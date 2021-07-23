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В Екатеринбурге спасли забравшегося на дерево енота
В Екатеринбурге спасли забравшегося на дерево енота - РИА Новости, 23.07.2021
В Екатеринбурге спасли забравшегося на дерево енота
В Екатеринбурге спасли енота, который забрался на дерево. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:19
2021-07-23T13:19
2021-07-23T13:51
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. В Екатеринбурге спасли енота, который забрался на дерево.Как сообщил РИА Новости Евгений Зенков, который регулярно спасает животных в Екатеринбурге, к нему обратились за помощью люди, заметившие на дереве енота."Мы приехали и сняли его с помощью телескопической удочки, упаковали в рюкзак и отвезли на передержку", — рассказал он.Зенков пояснил, что телескопическая удочка — это самодельная штанга, которая раздвигается до четырех метров, с петлей. С помощью нее можно с большого расстояния захватить животное и притянуть к себе, когда невозможно взять его руками.Собеседник агентства добавил, что уже объявилась женщина, которая называет себя хозяйкой енота.Зенков отметил, что это второй случай в его жизни по спасению енота, первый спасенный был полностью лысым: он сбежал от хозяев и полторы недели жил на улице.
https://ria.ru/20210721/manul-1742223876.html
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россия, екатеринбург, природа, животные, общество
13:19 23.07.2021 (обновлено: 13:51 23.07.2021)
В Екатеринбурге спасли забравшегося на дерево енота
В Екатеринбурге спасли енота, который забрался на дерево
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина.
В Екатеринбурге
спасли енота, который забрался на дерево.
Как сообщил РИА Новости Евгений Зенков, который регулярно спасает животных в Екатеринбурге, к нему обратились за помощью люди, заметившие на дереве енота.
"Мы приехали и сняли его с помощью телескопической удочки, упаковали в рюкзак и отвезли на передержку", — рассказал он.
Зенков пояснил, что телескопическая удочка — это самодельная штанга, которая раздвигается до четырех метров, с петлей. С помощью нее можно с большого расстояния захватить животное и притянуть к себе, когда невозможно взять его руками.
Собеседник агентства добавил, что уже объявилась женщина, которая называет себя хозяйкой енота.
Зенков отметил, что это второй случай в его жизни по спасению енота, первый спасенный был полностью лысым: он сбежал от хозяев и полторы недели жил на улице.