https://ria.ru/20210723/gaiti-1742475331.html
В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков - РИА Новости, 23.07.2021
В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
Мэрия гаитянского Кап-Аитьена отменила прощание с убитым президентом страны Жовенелем Моизом из-за массовых беспорядков в городе, сообщает местная газета... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T05:42
2021-07-23T05:42
2021-07-23T05:42
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мэрия гаитянского Кап-Аитьена отменила прощание с убитым президентом страны Жовенелем Моизом из-за массовых беспорядков в городе, сообщает местная газета Nouveliste.Похороны Моиза в Кап-Аитьене должны состояться в пятницу.По данным издания, в городе были возведены баррикады из горящих покрышек манифестанты забрасывали камнями кортежи чиновников и дипломатов. Полицейские и сотрудники службы безопасности, сопровождавшие официальных лиц, были вынуждены стрелять в воздух, чтобы помешать протестующим приблизиться.Сообщается, что кортеж нового премьер-министра Анри Ариэля с трудом смог проехать через мост, заблокированный баррикадами из горящих покрышек. Не менее двух машин было перевернуто протестующими.Власти Кап-Аитьена в связи с беспорядками отменили публичное прощание с Моизом в здании мэрии.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 23 человека.В среду назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Моиза политик Ариэль Анри и члены его кабмина вступили в должность. Кабинет министров под председательством премьер-министра будет осуществлять исполнительную власть в стране до избрания другого президента.
https://ria.ru/20210722/gaiti-1742449694.html
https://ria.ru/20210720/gaiti-1741968041.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
Власти Гаити отменили прощание с убитым президентом Моизом из-за массовых беспорядков
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Мэрия гаитянского Кап-Аитьена отменила прощание с убитым президентом страны Жовенелем Моизом
из-за массовых беспорядков в городе, сообщает местная газета Nouveliste.
Похороны Моиза в Кап-Аитьене должны состояться в пятницу.
По данным издания, в городе были возведены баррикады из горящих покрышек манифестанты забрасывали камнями кортежи чиновников и дипломатов. Полицейские и сотрудники службы безопасности, сопровождавшие официальных лиц, были вынуждены стрелять в воздух, чтобы помешать протестующим приблизиться.
Сообщается, что кортеж нового премьер-министра Анри Ариэля с трудом смог проехать через мост, заблокированный баррикадами из горящих покрышек. Не менее двух машин было перевернуто протестующими.
Власти Кап-Аитьена в связи с беспорядками отменили публичное прощание с Моизом в здании мэрии.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами
. Правоохранительные органы Гаити
сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии
, арестованы 23 человека.
В среду назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Моиза политик Ариэль Анри и члены его кабмина вступили в должность. Кабинет министров под председательством премьер-министра будет осуществлять исполнительную власть в стране до избрания другого президента.