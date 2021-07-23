https://ria.ru/20210723/bochkarev-1742497211.html

Бочкарев: клиники из трех стран появятся в медкластере "Сколково"

Бочкарев: клиники из трех стран появятся в медкластере "Сколково" - РИА Новости, 23.07.2021

Бочкарев: клиники из трех стран появятся в медкластере "Сколково"

На территории Международного медицинского кластера (ММК) "Сколково" будут работать клиники из Франции, Испании и Израиля, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:20

2021-07-23T10:20

2021-07-23T10:20

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 23 июл - РИА Недвижимость. На территории Международного медицинского кластера (ММК) "Сколково" будут работать клиники из Франции, Испании и Израиля, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Сейчас на территории медкластера строятся четыре объекта: многофункциональный медицинский центр (молл), биотехнологическая лаборатория, апарт-отель и "исцеляющие сады". В молле, который появится в кластере в 2022 году, заработают клиники из Франции и Испании с ортопедическим и онкологическим профилем. Кроме того, ведется проектирование адаптивного госпиталя Страсбургского университета с универсальными палатами, а терапевтический корпус под управлением израильской клиники "Хадасса" готовится к вводу, - рассказал он.По словам Бочкарёва, каждое здание медкластера создается по концепции иностранного архитектурного бюро, рекомендованного иностранным участником. Для оперативной передачи технологий в российское здравоохранение зарубежным участникам будет создана инфраструктура, близкая к той, что существует в "материнской" клинике.Бочкарёв подчеркнул, что здания ММК будут соответствовать международным стандартам экоустойчивого проектирования. В частности, зеленая кровля здания госпиталя Страсбургского университета позволит повысить его энергоэффективность, сократив затраты на электроэнергию, и уменьшить нагрузку на ливневую канализацию за счет удержания до 90% осадков.В этом году также планируется приступить к реализации Центра паллиативной помощи площадью 14 тысяч квадратных метров. Центр ежегодно сможет принимать 17 тысяч человек, большую часть из которых составят пациенты старше 60 лет.

https://ria.ru/20210708/bochkarev-1740457441.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва