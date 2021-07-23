https://ria.ru/20210723/gaiti-1742476176.html
Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж - РИА Новости, 23.07.2021
Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
Пресс-служба нового премьер-министра Гаити Ариэля Анри опровергла информацию о покушении на его кортеж в городе Кап-Аитьене, охваченном беспорядками. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T05:56
2021-07-23T05:56
2021-07-23T05:56
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-служба нового премьер-министра Гаити Ариэля Анри опровергла информацию о покушении на его кортеж в городе Кап-Аитьене, охваченном беспорядками.Ранее газета Nouvelliste сообщала, что мэрия Кап-Аитьена отменила прощание с убитым президентом страны Жовенелем Моизом из-за массовых беспорядков в городе. При этом кортеж нового премьер-министра Анри Ариэля с трудом смог проехать через мост, заблокированный баррикадами из горящих покрышек. Не менее двух машин было перевернуто протестующими."Управление по связям с общественностью канцелярии премьер-министра спешит официально опровергнуть информацию, согласно которой кортеж премьер-министра, доктора Ариэля Анри, был атакован и попал в засаду... в Кап-Аитьене", - говорится в заявлении.Отмечается, что глава правительства прибыл во главе делегации в Кап-Аитьен, где он будет присутствовать в пятницу на похоронах убитого президента Гаити Жовенеля Моиза и произнесет там надгробную речь.В среду назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Моиза политик Ариэль Анри и члены его кабмина вступили в должность. Кабинет министров под председательством премьер-министра будет осуществлять исполнительную власть в стране до избрания другого президента.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 – граждане Колумбии, арестованы 23 человека.
https://ria.ru/20210723/gaiti-1742475331.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
Пресс-служба нового премьера Гаити Анри опровергла информацию о покушении на его кортеж
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Пресс-служба нового премьер-министра Гаити
Ариэля Анри опровергла информацию о покушении на его кортеж в городе Кап-Аитьене, охваченном беспорядками.
Ранее газета Nouvelliste сообщала, что мэрия Кап-Аитьена отменила прощание с убитым президентом страны Жовенелем Моизом
из-за массовых беспорядков в городе. При этом кортеж нового премьер-министра Анри Ариэля с трудом смог проехать через мост, заблокированный баррикадами из горящих покрышек. Не менее двух машин было перевернуто протестующими.
"Управление по связям с общественностью канцелярии премьер-министра спешит официально опровергнуть информацию, согласно которой кортеж премьер-министра, доктора Ариэля Анри, был атакован и попал в засаду... в Кап-Аитьене", - говорится в заявлении.
Отмечается, что глава правительства прибыл во главе делегации в Кап-Аитьен, где он будет присутствовать в пятницу на похоронах убитого президента Гаити Жовенеля Моиза и произнесет там надгробную речь.
В среду назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Моиза политик Ариэль Анри и члены его кабмина вступили в должность. Кабинет министров под председательством премьер-министра будет осуществлять исполнительную власть в стране до избрания другого президента.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 – граждане Колумбии, арестованы 23 человека.