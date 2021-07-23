https://ria.ru/20210723/gaiti-1742475331.html

В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков

В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков - РИА Новости, 23.07.2021

В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков

Мэрия гаитянского Кап-Аитьена отменила прощание с убитым президентом страны Жовенелем Моизом из-за массовых беспорядков в городе, сообщает местная газета... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T05:42

2021-07-23T05:42

2021-07-23T05:42

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

в мире

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мэрия гаитянского Кап-Аитьена отменила прощание с убитым президентом страны Жовенелем Моизом из-за массовых беспорядков в городе, сообщает местная газета Nouveliste.Похороны Моиза в Кап-Аитьене должны состояться в пятницу.По данным издания, в городе были возведены баррикады из горящих покрышек манифестанты забрасывали камнями кортежи чиновников и дипломатов. Полицейские и сотрудники службы безопасности, сопровождавшие официальных лиц, были вынуждены стрелять в воздух, чтобы помешать протестующим приблизиться.Сообщается, что кортеж нового премьер-министра Анри Ариэля с трудом смог проехать через мост, заблокированный баррикадами из горящих покрышек. Не менее двух машин было перевернуто протестующими.Власти Кап-Аитьена в связи с беспорядками отменили публичное прощание с Моизом в здании мэрии.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 23 человека.В среду назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Моиза политик Ариэль Анри и члены его кабмина вступили в должность. Кабинет министров под председательством премьер-министра будет осуществлять исполнительную власть в стране до избрания другого президента.

https://ria.ru/20210722/gaiti-1742449694.html

https://ria.ru/20210720/gaiti-1741968041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире