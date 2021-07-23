https://ria.ru/20210723/clarke-1742427050.html

Эмилия Кларк выпустила комикс

Эмилия Кларк выпустила комикс - РИА Новости, 23.07.2021

Эмилия Кларк выпустила комикс

Эмилия Кларк выпустила комикс "M.O.M.: Mother of Madness". Об этом она рассказала в личном микроблоге. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T02:15

2021-07-23T02:15

2021-07-23T02:15

культура

книги

новости культуры

эмилия кларк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568578899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afa37e7d3f3d722b05b184302fe2ea43.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Эмилия Кларк выпустила комикс "M.O.M.: Mother of Madness". Об этом она рассказала в личном микроблоге. В произведении рассказывается, как ранее сообщал сайт Entertainment Weekly, о матери-одиночке по имени Майя, которая обнаруживает, что у нее есть сверхспособности и использует их, чтобы бороться с торговлей людьми."Мы всегда называем матерей супергероями, и я как-то раз подумала, а что если они, и правда, были бы ими", — говорила Эмилия Кларк. Артистка тогда же признавалась же, что с детства была поклонницей этого жанра, однако чувствовала себя оторванной от сообщества фанатов. Ей даже не позволялось ходить с братом в магазин, где продавились комиксы. Когда же ей удалось там оказаться, то она заметила, что там было мало женщин, немного их было и на обложках графических романов. Кларк не уверена, что спустя годы ситуация сильно изменилась. Актриса стала известна благодаря роли Матери Драконов Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов".

https://ria.ru/20210720/thelastofus-1741830260.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, эмилия кларк