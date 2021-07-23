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На юге Челябинской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров
На юге Челябинской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров - РИА Новости, 23.07.2021
На юге Челябинской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров
Режим чрезвычайной ситуации, введённый с 9 июля из-за природных пожаров на юге Челябинской области, отмен с 23 июля, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:46
2021-07-23T14:46
2021-07-23T14:46
природные пожары в россии
карталинский район
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введённый с 9 июля из-за природных пожаров на юге Челябинской области, отмен с 23 июля, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, режим был введен с 9 июля 2021 года, зоной чрезвычайной ситуации были определены пределы границ Карталинского и Нагайбакского муниципальных районов. Необходимость введения режима ЧС была связана с природными пожарами на юге области."С 23 июля постановлением правительства Челябинской области отменен режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в сообщении.Сейчас пожарная опасность минимизирована, ведется работа по восстановлению утраченных жилых домов, реализуются меры социальной поддержки жителей, уточняется в сообщении. Тем не менее режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Карталинском районе, поясняется в сообщении.Лесные пожары охватили несколько районов Челябинской области в начале июля. Огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное и уничтожил 78 строений – жилые дома и садовые домики. От пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Сообщалось, что люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров, получат от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, до 1 октября им должны восстановить дома.
https://ria.ru/20210723/kareliya-1742549979.html
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природные пожары в россии, карталинский район, челябинская область, происшествия
На юге Челябинской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров
На юге Челябинской области с 23 июля отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров