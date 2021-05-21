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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210521/bts-1733264361.html
За первые часы новый клип BTS посмотрели более 50 миллионов раз
За первые часы новый клип BTS посмотрели более 50 миллионов раз - РИА Новости, 21.05.2021
За первые часы новый клип BTS посмотрели более 50 миллионов раз
Южнокорейский бойз-бэнд BTS выпустил клип на новую пеню, сообщает Entertainment Tonight. Трек называется "Butter" ("Масло"). За первые часы видео посмотрели... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:58
2021-05-21T14:58
культура
bts
музыка
новости культуры
южная корея
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Южнокорейский бойз-бэнд BTS выпустил клип на новую пеню, сообщает Entertainment Tonight. Трек называется "Butter" ("Масло"). За первые часы видео посмотрели более 50 миллионов раз.В песне есть строчка "Got ARMY right behind us", и в ролике показано, как участники группы складывают из своих тел слово "ARMY" — именно так называют себя фанаты коллектива. Это не единственный отрывок из трека, который обыгрывается в клипе. Музыканты, как преступники на фото из полиции, держат в руках таблички, где написаны их имена — сцена также перекликается с текстом композиции."Я уже слышу, как чарты дрожат под их ботинками", "Мне кажется, я сломал челюсть, потому что я не могу оторваться от видео", "ARMY — это не просто фанаты, ARMY — это семья", — отреагировали поклонники BTS на новый клип.В апреле стало известно, что другая песня группы — "Dynamite" — побила рекорд вирусного хита 2012 года "Gangnam Style" музыканта Psy (настоящее имя — Пак Чжэ Сан) в чарте Billboard Hot 100.
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bts, музыка, новости культуры, южная корея

За первые часы новый клип BTS посмотрели более 50 миллионов раз

14:58 21.05.2021
 
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Южнокорейский бойз-бэнд BTS выпустил клип на новую пеню, сообщает Entertainment Tonight. Трек называется "Butter" ("Масло"). За первые часы видео посмотрели более 50 миллионов раз.
В песне есть строчка "Got ARMY right behind us", и в ролике показано, как участники группы складывают из своих тел слово "ARMY" — именно так называют себя фанаты коллектива. Это не единственный отрывок из трека, который обыгрывается в клипе. Музыканты, как преступники на фото из полиции, держат в руках таблички, где написаны их имена — сцена также перекликается с текстом композиции.
"Я уже слышу, как чарты дрожат под их ботинками", "Мне кажется, я сломал челюсть, потому что я не могу оторваться от видео", "ARMY — это не просто фанаты, ARMY — это семья", — отреагировали поклонники BTS на новый клип.
В апреле стало известно, что другая песня группы — "Dynamite" — побила рекорд вирусного хита 2012 года "Gangnam Style" музыканта Psy (настоящее имя — Пак Чжэ Сан) в чарте Billboard Hot 100.
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