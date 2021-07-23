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Наука
https://ria.ru/20210723/foxconn-1742532599.html
Новые iPhone могут задержаться из-за затопленной фабрики в Китае
Новые iPhone могут задержаться из-за затопленной фабрики в Китае - РИА Новости, 23.07.2021
Новые iPhone могут задержаться из-за затопленной фабрики в Китае
Крупномасштабное наводнение в китайской провинции Хэнань затронуло производство главного подрядчика Apple, сообщает Mydrivers. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:00
2021-07-23T13:00
наука
foxconn
apple iphone
apple
технологии
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Крупномасштабное наводнение в китайской провинции Хэнань затронуло производство главного подрядчика Apple, сообщает Mydrivers.Проблемы возникли на производственной базе Foxconn в Чжэнчжоу, где расположена крупнейшая линия по сборке смартфонов Apple. Часть заводских корпусов затоплена, под водой оказалось и высокоточное автоматизированное оборудование.Foxconn, по данным инсайдеров, получил большую часть заказов на производство новых смартфонов серии iPhone 13. На фабрике производятся и другие устройства Apple.Ожидается, что Apple представит новое поколение собственных смартфонов уже в сентябре. Проблемы Foxconn могут повлиять на сроки поступления в продажу iPhone.
https://ria.ru/20210719/iphone-1741815063.html
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foxconn, apple iphone, apple, технологии
13:00 23.07.2021
 

Новые iPhone могут задержаться из-за затопленной фабрики в Китае

© REUTERS / China DailyНаводнение в Чжэнчжоу, Китай
Наводнение в Чжэнчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© REUTERS / China Daily
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Крупномасштабное наводнение в китайской провинции Хэнань затронуло производство главного подрядчика Apple, сообщает Mydrivers.
Проблемы возникли на производственной базе Foxconn в Чжэнчжоу, где расположена крупнейшая линия по сборке смартфонов Apple. Часть заводских корпусов затоплена, под водой оказалось и высокоточное автоматизированное оборудование.
Foxconn, по данным инсайдеров, получил большую часть заказов на производство новых смартфонов серии iPhone 13. На фабрике производятся и другие устройства Apple.
Ожидается, что Apple представит новое поколение собственных смартфонов уже в сентябре. Проблемы Foxconn могут повлиять на сроки поступления в продажу iPhone.
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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НаукаFoxconnApple iPhoneAppleТехнологии
 
 
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