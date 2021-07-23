https://ria.ru/20210723/foxconn-1742532599.html
Новые iPhone могут задержаться из-за затопленной фабрики в Китае
Новые iPhone могут задержаться из-за затопленной фабрики в Китае - РИА Новости, 23.07.2021
Новые iPhone могут задержаться из-за затопленной фабрики в Китае
Крупномасштабное наводнение в китайской провинции Хэнань затронуло производство главного подрядчика Apple, сообщает Mydrivers. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:00
2021-07-23T13:00
2021-07-23T13:00
наука
foxconn
apple iphone
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742161451_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f3061adad27da826b980c433f49c6c44.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Крупномасштабное наводнение в китайской провинции Хэнань затронуло производство главного подрядчика Apple, сообщает Mydrivers.Проблемы возникли на производственной базе Foxconn в Чжэнчжоу, где расположена крупнейшая линия по сборке смартфонов Apple. Часть заводских корпусов затоплена, под водой оказалось и высокоточное автоматизированное оборудование.Foxconn, по данным инсайдеров, получил большую часть заказов на производство новых смартфонов серии iPhone 13. На фабрике производятся и другие устройства Apple.Ожидается, что Apple представит новое поколение собственных смартфонов уже в сентябре. Проблемы Foxconn могут повлиять на сроки поступления в продажу iPhone.
https://ria.ru/20210719/iphone-1741815063.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742161451_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_f0380e0583eb3233858451c5cda43ae1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
foxconn, apple iphone, apple, технологии