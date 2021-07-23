Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210723/enot-1742536032.html
В Екатеринбурге спасли забравшегося на дерево енота
В Екатеринбурге спасли забравшегося на дерево енота - РИА Новости, 23.07.2021
В Екатеринбурге спасли забравшегося на дерево енота
В Екатеринбурге спасли енота, который забрался на дерево. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:19
2021-07-23T13:51
хорошие новости
россия
екатеринбург
природа
животные
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572134100_0:66:1287:790_1920x0_80_0_0_7fdb4ced6721cfd3735e60b256712158.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. В Екатеринбурге спасли енота, который забрался на дерево.Как сообщил РИА Новости Евгений Зенков, который регулярно спасает животных в Екатеринбурге, к нему обратились за помощью люди, заметившие на дереве енота."Мы приехали и сняли его с помощью телескопической удочки, упаковали в рюкзак и отвезли на передержку", — рассказал он.Зенков пояснил, что телескопическая удочка — это самодельная штанга, которая раздвигается до четырех метров, с петлей. С помощью нее можно с большого расстояния захватить животное и притянуть к себе, когда невозможно взять его руками.Собеседник агентства добавил, что уже объявилась женщина, которая называет себя хозяйкой енота.Зенков отметил, что это второй случай в его жизни по спасению енота, первый спасенный был полностью лысым: он сбежал от хозяев и полторы недели жил на улице.
https://ria.ru/20210721/manul-1742223876.html
https://ria.ru/20210720/morzhikha-1742061010.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572134100_74:0:1214:855_1920x0_80_0_0_b18e02582ea11a1883744cf4ff76cabc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, екатеринбург, природа, животные, общество
13:19 23.07.2021 (обновлено: 13:51 23.07.2021)
 
В Екатеринбурге спасли забравшегося на дерево енота

В Екатеринбурге спасли енота, который забрался на дерево

© Фото : официальный сайт Администрации Владивостока/Анастасия КотляроваЕнот
Енот - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : официальный сайт Администрации Владивостока/Анастасия Котлярова
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. В Екатеринбурге спасли енота, который забрался на дерево.
Как сообщил РИА Новости Евгений Зенков, который регулярно спасает животных в Екатеринбурге, к нему обратились за помощью люди, заметившие на дереве енота.
Котята манула, спасенные сотрудниками этнографического музея Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 15:22Хорошие новости
В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
"Мы приехали и сняли его с помощью телескопической удочки, упаковали в рюкзак и отвезли на передержку", — рассказал он.
Зенков пояснил, что телескопическая удочка — это самодельная штанга, которая раздвигается до четырех метров, с петлей. С помощью нее можно с большого расстояния захватить животное и притянуть к себе, когда невозможно взять его руками.
Собеседник агентства добавил, что уже объявилась женщина, которая называет себя хозяйкой енота.
Зенков отметил, что это второй случай в его жизни по спасению енота, первый спасенный был полностью лысым: он сбежал от хозяев и полторы недели жил на улице.
На берег бухты Эмма в поселке Провидения выкинулась моржиха, которую спасли силами местных жителей - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 16:30Хорошие новости
Жители Чукотки спасли моржиху от косаток
 
Хорошие новостиРоссияЕкатеринбургприродаЖивотныеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40"Яндекс" устранил сбой
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
14:58Навальный подал новый иск к колонии
14:57Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве
14:54Москва прошла пик заболеваемости COVID-19, заявил Собянин
14:48Экс-мэр Риги прокомментировал отношения Латвии с Россией и Белоруссией
14:46На юге Челябинской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров
Лента новостейМолния