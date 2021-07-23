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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Эмилия Кларк выпустила комикс
Эмилия Кларк выпустила комикс - РИА Новости, 23.07.2021
Эмилия Кларк выпустила комикс
Эмилия Кларк выпустила комикс "M.O.M.: Mother of Madness". Об этом она рассказала в личном микроблоге. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T02:15
2021-07-23T02:15
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эмилия кларк
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Эмилия Кларк выпустила комикс "M.O.M.: Mother of Madness". Об этом она рассказала в личном микроблоге. В произведении рассказывается, как ранее сообщал сайт Entertainment Weekly, о матери-одиночке по имени Майя, которая обнаруживает, что у нее есть сверхспособности и использует их, чтобы бороться с торговлей людьми."Мы всегда называем матерей супергероями, и я как-то раз подумала, а что если они, и правда, были бы ими", — говорила Эмилия Кларк. Артистка тогда же признавалась же, что с детства была поклонницей этого жанра, однако чувствовала себя оторванной от сообщества фанатов. Ей даже не позволялось ходить с братом в магазин, где продавились комиксы. Когда же ей удалось там оказаться, то она заметила, что там было мало женщин, немного их было и на обложках графических романов. Кларк не уверена, что спустя годы ситуация сильно изменилась. Актриса стала известна благодаря роли Матери Драконов Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов".
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книги, новости культуры, эмилия кларк
02:15 23.07.2021
 

Эмилия Кларк выпустила комикс

© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerБританская актриса Эмилия Кларк
Британская актриса Эмилия Кларк - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Эмилия Кларк выпустила комикс "M.O.M.: Mother of Madness". Об этом она рассказала в личном микроблоге.
В произведении рассказывается, как ранее сообщал сайт Entertainment Weekly, о матери-одиночке по имени Майя, которая обнаруживает, что у нее есть сверхспособности и использует их, чтобы бороться с торговлей людьми.
"Мы всегда называем матерей супергероями, и я как-то раз подумала, а что если они, и правда, были бы ими", — говорила Эмилия Кларк.
Артистка тогда же признавалась же, что с детства была поклонницей этого жанра, однако чувствовала себя оторванной от сообщества фанатов. Ей даже не позволялось ходить с братом в магазин, где продавились комиксы. Когда же ей удалось там оказаться, то она заметила, что там было мало женщин, немного их было и на обложках графических романов. Кларк не уверена, что спустя годы ситуация сильно изменилась.
Актриса стала известна благодаря роли Матери Драконов Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов".
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