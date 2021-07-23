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Аналитик объяснил, почему "золотые дни" доллара сочтены
Аналитик объяснил, почему "золотые дни" доллара сочтены - РИА Новости, 23.07.2021
Аналитик объяснил, почему "золотые дни" доллара сочтены
Доллар все меньше и меньше фигурирует в торговых операциях между странами – многие предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах, рассказал агентству... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T01:11
2021-07-23T01:11
михаил коган
россия
доллар
экономика
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Доллар все меньше и меньше фигурирует в торговых операциях между странами – многие предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган."Также нужно отметить, что появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьезно повлиявшими на господствующее положение доллара", - считает эксперт.Раньше у американской валюты фактически не было конкурентов, однако ситуация изменилась. По прогнозам финансиста, Еврозона и Китай могут подвинуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет.Вероятнее всего, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой станет юань – многие государства видят в нем достойную альтернативу американской валюте, полагает Коган.
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михаил коган, россия, доллар, экономика
01:11 23.07.2021
 
Аналитик объяснил, почему "золотые дни" доллара сочтены

Аналитик "Высшей школы управления финансами" Коган объяснил, почему "золотые дни" доллара сочтены

© REUTERS / Marcelo del PozoДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© REUTERS / Marcelo del Pozo
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Доллар все меньше и меньше фигурирует в торговых операциях между странами – многие предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
"Также нужно отметить, что появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьезно повлиявшими на господствующее положение доллара", - считает эксперт.
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Раньше у американской валюты фактически не было конкурентов, однако ситуация изменилась. По прогнозам финансиста, Еврозона и Китай могут подвинуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет.
Вероятнее всего, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой станет юань – многие государства видят в нем достойную альтернативу американской валюте, полагает Коган.
 
Михаил КоганРоссияДолларЭкономика
 
 
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