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Бочкарев: клиники из трех стран появятся в медкластере "Сколково"
Бочкарев: клиники из трех стран появятся в медкластере "Сколково" - РИА Новости, 23.07.2021
Бочкарев: клиники из трех стран появятся в медкластере "Сколково"
На территории Международного медицинского кластера (ММК) "Сколково" будут работать клиники из Франции, Испании и Израиля, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:20
2021-07-23T10:20
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 23 июл - РИА Недвижимость. На территории Международного медицинского кластера (ММК) "Сколково" будут работать клиники из Франции, Испании и Израиля, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Сейчас на территории медкластера строятся четыре объекта: многофункциональный медицинский центр (молл), биотехнологическая лаборатория, апарт-отель и "исцеляющие сады". В молле, который появится в кластере в 2022 году, заработают клиники из Франции и Испании с ортопедическим и онкологическим профилем. Кроме того, ведется проектирование адаптивного госпиталя Страсбургского университета с универсальными палатами, а терапевтический корпус под управлением израильской клиники "Хадасса" готовится к вводу, - рассказал он.По словам Бочкарёва, каждое здание медкластера создается по концепции иностранного архитектурного бюро, рекомендованного иностранным участником. Для оперативной передачи технологий в российское здравоохранение зарубежным участникам будет создана инфраструктура, близкая к той, что существует в "материнской" клинике.Бочкарёв подчеркнул, что здания ММК будут соответствовать международным стандартам экоустойчивого проектирования. В частности, зеленая кровля здания госпиталя Страсбургского университета позволит повысить его энергоэффективность, сократив затраты на электроэнергию, и уменьшить нагрузку на ливневую канализацию за счет удержания до 90% осадков.В этом году также планируется приступить к реализации Центра паллиативной помощи площадью 14 тысяч квадратных метров. Центр ежегодно сможет принимать 17 тысяч человек, большую часть из которых составят пациенты старше 60 лет.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
10:20 23.07.2021
 

Бочкарев: клиники из трех стран появятся в медкластере "Сколково"

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 23 июл - РИА Недвижимость. На территории Международного медицинского кластера (ММК) "Сколково" будут работать клиники из Франции, Испании и Израиля, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Сейчас на территории медкластера строятся четыре объекта: многофункциональный медицинский центр (молл), биотехнологическая лаборатория, апарт-отель и "исцеляющие сады". В молле, который появится в кластере в 2022 году, заработают клиники из Франции и Испании с ортопедическим и онкологическим профилем. Кроме того, ведется проектирование адаптивного госпиталя Страсбургского университета с универсальными палатами, а терапевтический корпус под управлением израильской клиники "Хадасса" готовится к вводу, - рассказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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По словам Бочкарёва, каждое здание медкластера создается по концепции иностранного архитектурного бюро, рекомендованного иностранным участником. Для оперативной передачи технологий в российское здравоохранение зарубежным участникам будет создана инфраструктура, близкая к той, что существует в "материнской" клинике.
"Так, медицинский молл строится по принципам адаптивной архитектуры. Это значит, что комплекс возводится не под конкретный функционал, а на основании проработки различных сценариев использования. Для этого в объекте заложены адаптивные решения, позволяющие разместить любые профили", - отметил заммэра.
Бочкарёв подчеркнул, что здания ММК будут соответствовать международным стандартам экоустойчивого проектирования. В частности, зеленая кровля здания госпиталя Страсбургского университета позволит повысить его энергоэффективность, сократив затраты на электроэнергию, и уменьшить нагрузку на ливневую канализацию за счет удержания до 90% осадков.
В этом году также планируется приступить к реализации Центра паллиативной помощи площадью 14 тысяч квадратных метров. Центр ежегодно сможет принимать 17 тысяч человек, большую часть из которых составят пациенты старше 60 лет.
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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