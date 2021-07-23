Лучшие фото недели: Checkmate, трехколесное авто и кошка в холодильнике
Японская спортсменка Махина Маэда на тренировке перед XXXII летними Олимпийскими играми в Токио.
Японская спортсменка Махина Маэда на тренировке перед XXXII летними Олимпийскими играми в Токио.
Мусульмане молятся во время праздника Курбан-Байрам в Индонезии.
Мусульмане молятся во время праздника Курбан-Байрам в Индонезии.
Мужчина рыбачит на затопленной площади в Приштине.
Пилотажная группа "Стрижи" выступает с летной программой на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Пилотажная группа "Стрижи" выступает с летной программой на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Владимир Путин на авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Владимир Путин на авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Девушки в шезлонге, разработанном специально для ночевки на пляже, на балтийском побережье Германии.
Девушки в шезлонге, разработанном специально для ночевки на пляже, на балтийском побережье Германии.
Стамбульская полиция задерживает активиста во время акции протеста в годовщину теракта в Суруче.
Стамбульская полиция задерживает активиста во время акции протеста в годовщину теракта в Суруче.
Люди танцуют в баре после снятия ограничений в Лондоне.
Люди танцуют в баре после снятия ограничений в Лондоне.
Мужчина плывет на лодке по улице бельгийского города Англер после наводнения.
Мужчина плывет на лодке по улице бельгийского города Англер после наводнения.
Верующие спят у Стены Плача в день еврейского национального траура 9 ава, установленный в память о разрушении Первого и Второго иерусалимских храмов.
Верующие спят у Стены Плача в день еврейского национального траура 9 ава, установленный в память о разрушении Первого и Второго иерусалимских храмов.
Медвежонок цепляется за дерево во время лесного пожара в Орегоне.
Медвежонок цепляется за дерево во время лесного пожара в Орегоне.
Презентация новейшего легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate на авиасалоне МАКС-2021.
Презентация новейшего легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate на авиасалоне МАКС-2021.
Кошка спасается от нестерпимой жары в Киеве в хозяйском холодильнике.
Девушки фотографируются на Красной площади.
Петушиные бои в Порт-о-Пренсе.
Петушиные бои в Порт-о-Пренсе.
Демонстрант в образе статуи Свободы на акции в Париже против объявленных Эммануэлем Макроном новых антиковидных мер.
Демонстрант в образе статуи Свободы на акции в Париже против объявленных Эммануэлем Макроном новых антиковидных мер.
Трехколесная машина-лоурайдер едет по бульвару Сансет в Лос-Анджелесе.
Трехколесная машина-лоурайдер едет по бульвару Сансет в Лос-Анджелесе.
Люди отдыхают от уборки мусора после наводнения в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия.
Люди отдыхают от уборки мусора после наводнения в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия.
Актриса Розамунд Пайк позирует фотографам на 74-м Каннском кинофестивале.
Актриса Розамунд Пайк позирует фотографам на 74-м Каннском кинофестивале.
Переполненные автобусы в Лахоре.
Акция протеста против вакцинации в Афинах.
Акция протеста против вакцинации в Афинах.
Молодой человек проходит мимо витрины с плюшевыми медведями в Москве.
Участники Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце.
Участники Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце.
Рыбак вешает черный флаг на лодку в Ченнаи.
Девушки загорают у искусственного водоема в Новосибирске.
Девушки загорают у искусственного водоема в Новосибирске.
Уличный торговец укрывается от дождя в Аллахабаде.
Купание в водопаде в честь праздника Курбан-байрам в Бейт-Шеане на севере Израиля.
Купание в водопаде в честь праздника Курбан-байрам в Бейт-Шеане на севере Израиля.