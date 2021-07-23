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Умер контр-адмирал Владимир Богдашин
Умер контр-адмирал Владимир Богдашин - РИА Новости, 23.07.2021
Умер контр-адмирал Владимир Богдашин
Контр-адмирал Владимир Богдашин, бывший заместитель начальника главного штаба ВМФ России, скончался в пятницу от коронавируса в московской клинике, сообщил РИА... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:34
2021-07-23T14:34
2021-07-23T14:35
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Контр-адмирал Владимир Богдашин, бывший заместитель начальника главного штаба ВМФ России, скончался в пятницу от коронавируса в московской клинике, сообщил РИА Новости представитель Клуба адмиралов.Адмирала похоронят на Аллее адмиралов на Троекуровском кладбище. Дата похорон пока не определена.Владимир Богдашин среди прочего известен тем, что в 1988 году, будучи командиром сторожевого корабля Черноморского флота "Беззаветный", протаранил (точнее, правильнее сказать "совершил навал") американский крейсер "Йорктаун", оттеснив его от территориальных вод Советского Союза в Черном море.ЧП произошло в ходе одного из самых известных приграничных инцидентов между СССР и США в годы холодной войны. На навал ВМФ СССР вынужден был пойти после того, как ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" ВМС США нарушили морскую границу вблизи Южного берега Крыма, углубившись в территориальные воды СССР на 10 километров. Корабли шли с работающими радиоэлектронными станциями и, очевидно, вели комплексную разведку.
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коронавирус в россии, черное море, ссср, сша, вмф рф, россия, владимир богдашин, общество
14:34 23.07.2021 (обновлено: 14:35 23.07.2021)
Умер контр-адмирал Владимир Богдашин
Умер контр-адмирал Богдашин, таранивший крейсер ВМС США во время конфликта 1988 года в Черном море