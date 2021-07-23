https://ria.ru/20210723/fastfud-1742495768.html

Опрос показал, сколько россиян едят фастфуд

Опрос показал, сколько россиян едят фастфуд - РИА Новости, 23.07.2021

Опрос показал, сколько россиян едят фастфуд

Почти половина россиян иногда едят фастфуд, 4% питаются только им, показывают данные исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co, которое есть в... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:13

2021-07-23T10:13

2021-07-23T10:13

россия

рамблер

еда

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти половина россиян иногда едят фастфуд, 4% питаются только им, показывают данные исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.Опрос проходил с 19 по 21 июля 2021 года. Охват составил почти миллион человек, среди которых 59% мужчин и 41% женщин."Мнение опрошенных россиян о фастфуде разделилось почти поровну. 49% опрошенных иногда его едят, чтобы побаловать себя или сэкономить время на приготовлении пищи. По разным причинам такие блюда никогда не употребляют 47% респондентов. И всего 4% признались, что питаются только фастфудом", - говорится в результатах исследования.

https://rsport.ria.ru/20210610/fastfud-1736377792.html

россия

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россия, рамблер, еда, общество