у нас будет хорошо - и санкции отменят, и заживем на радость самим себе".
"Я убежден, не просто убежден, а у нас есть уже опыт 1980-х-начала 1990-х, что любые односторонние уступки с нашей стороны будут расценены исключительно как слабость. Как наши партнеры умеют это делать - они любые односторонние уступки прикарманивают и затем выдвигают все новые и новые неприемлемые требования. Поэтому мы будем проводить самостоятельную, национально ориентированную и прагматичную внешнюю политику", - добавил он.
Лавров входит в общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, врачом Денисом Проценко, сопредседателем ОНФ Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой.
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