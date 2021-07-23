https://ria.ru/20210723/finansirovanie-1742552107.html

Новикомбанк профинансирует создание сверхзвукового гражданского самолета

Новикомбанк профинансирует создание сверхзвукового гражданского самолета - РИА Новости, 23.07.2021

Новикомбанк профинансирует создание сверхзвукового гражданского самолета

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках проходящего в подмосковном Жуковском международного авиационно-космического салона заключил соглашение... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T14:30

2021-07-23T14:30

2021-07-23T14:49

макс-2021

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках проходящего в подмосковном Жуковском международного авиационно-космического салона заключил соглашение об организации финансирования с Центральным аэрогидродинамическим институтом имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского"), средства будут направлены на создание центра для проекта "Сверхзвук", сообщает пресс-служба банка.Пресс-служба отмечает, что в настоящее время под руководством Национального исследовательского центра "Институт имени Н. Е. Жуковского" (НИЦ) реализуется комплексный научно-технологический проект (КНТП) по разработке сверхзвукового гражданского самолета нового поколения. Перед специалистами стоит цель: сформировать научно-технический задел для создания летательного аппарата и подтвердить эффективность комплекса новых технологий в натурных условиях на летном демонстраторе к 2025 году.Пресс-служба напоминает, что Новикомбанк сотрудничает с ЦАГИ с 2008 года и предоставляет крупнейшему научному центру авиационной и ракетно-космической отрасли РФ полный спектр финансовых услуг.

https://ria.ru/20210722/bank-1742345205.html

жуковский

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