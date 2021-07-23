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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/covindex-1742494334.html
Covindex снизился до 80,2 пункта
Covindex снизился до 80,2 пункта - РИА Новости, 23.07.2021
Covindex снизился до 80,2 пункта
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 12 по 18 июля снизился вторую... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:05
2021-07-23T10:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 12 по 18 июля снизился вторую неделю подряд, опустившись еще на 0,9 пункта – до 80,2 пункта.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.Сильнее всего средний чек на прошлой неделе снизился по антисептикам (на 4%, до 298 рублей). Также он просел по медицинским маскам (на 3%, до 59 рублей) и перчаткам (на 3%, до 138 рублей). По кусковому мылу (82 рубля) и гречке (89 рублей) сохранился неизменным. Вырос средний чек только по лимонам (на 3%, до 61 рубля) и туалетной бумаге (на 1%, до 69 рублей).Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,9 пункта и составил 80,2 пункта. Индекс опускается вторую неделю подряд, но немного замедлил темпы: на неделе с 5 по 11 июля он потерял 2 пункта.При этом недельный рост объема продаж в денежном выражении в среднем составил 1%. Аналитики "Платформы ОФД" объясняют такую скромную динамику тем, что многие россияне работают удаленно или находятся в отпусках, и поэтому спрос на коронавирусные товары остается примерно на том же уровне.
https://ria.ru/20210723/vaktsiny-1742492570.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, экономика
10:05 23.07.2021
 
Covindex снизился до 80,2 пункта

Covindex снизился на 0,9 пункта до 80,2 пункта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПятислойные медицинские маски
Пятислойные медицинские маски - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 12 по 18 июля снизился вторую неделю подряд, опустившись еще на 0,9 пункта – до 80,2 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Сильнее всего средний чек на прошлой неделе снизился по антисептикам (на 4%, до 298 рублей). Также он просел по медицинским маскам (на 3%, до 59 рублей) и перчаткам (на 3%, до 138 рублей). По кусковому мылу (82 рубля) и гречке (89 рублей) сохранился неизменным. Вырос средний чек только по лимонам (на 3%, до 61 рубля) и туалетной бумаге (на 1%, до 69 рублей).
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Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,9 пункта и составил 80,2 пункта. Индекс опускается вторую неделю подряд, но немного замедлил темпы: на неделе с 5 по 11 июля он потерял 2 пункта.
При этом недельный рост объема продаж в денежном выражении в среднем составил 1%. Аналитики "Платформы ОФД" объясняют такую скромную динамику тем, что многие россияне работают удаленно или находятся в отпусках, и поэтому спрос на коронавирусные товары остается примерно на том же уровне.
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