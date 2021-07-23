https://ria.ru/20210723/bilety-1742538299.html

РЖД приостановили продажу билетов на поезда, идущие в Забайкалье

РЖД приостановили продажу билетов на поезда, идущие в Забайкалье - РИА Новости, 23.07.2021

РЖД приостановили продажу билетов на поезда, идущие в Забайкалье

РЖД на три дня приостановили продажу билетов на поезда на Дальний Восток и обратно после остановки Транссиба из-за забайкальского паводка и обрушения... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:28

2021-07-23T13:28

2021-07-23T13:34

россия

дальний восток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чита

ржд

забайкальский край

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. РЖД на три дня приостановили продажу билетов на поезда на Дальний Восток и обратно после остановки Транссиба из-за забайкальского паводка и обрушения железнодорожного моста, говорится в сообщении компании.Пассажиров уже отправленных и теперь задержанных поездов могут отправить автобусом или самолетом, РЖД ведут соответствующим переговоры."Ситуация по восстановлению движения остаётся сложной, в ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей в регионе. Чтобы не создавать дополнительных проблем пассажирам, мы приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по данному участку", - говорится в сообщении РЖД, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.Там уточнили, что отменены на ближайшие даты поезда Чита–Благовещенск и в обратном направлении. Возврат билетов организован без удержания сборов. "Прорабатываем перевозку пассажиров задержанных поездов на автобусах. Параллельно обсуждаем с авиакомпаниями перевозку пассажиров", - добавили в РЖД.Утром в пятницу региональное ГУМЧС проинформировало об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.Как сообщали РИА Новости в МЧС России, министерство привлечёт авиацию к аварийно-восстановительным работам на месте обрушения железнодорожного моста. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после произошедшего инцидента.

https://ria.ru/20210723/most-1742492073.html

https://ria.ru/20210723/transsib-1742535091.html

россия

дальний восток

чита

забайкальский край

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россия, дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чита, ржд, забайкальский край, происшествия