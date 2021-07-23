https://ria.ru/20210723/borba-1742561399.html

Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"

Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией" - РИА Новости, 23.07.2021

Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"

Находящийся с визитом в Польше советник госдепартамента США Дерек Шолле обсудил с представителями властей этой страны роль Варшавы в борьбе с "российской... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T15:17

2021-07-23T15:17

2021-07-23T15:34

россия

евросоюз

мид польши

германия

варшава

северный поток — 2

польша

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155554/61/1555546194_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_836c06879bf97a1266ed7dfc2d1734e6.jpg

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Находящийся с визитом в Польше советник госдепартамента США Дерек Шолле обсудил с представителями властей этой страны роль Варшавы в борьбе с "российской агрессией", а также опасения двух стран относительно реализации проекта строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщило в пятницу американское дипведомство.В распространенном заявлении госдепа отмечается, что в ходе состоявшихся переговоров Шолле "дал высокую оценку роли Польши в противодействии агрессии со стороны России и продвижении демократии в Белоруссии". Согласно этим данным, советник госдепа США провел в Варшаве встречи с представителями МИД Польши, парламентариями и членами местного бизнес-сообщества."Советник Шолле также поднял вопрос о важности дальнейшего укрепления польских демократических институтов и защиты свободы СМИ как ключевых элементов жизнеспособной демократии. Наконец, он обсудил (с польской стороной) обоюдные опасения относительно газопровода "Северный поток — 2", - информировал госдеп США.Шолле в эти дни совершает европейское турне, в рамках которого дипломат уже посетил Украину, а теперь находится в Польше.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.Украина и Польша, в свою очередь, опубликовали накануне совместное заявление, в котором выразили намерение продолжать совместно противостоять реализации "Северного потока — 2".В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210723/potok-1742478573.html

https://ria.ru/20210723/ukraina-1742516538.html

россия

германия

варшава

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-23T15:17 true PT1M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, мид польши, германия, варшава, северный поток — 2, польша, сша, в мире