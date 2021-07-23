Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/blokada-1742480809.html
В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида - РИА Новости, 23.07.2021
В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
Водная блокада Крыма, устроенная Украиной, должна быть признана попыткой геноцида, а ее организаторов нужно привлечь к уголовной ответственности, заявил первый... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T07:43
2021-07-23T07:43
россия
ефим фикс
европейский суд по правам человека
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Водная блокада Крыма, устроенная Украиной, должна быть признана попыткой геноцида, а ее организаторов нужно привлечь к уголовной ответственности, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя подачу Россией первой межгосударственной жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд по правам человека - против Украины. Она касается в том числе такой группы нарушений, как "блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова". Россия ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, обязывающих Украину незамедлительно прекратить это "вопиющее нарушение".По его словам, в последнее время в Крыму наполняются водохранилища благодаря сильным дождям, ситуация с водоснабжением стабилизировалась. "Крым не нуждается ни в каких подачках со стороны Украины. Главное для нас - не столько возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу, а привлечение всех виновных к наказанию в соответствии с международным уголовным законодательством", - отметил Фикс.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
https://ria.ru/20210722/krym-1742403835.html
https://ria.ru/20210722/uscherb-1742331750.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7e4f8758e1f3d5e180e7bc16989d3279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ефим фикс, европейский суд по правам человека, республика крым, украина, в мире
07:43 23.07.2021
 
В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида

Вице-спикер крымского парламента Фикс призвал ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Водная блокада Крыма, устроенная Украиной, должна быть признана попыткой геноцида, а ее организаторов нужно привлечь к уголовной ответственности, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя подачу Россией первой межгосударственной жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд по правам человека - против Украины. Она касается в том числе такой группы нарушений, как "блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова". Россия ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, обязывающих Украину незамедлительно прекратить это "вопиющее нарушение".
Дворец культуры и науки в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 16:49
В Польше призвали смириться с вхождением Крыма в состав России
"Водная блокада Крыма должна быть признана попыткой геноцида крымчан со стороны Украины, а ее организаторы - привлечены к уголовной ответственности", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, в последнее время в Крыму наполняются водохранилища благодаря сильным дождям, ситуация с водоснабжением стабилизировалась. "Крым не нуждается ни в каких подачках со стороны Украины. Главное для нас - не столько возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу, а привлечение всех виновных к наказанию в соответствии с международным уголовным законодательством", - отметил Фикс.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 10:44
В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба от перекрытия поставок воды в Крым
 
РоссияЕфим ФиксЕвропейский суд по правам человекаРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
14:58Навальный подал новый иск к колонии
14:57Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве
14:54Москва прошла пик заболеваемости COVID-19, заявил Собянин
14:48Экс-мэр Риги прокомментировал отношения Латвии с Россией и Белоруссией
14:46На юге Челябинской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров
14:41Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на восемь копеек
Лента новостейМолния