https://ria.ru/20210723/flag-1742592129.html
Путин изменил флаги ВМФ России
Путин изменил флаги ВМФ России - РИА Новости, 23.07.2021
Путин изменил флаги ВМФ России
Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге России, который меняет конфигурацию некоторых полотнищ. Документ размещен на официальном портале правовой... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:31
2021-07-23T17:31
2021-07-23T19:10
россия
владимир путин
вмф рф
безопасность
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге России, который меняет конфигурацию некоторых полотнищ. Документ размещен на официальном портале правовой информации.По-новому станут выглядеть орденские и гвардейские орденские флаги. Раньше место для ордена было в левом верхнем углу. Теперь его поместят в центре Андреевского креста, причем высота изображения должна составлять треть ширины флага.Как говорится в указе, ни при каких обстоятельствах корабли не должны спускать Военно-морской флаг перед противником. Каждый член экипажа обязан "самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать" его в бою. Сбитое полотнище необходимо заменить, запасные флаги нужно хранить в специально отведенном месте на корабле."В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля", — сказано в документе.В указе отмечается, что флаг не поднимают на кораблях, которые находятся на ремонте, консервации или модернизации, если там не проживает экипаж, состоящий из военнослужащих.Военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава ВМФ, могут храниться там как реликвии — в целях сохранения и развития исторических традиций.
https://ria.ru/20210324/korabli-1602696626.html
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россия, владимир путин, вмф рф, безопасность
17:31 23.07.2021 (обновлено: 19:10 23.07.2021)
Путин изменил флаги ВМФ России
Президент России Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ России
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин
подписал указ о Военно-морском флаге России, который меняет конфигурацию некоторых полотнищ. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
По-новому станут выглядеть орденские и гвардейские орденские флаги. Раньше место для ордена было в левом верхнем углу. Теперь его поместят в центре Андреевского креста, причем высота изображения должна составлять треть ширины флага.
Как говорится в указе, ни при каких обстоятельствах корабли не должны спускать Военно-морской флаг перед противником. Каждый член экипажа обязан "самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать" его в бою. Сбитое полотнище необходимо заменить, запасные флаги нужно хранить в специально отведенном месте на корабле.
"В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля", — сказано в документе.
В указе отмечается, что флаг не поднимают на кораблях, которые находятся на ремонте, консервации или модернизации, если там не проживает экипаж, состоящий из военнослужащих.
Военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава ВМФ, могут храниться там как реликвии — в целях сохранения и развития исторических традиций.