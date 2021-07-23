В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
Вице-спикер крымского парламента Фикс призвал ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Водная блокада Крыма, устроенная Украиной, должна быть признана попыткой геноцида, а ее организаторов нужно привлечь к уголовной ответственности, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя подачу Россией первой межгосударственной жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд по правам человека - против Украины. Она касается в том числе такой группы нарушений, как "блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова". Россия ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, обязывающих Украину незамедлительно прекратить это "вопиющее нарушение".
"Водная блокада Крыма должна быть признана попыткой геноцида крымчан со стороны Украины, а ее организаторы - привлечены к уголовной ответственности", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, в последнее время в Крыму наполняются водохранилища благодаря сильным дождям, ситуация с водоснабжением стабилизировалась. "Крым не нуждается ни в каких подачках со стороны Украины. Главное для нас - не столько возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу, а привлечение всех виновных к наказанию в соответствии с международным уголовным законодательством", - отметил Фикс.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.