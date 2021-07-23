https://ria.ru/20210723/foxconn-1742532599.html

Новые iPhone могут задержаться из-за затопленной фабрики в Китае

Новые iPhone могут задержаться из-за затопленной фабрики в Китае - РИА Новости, 23.07.2021

Новые iPhone могут задержаться из-за затопленной фабрики в Китае

Крупномасштабное наводнение в китайской провинции Хэнань затронуло производство главного подрядчика Apple, сообщает Mydrivers. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:00

2021-07-23T13:00

2021-07-23T13:00

наука

foxconn

apple iphone

apple

технологии

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Крупномасштабное наводнение в китайской провинции Хэнань затронуло производство главного подрядчика Apple, сообщает Mydrivers.Проблемы возникли на производственной базе Foxconn в Чжэнчжоу, где расположена крупнейшая линия по сборке смартфонов Apple. Часть заводских корпусов затоплена, под водой оказалось и высокоточное автоматизированное оборудование.Foxconn, по данным инсайдеров, получил большую часть заказов на производство новых смартфонов серии iPhone 13. На фабрике производятся и другие устройства Apple.Ожидается, что Apple представит новое поколение собственных смартфонов уже в сентябре. Проблемы Foxconn могут повлиять на сроки поступления в продажу iPhone.

https://ria.ru/20210719/iphone-1741815063.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

foxconn, apple iphone, apple, технологии