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Суд назначил новую экспертизу по делу Дудя о пропаганде наркотиков
Суд назначил новую экспертизу по делу Дудя о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 23.07.2021
Суд назначил новую экспертизу по делу Дудя о пропаганде наркотиков
Зюзинский суд Москвы назначил собственную психолого-лингвистическую экспертизу по административному делу известного блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:21
2021-07-23T15:23
новости культуры
лига безопасного интернета
москва
шоу-бизнес
юрий дудь
происшествия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы назначил собственную психолого-лингвистическую экспертизу по административному делу известного блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в интервью, сообщили РИА Новости в госоргане.Само по себе это не следовало априори: например, в случае с аналогичным делом рэпера Моргенштерна суд положился на результаты исследования, заказанного полицией, и не стал назначать свою. Выводы процедуры со стороны защиты в расчет не взяли.Дата нового заседания назначат по окончании экспертизы.Блогер, покидая здание суда, отказался отвечать на вопросы журналистов.Ему вменяется часть 1.1 статьи 6.13 КоАП "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета" и грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.В "Лиге безопасного интернета", настаивавшей на проверке видеороликов и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, РИА Новости заявляли, что исследования выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью: с блогером Ивангаем и исполнителем Моргенштерном.Рэпер недавно сам стал фигурантом аналогичного дела. Суд решил, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал на 100 тысяч рублей.
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Юрий Дудь покинул зал суда после назначения экспертизы по делу о пропаганде наркотиков
Зюзинский суд Москвы в пятницу назначил собственную психолого-лингвистическую экспертизу по административному делу известного блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в интервью, сообщили РИА Новости в суде. Само по себе это не следовало априори: например, в случае с аналогичным делом рэпера Моргенштерна суд положился на результаты экспертизы, заказанной полицией, и не стал назначать свою. Выводы экспертизы, заказанной защитой и пришедшей к иному выводу, соответственно, не были взяты в расчет. "На основании определения судьи Зюзинского районного суда … по делу об административном правонарушении … в отношении Юрия Дудя назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза", - сказала собеседница агентства.
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новости культуры, лига безопасного интернета, москва, шоу-бизнес, юрий дудь, происшествия
12:21 23.07.2021 (обновлено: 15:23 23.07.2021)
 
Суд назначил новую экспертизу по делу Дудя о пропаганде наркотиков

Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу Дудя о пропаганде наркотиков

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮрий Дудь
Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы назначил собственную психолого-лингвистическую экспертизу по административному делу известного блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в интервью, сообщили РИА Новости в госоргане.
Само по себе это не следовало априори: например, в случае с аналогичным делом рэпера Моргенштерна суд положился на результаты исследования, заказанного полицией, и не стал назначать свою. Выводы процедуры со стороны защиты в расчет не взяли.
Дата нового заседания назначат по окончании экспертизы.
Блогер, покидая здание суда, отказался отвечать на вопросы журналистов.
Ему вменяется часть 1.1 статьи 6.13 КоАП "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета" и грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.
В "Лиге безопасного интернета", настаивавшей на проверке видеороликов и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, РИА Новости заявляли, что исследования выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью: с блогером Ивангаем и исполнителем Моргенштерном.
Рэпер недавно сам стал фигурантом аналогичного дела. Суд решил, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал на 100 тысяч рублей.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 14:16
Пропаганда наркотиков в творчестве Моргенштерна очевидна, заявил генерал
 
Новости культурыЛига безопасного интернетаМоскваШоу-бизнесЮрий ДудьПроисшествия
 
 
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