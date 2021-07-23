13:28 23.07.2021 (обновлено: 13:34 23.07.2021)
РЖД приостановили продажу билетов на поезда, идущие в Забайкалье
РЖД остановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие в Забайкалье, из-за обрушения моста
© РИА Новости / Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва / Перейти в фотобанкЧастичное обрушение железнодорожного моста в районе села Дунаево Сретенского района Забайкалья
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. РЖД на три дня приостановили продажу билетов на поезда на Дальний Восток и обратно после остановки Транссиба из-за забайкальского паводка и обрушения железнодорожного моста, говорится в сообщении компании.
Пассажиров уже отправленных и теперь задержанных поездов могут отправить автобусом или самолетом, РЖД ведут соответствующим переговоры.
"Ситуация по восстановлению движения остаётся сложной, в ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей в регионе. Чтобы не создавать дополнительных проблем пассажирам, мы приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по данному участку", - говорится в сообщении РЖД, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.
Там уточнили, что отменены на ближайшие даты поезда Чита–Благовещенск и в обратном направлении. Возврат билетов организован без удержания сборов. "Прорабатываем перевозку пассажиров задержанных поездов на автобусах. Параллельно обсуждаем с авиакомпаниями перевозку пассажиров", - добавили в РЖД.
Утром в пятницу региональное ГУМЧС проинформировало об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.
Как сообщали РИА Новости в МЧС России, министерство привлечёт авиацию к аварийно-восстановительным работам на месте обрушения железнодорожного моста. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после произошедшего инцидента.