https://ria.ru/20210723/dollar-1742454245.html
Аналитик объяснил, почему "золотые дни" доллара сочтены
Аналитик объяснил, почему "золотые дни" доллара сочтены - РИА Новости, 23.07.2021
Аналитик объяснил, почему "золотые дни" доллара сочтены
Доллар все меньше и меньше фигурирует в торговых операциях между странами – многие предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах, рассказал агентству... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T01:11
2021-07-23T01:11
2021-07-23T01:11
михаил коган
россия
доллар
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Доллар все меньше и меньше фигурирует в торговых операциях между странами – многие предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган."Также нужно отметить, что появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьезно повлиявшими на господствующее положение доллара", - считает эксперт.Раньше у американской валюты фактически не было конкурентов, однако ситуация изменилась. По прогнозам финансиста, Еврозона и Китай могут подвинуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет.Вероятнее всего, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой станет юань – многие государства видят в нем достойную альтернативу американской валюте, полагает Коган.
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михаил коган, россия, доллар, экономика
Аналитик объяснил, почему "золотые дни" доллара сочтены
Аналитик "Высшей школы управления финансами" Коган объяснил, почему "золотые дни" доллара сочтены
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости.
Доллар все меньше и меньше фигурирует в торговых операциях между странами – многие предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах, рассказал агентству "Прайм"
руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган
.
"Также нужно отметить, что появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьезно повлиявшими на господствующее положение доллара", - считает эксперт.
Раньше у американской валюты фактически не было конкурентов, однако ситуация изменилась. По прогнозам финансиста, Еврозона и Китай могут подвинуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет.
Вероятнее всего, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой станет юань – многие государства видят в нем достойную альтернативу американской валюте, полагает Коган.