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В Подмосковье завели дело на женщину, выгнавшую шестерых детей на улицу
В Подмосковье завели дело на женщину, выгнавшую шестерых детей на улицу - РИА Новости, 23.07.2021
В Подмосковье завели дело на женщину, выгнавшую шестерых детей на улицу
В отношении 45-летней женщины из поселка Брикет Московской области возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, на... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:14
2021-07-23T11:14
гумвд
московская область (подмосковье)
руза
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В отношении 45-летней женщины из поселка Брикет Московской области возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, на иждивении у нее находились 7 несовершеннолетних, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Ранее жительница поселка Брикет в Рузском районе обнаружила в своем погребе шестерых детей. По данным Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних, семья приехала в Рузу в июне – женщина привезла семерых детей к сожителю. Подразделение по делам несовершеннолетних обратило на них внимание после "жалоб соседей на детей, которые весь день проводили на улице". Семеро детей позднее были помещены в социально-реабилитационный центр."В отношении 45-летней женщины, зарегистрированной в Москве, временно проживающей в поселке Брикет, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Кроме того, уточнила она, в результате проверки на женщину был составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их права администрации Рузского городского округа."У женщины на иждивении находятся 7 несовершеннолетних детей. Ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Информация о данной семье направлялась в субъекты системы профилактики", – добавила Петрова.
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гумвд, московская область (подмосковье), руза, происшествия
11:14 23.07.2021
 
В Подмосковье завели дело на женщину, выгнавшую шестерых детей на улицу

В Подмосковье завели уголовное дело на женщину, выгнавшую шестерых детей на улицу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В отношении 45-летней женщины из поселка Брикет Московской области возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, на иждивении у нее находились 7 несовершеннолетних, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее жительница поселка Брикет в Рузском районе обнаружила в своем погребе шестерых детей. По данным Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних, семья приехала в Рузу в июне – женщина привезла семерых детей к сожителю. Подразделение по делам несовершеннолетних обратило на них внимание после "жалоб соседей на детей, которые весь день проводили на улице". Семеро детей позднее были помещены в социально-реабилитационный центр.
"В отношении 45-летней женщины, зарегистрированной в Москве, временно проживающей в поселке Брикет, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Кроме того, уточнила она, в результате проверки на женщину был составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их права администрации Рузского городского округа.
"У женщины на иждивении находятся 7 несовершеннолетних детей. Ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Информация о данной семье направлялась в субъекты системы профилактики", – добавила Петрова.
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