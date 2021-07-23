https://ria.ru/20210723/delo-1742502626.html

В Подмосковье завели дело на женщину, выгнавшую шестерых детей на улицу

В Подмосковье завели дело на женщину, выгнавшую шестерых детей на улицу - РИА Новости, 23.07.2021

В Подмосковье завели дело на женщину, выгнавшую шестерых детей на улицу

В отношении 45-летней женщины из поселка Брикет Московской области возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, на... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:14

2021-07-23T11:14

2021-07-23T11:14

гумвд

московская область (подмосковье)

руза

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В отношении 45-летней женщины из поселка Брикет Московской области возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, на иждивении у нее находились 7 несовершеннолетних, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Ранее жительница поселка Брикет в Рузском районе обнаружила в своем погребе шестерых детей. По данным Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних, семья приехала в Рузу в июне – женщина привезла семерых детей к сожителю. Подразделение по делам несовершеннолетних обратило на них внимание после "жалоб соседей на детей, которые весь день проводили на улице". Семеро детей позднее были помещены в социально-реабилитационный центр."В отношении 45-летней женщины, зарегистрированной в Москве, временно проживающей в поселке Брикет, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Кроме того, уточнила она, в результате проверки на женщину был составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их права администрации Рузского городского округа."У женщины на иждивении находятся 7 несовершеннолетних детей. Ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Информация о данной семье направлялась в субъекты системы профилактики", – добавила Петрова.

https://ria.ru/20210720/proisshestvie-1742107223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, московская область (подмосковье), руза, происшествия