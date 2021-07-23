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Лучшие фото недели: Checkmate, трехколесное авто и кошка в холодильнике
Лучшие фото недели: Checkmate, трехколесное авто и кошка в холодильнике - РИА Новости, 23.07.2021
Лучшие фото недели: Checkmate, трехколесное авто и кошка в холодильнике
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 23.07.2021
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новосибирск
наводнение в германии
макс-2021
коронавирус covid-19
наводнение
протесты
стрижи (пилотажная группа)
государственный кремлевский дворец
курбан-байрам
миг-29
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
новосибирск
германия
тирана (город)
лос-анджелес
бельгия
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новосибирск, наводнение в германии, макс-2021, коронавирус covid-19, наводнение, протесты, стрижи (пилотажная группа), государственный кремлевский дворец, курбан-байрам, миг-29, каннский кинофестиваль, владимир путин, германия, тирана (город), лос-анджелес, бельгия, гаити, орегон, лондон, аллахабад, стамбул, афины, лахор, токио, индонезия, киев, израиль, приштина, вакцинация, олимпийские игры, фото, фото
11:05 23.07.2021 (обновлено: 11:47 23.07.2021)
 

Лучшие фото недели: Checkmate, трехколесное авто и кошка в холодильнике

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Японская спортсменка Махина Маэда на тренировке перед XXXII летними Олимпийскими играми в Токио.

Махина Маэда (Япония) во время тренировки перед соревнованиями на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
1 из 30

Японская спортсменка Махина Маэда на тренировке перед XXXII летними Олимпийскими играми в Токио.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© REUTERS / Antara Foto Agency / Raisan Al Farisi

Мусульмане молятся во время праздника Курбан-Байрам в Индонезии.

Мусульмане молятся во время праздника Курбан-Байрам в Индонезии
2 из 30

Мусульмане молятся во время праздника Курбан-Байрам в Индонезии.

© REUTERS / Antara Foto Agency / Raisan Al Farisi
© AFP 2021 / Armend Nimani

Мужчина рыбачит на затопленной площади в Приштине.

Мужчина рыбачит на затопленной площади в Приштине
3 из 30

Мужчина рыбачит на затопленной площади в Приштине.

© AFP 2021 / Armend Nimani
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Пилотажная группа "Стрижи" выступает с летной программой на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Пилотажная группа Стрижи на самолетах МиГ-29 во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
4 из 30

Пилотажная группа "Стрижи" выступает с летной программой на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Президент РФ Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
5 из 30

Владимир Путин на авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© AP Photo / Michael Probst

Девушки в шезлонге, разработанном специально для ночевки на пляже, на балтийском побережье Германии.

Девушки готовятся провести ночь в специально разработанном шезлонге на пляже Балтийского моря в Германии
6 из 30

Девушки в шезлонге, разработанном специально для ночевки на пляже, на балтийском побережье Германии.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Kemal Aslan

Стамбульская полиция задерживает активиста во время акции протеста в годовщину теракта в Суруче.

Стамбульская полиция задерживает активиста во время акции протеста в годовщину теракта в турецком Суруче в 2015 году
7 из 30

Стамбульская полиция задерживает активиста во время акции протеста в годовщину теракта в Суруче.

© REUTERS / Kemal Aslan
© AP Photo / Alberto Pezzali

Люди танцуют в баре после снятия ограничений в Лондоне.

Люди танцуют в баре после снятия ограничений в Лондоне
8 из 30

Люди танцуют в баре после снятия ограничений в Лондоне.

© AP Photo / Alberto Pezzali
© AP Photo / Valentin Bianchi

Мужчина плывет на лодке по улице бельгийского города Англер после наводнения.

Мужчина плывет на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, Бельгия
9 из 30

Мужчина плывет на лодке по улице бельгийского города Англер после наводнения.

© AP Photo / Valentin Bianchi
© REUTERS / Amir Cohen

Верующие спят у Стены Плача в день еврейского национального траура 9 ава, установленный в память о разрушении Первого и Второго иерусалимских храмов.

Еврейские верующие спят в национальный День траура 9 ава у Стены Плача в Иерусалиме
10 из 30

Верующие спят у Стены Плача в день еврейского национального траура 9 ава, установленный в память о разрушении Первого и Второго иерусалимских храмов.

© REUTERS / Amir Cohen
© AP Photo / Bootleg Fire Incident Command/Bryan Daniels

Медвежонок цепляется за дерево во время лесного пожара в Орегоне.

Медвежонок цепляется за дерево после того, как его заметил офицер службы безопасности при пожаре Бутлег в южном Орегоне.
11 из 30

Медвежонок цепляется за дерево во время лесного пожара в Орегоне.

© AP Photo / Bootleg Fire Incident Command/Bryan Daniels
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Презентация новейшего легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate на авиасалоне МАКС-2021.

Презентация нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
12 из 30

Презентация новейшего легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate на авиасалоне МАКС-2021.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© AFP 2021 / Gent ShkullakuКурбан-байрам на площади Скендербедж в Тиране.
Курбан-байрам на площади Скендербедж в Тиране
13 из 30
Курбан-байрам на площади Скендербедж в Тиране.
© AFP 2021 / Gent Shkullaku
© AFP 2021 / Sergei Suoinsky

Кошка спасается от нестерпимой жары в Киеве в хозяйском холодильнике.

Кошка лежит в холодильнике в квартире хозяина, чтобы остыть во время аномальной жары в Киеве
14 из 30

Кошка спасается от нестерпимой жары в Киеве в хозяйском холодильнике.

© AFP 2021 / Sergei Suoinsky
© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova

Девушки фотографируются на Красной площади.

Девушки фотографируются на Красной площади у храма Василия Блаженного в Москве
15 из 30

Девушки фотографируются на Красной площади.

© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova
© AP Photo / Matias Delacroix

Петушиные бои в Порт-о-Пренсе.

Петушиные бои в Порт-о-Пренсе, Гаити
16 из 30

Петушиные бои в Порт-о-Пренсе.

© AP Photo / Matias Delacroix
© REUTERS / Pascal Rossignol

Демонстрант в образе статуи Свободы на акции в Париже против объявленных Эммануэлем Макроном новых антиковидных мер.

Демонстрант в костюме статуи Свободы принимает участие в акции протеста против объявленных президентом Франции Эммануэлем Макроном новых мер по борьбе с COVID-19 в Париже
17 из 30

Демонстрант в образе статуи Свободы на акции в Париже против объявленных Эммануэлем Макроном новых антиковидных мер.

© REUTERS / Pascal Rossignol
© AP Photo / Damian Dovarganes

Трехколесная машина-лоурайдер едет по бульвару Сансет в Лос-Анджелесе.

Лоурайдер едет на трехколесном автомобиле по бульвару Сансет в районе Эхо-Парк в Лос-Анджелесе
18 из 30

Трехколесная машина-лоурайдер едет по бульвару Сансет в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Damian Dovarganes
© AP Photo / Bram Janssen

Люди отдыхают от уборки мусора после наводнения в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия.

Люди отдыхают от уборки мусора в результате наводнения в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия
19 из 30

Люди отдыхают от уборки мусора после наводнения в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия.

© AP Photo / Bram Janssen
© REUTERS / Reinhard Krause

Актриса Розамунд Пайк позирует фотографам на 74-м Каннском кинофестивале.

Актриса Розамунд Пайк позирует на 74-й Каннском кинофестивале
20 из 30

Актриса Розамунд Пайк позирует фотографам на 74-м Каннском кинофестивале.

© REUTERS / Reinhard Krause
© AFP 2021 / Arif Ali

Переполненные автобусы в Лахоре.

Переполненные автобусы в Лахоре
21 из 30

Переполненные автобусы в Лахоре.

© AFP 2021 / Arif Ali
© AP Photo / Yorgos Karahalis

Акция протеста против вакцинации в Афинах.

Акция протеста против вакцинации в Афинах, Греция
22 из 30

Акция протеста против вакцинации в Афинах.

© AP Photo / Yorgos Karahalis
© REUTERS / Ricardo Arduengo Рынок в Кап-Аитьене на Гаити.
Рынок в Кап-Аитьене на Гаити
23 из 30
Рынок в Кап-Аитьене на Гаити.
© REUTERS / Ricardo Arduengo
© AFP 2021 / Oregon Department of ForestryТушение лесных пожаров в Орегоне.
Тушение лесных пожаров в Орегоне
24 из 30
Тушение лесных пожаров в Орегоне.
© AFP 2021 / Oregon Department of Forestry
© AFP 2021 / Yuri Kadobnov

Молодой человек проходит мимо витрины с плюшевыми медведями в Москве.

Молодой человек проходит мимо витрины с мягкими медведями в Москве
25 из 30

Молодой человек проходит мимо витрины с плюшевыми медведями в Москве.

© AFP 2021 / Yuri Kadobnov
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участники Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце.

Участники Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском Дворце
26 из 30

Участники Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© AFP 2021 / Arun Sankar

Рыбак вешает черный флаг на лодку в Ченнаи.

Рыбак вешает черный флаг на свою лодку в Ченнаи
27 из 30

Рыбак вешает черный флаг на лодку в Ченнаи.

© AFP 2021 / Arun Sankar
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Девушки загорают у искусственного водоема в Новосибирске.

Девушки загорают у искусственного водоема в Новосибирске
28 из 30

Девушки загорают у искусственного водоема в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AFP 2021 / Sanjay Kanojia

Уличный торговец укрывается от дождя в Аллахабаде.

Уличный торговец укрывается от дождя в Аллахабаде
29 из 30

Уличный торговец укрывается от дождя в Аллахабаде.

© AFP 2021 / Sanjay Kanojia
© AP Photo / Oded Balilty

Купание в водопаде в честь праздника Курбан-байрам в Бейт-Шеане на севере Израиля.

Купание в водопаде в честь праздника Курбан-байрам в Бейт-Шеане
30 из 30

Купание в водопаде в честь праздника Курбан-байрам в Бейт-Шеане на севере Израиля.

© AP Photo / Oded Balilty
 
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