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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210723/devyataev-1742500849.html
Вертикальную версию блокбастера "Девятаев" с Прилучным покажут в Сети
Вертикальную версию блокбастера "Девятаев" с Прилучным покажут в Сети - РИА Новости, 23.07.2021
Вертикальную версию блокбастера "Девятаев" с Прилучным покажут в Сети
В Сети покажут вертикальную версию блокбастера Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев" с Павлом Прилучным, сообщили в пресс-службе МТС Медиа. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:43
2021-07-23T10:43
культура
павел прилучный
кино и сериалы
новости культуры
тимур бекмамбетов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Сети покажут вертикальную версию блокбастера Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев" с Павлом Прилучным, сообщили в пресс-службе МТС Медиа."Новый вариант военного экшена будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION с 26 июля", - говорится в пресс-релизе.Вертикальная версия фильма, как отметили в пресс-службе, выйдет в уникальном формате киносторис и состоит из 10 эпизодов по 7-20 минут. Смотреть проект можно будет в двух форматах на выбор: как фильм или посерийно.Главной особенностью вертикального "Девятаева" станет специальный бинауральный звук, который можно реализовать только на мобильных устройствах с использованием наушников: для каждого уха записана своя звуковая дорожка, что создает особый эффект присутствия и реалистичности. Такая версия фильма идеально подойдет зрителям, которые смотрят контент в пути и не имеют возможности посмотреть кино на большом экране. Тем, кто уже видел "Девятаева" в кинотеатрах, вертикальная версия позволит по-новому увидеть историю самого неожиданного дерзкого побега в военной истории.Фильм "Девятаев", рассказывающий о побеге советского летчика из немецкого концлагеря, вышел в прокат 29 апреля ко Дню Победы. В основу фильма легли воспоминания Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Сюжет основан на реальных событиях, советский летчик в 1944 году совершает побег из плена на немецком бомбардировщике с особо охраняемой базы, где нацисты разрабатывают секретное оружие, способное в последний момент изменить ход войны. Роль Девятаева сыграл Павел Прилучный.
https://ria.ru/20210625/bekmambetov-1738452201.html
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павел прилучный, кино и сериалы, новости культуры, тимур бекмамбетов
10:43 23.07.2021
 
Вертикальную версию блокбастера "Девятаев" с Прилучным покажут в Сети

Онлайн-кинотеатр KION покажет вертикальную версию блокбастера "Девятаев" с Прилучным

© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Девятаев"
Кадр из фильма Девятаев
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Сети покажут вертикальную версию блокбастера Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев" с Павлом Прилучным, сообщили в пресс-службе МТС Медиа.
"Новый вариант военного экшена будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION с 26 июля", - говорится в пресс-релизе.
Вертикальная версия фильма, как отметили в пресс-службе, выйдет в уникальном формате киносторис и состоит из 10 эпизодов по 7-20 минут. Смотреть проект можно будет в двух форматах на выбор: как фильм или посерийно.

"Все сцены фильма попали и в версию для мобильных устройств, однако зрители увидят их по-новому: в монтаж вошли дубли и ракурсы, снятые специально для вертикальной версии, а некоторые сцены были кадрированы специально под формат экрана смартфона и планшета", - объяснили в пресс-службе.

Главной особенностью вертикального "Девятаева" станет специальный бинауральный звук, который можно реализовать только на мобильных устройствах с использованием наушников: для каждого уха записана своя звуковая дорожка, что создает особый эффект присутствия и реалистичности.
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Такая версия фильма идеально подойдет зрителям, которые смотрят контент в пути и не имеют возможности посмотреть кино на большом экране. Тем, кто уже видел "Девятаева" в кинотеатрах, вертикальная версия позволит по-новому увидеть историю самого неожиданного дерзкого побега в военной истории.
Фильм "Девятаев", рассказывающий о побеге советского летчика из немецкого концлагеря, вышел в прокат 29 апреля ко Дню Победы. В основу фильма легли воспоминания Героя Советского Союза Михаила Девятаева.
Сюжет основан на реальных событиях, советский летчик в 1944 году совершает побег из плена на немецком бомбардировщике с особо охраняемой базы, где нацисты разрабатывают секретное оружие, способное в последний момент изменить ход войны. Роль Девятаева сыграл Павел Прилучный.
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