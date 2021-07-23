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Новикомбанк профинансирует создание сверхзвукового гражданского самолета
Новикомбанк профинансирует создание сверхзвукового гражданского самолета - РИА Новости, 23.07.2021
Новикомбанк профинансирует создание сверхзвукового гражданского самолета
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках проходящего в подмосковном Жуковском международного авиационно-космического салона заключил соглашение... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:30
2021-07-23T14:49
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках проходящего в подмосковном Жуковском международного авиационно-космического салона заключил соглашение об организации финансирования с Центральным аэрогидродинамическим институтом имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского"), средства будут направлены на создание центра для проекта "Сверхзвук", сообщает пресс-служба банка.Пресс-служба отмечает, что в настоящее время под руководством Национального исследовательского центра "Институт имени Н. Е. Жуковского" (НИЦ) реализуется комплексный научно-технологический проект (КНТП) по разработке сверхзвукового гражданского самолета нового поколения. Перед специалистами стоит цель: сформировать научно-технический задел для создания летательного аппарата и подтвердить эффективность комплекса новых технологий в натурных условиях на летном демонстраторе к 2025 году.Пресс-служба напоминает, что Новикомбанк сотрудничает с ЦАГИ с 2008 года и предоставляет крупнейшему научному центру авиационной и ракетно-космической отрасли РФ полный спектр финансовых услуг.
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макс-2021, цаги имени н. е. жуковского, новикомбанк, ростех, жуковский, новости компаний - экономика
14:30 23.07.2021 (обновлено: 14:49 23.07.2021)
 

Новикомбанк профинансирует создание сверхзвукового гражданского самолета

© Фото : пресс-службы НовикомбанкаВо время заключения соглашение об организации финансирования центра для проекта "Сверхзвук"
Во время заключения соглашение об организации финансирования центра для проекта Сверхзвук - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : пресс-службы Новикомбанка
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках проходящего в подмосковном Жуковском международного авиационно-космического салона заключил соглашение об организации финансирования с Центральным аэрогидродинамическим институтом имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского"), средства будут направлены на создание центра для проекта "Сверхзвук", сообщает пресс-служба банка.
Пресс-служба отмечает, что в настоящее время под руководством Национального исследовательского центра "Институт имени Н. Е. Жуковского" (НИЦ) реализуется комплексный научно-технологический проект (КНТП) по разработке сверхзвукового гражданского самолета нового поколения. Перед специалистами стоит цель: сформировать научно-технический задел для создания летательного аппарата и подтвердить эффективность комплекса новых технологий в натурных условиях на летном демонстраторе к 2025 году.
"Центральный аэрогидродинамический институт проводит ряд важнейших научных исследований, в том числе по разработке сверхзвукового пассажирского самолета. Банк активно участвует в проектах авиастроительной отрасли, обеспечивая финансовую поддержку на всех этапах: от разработки до выпуска продукции. Финансирование научно-исследовательских центров, которые создают прорывные технологии — один из наших безусловных приоритетов", — сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Пресс-служба напоминает, что Новикомбанк сотрудничает с ЦАГИ с 2008 года и предоставляет крупнейшему научному центру авиационной и ракетно-космической отрасли РФ полный спектр финансовых услуг.
Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева во время подписания соглашения с Объединенной авиастроительной корпорацией об организации финансирования производства самолета МС-21 в рамках международного авиакосмического салона - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 11:47
Новикомбанк профинансирует серийное производство самолета МС-21
 
МАКС-2021ЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоНовикомбанкРостехЖуковскийНовости компаний - Экономика
 
 
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