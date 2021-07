https://ria.ru/20210723/bts-1742348242.html

BTS вошли в историю музыкальных хит-парадов Billboard

BTS вошли в историю музыкальных хит-парадов Billboard - РИА Новости, 23.07.2021

BTS вошли в историю музыкальных хит-парадов Billboard

Южнокорейская группа BTS вошла в историю музыкальных чартов Billboard, сообщается на сайте этого СМИ. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T00:42

2021-07-23T00:42

2021-07-23T00:42

культура

bts

музыка

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742345181_240:0:1755:852_1920x0_80_0_0_ee3b3b99cb6c959ce25d510685eebce3.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Южнокорейская группа BTS вошла в историю музыкальных чартов Billboard, сообщается на сайте этого СМИ. Новый сингл коллектива "Permission to Dance" занимает первое место в Hot 100. Их предыдущий релиз "Butter" находится на первой строчке хит-парада Songs of the Summer. Такое случается крайне редко. Никто не возглавлял эти чарты с разными песнями одновременно почти 11 лет.Премьера клипа на трек "Permission to Dance" состоялась 9 июля. Сейчас на YouTube ролик набрал уже более 185 миллионов просмотров. Видео на песню "Butter" вышло 21 мая. Его пользователи видели около 470 миллионов раз.

https://ria.ru/20210528/bts-1734550198.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bts, музыка, новости культуры