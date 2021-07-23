https://ria.ru/20210723/bespilotnik-1742485749.html
Разработчик рассказал, где будут применять беспилотник "Волк-18"
Разработчик рассказал, где будут применять беспилотник "Волк-18" - РИА Новости, 23.07.2021
Разработчик рассказал, где будут применять беспилотник "Волк-18"
Первый в России беспилотник-перехватчик "Волк-18" планируется использовать в аэропортах для уничтожения дронов-нарушителей, которые могут мешать работе... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:57
2021-07-23T08:57
2021-07-23T08:57
макс-2021
технологии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596846790_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_beca58a68373dcc74eb6fb3e3326a7b8.jpg
ЖУКОВСКИЙ, 23 июл - РИА Новости. Первый в России беспилотник-перехватчик "Волк-18" планируется использовать в аэропортах для уничтожения дронов-нарушителей, которые могут мешать работе воздушных гаваней, испытания завершаются, сообщил РИА Новости в ходе авиасалона МАКС-2021 заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.Он пояснил, что концерн создал комплекс обеспечения безопасности объектов инфраструктуры ROSC-1, который включает как информационные средства, в том числе РЛС и видеокамеры для обнаружения беспилотников и системы подавления их каналов управления, так и беспилотник "Волк" как средство физического воздействия на дроны-нарушители. "Волк" станут запускать тогда, когда средства радиоэлектронного подавления применять нельзя, чтобы не нарушить работу систем аэропорта."Сейчас вместе с Росавиацией нами проводятся государственные испытания системы ROSC, включающей беспилотник "Волк-18". Испытания мы планируем завершить в этом году. Затем мы рассматриваем возможность поставки системы в несколько российских аэропортов", - рассказал Савицкий.Замглавы концерна отметил, что идея создания системы с беспилотником-перехватчиком "Волк" возникла после нештатной ситуации в лондонском аэропорту Гатвик в декабре 2018 года, когда пролет неизвестных беспилотников в зоне воздушной гавани блокировал ее работу и привел к многомиллионным убыткам.Ранее Савицкий говорил РИА Новости, что охотник за дронами "Волк" можно также использовать для перехвата нелегальных посылок в тюрьмы, которые злоумышленники отправляют с помощью других дронов.Разработанный в концерне малый беспилотник "Волк-18" имеет сеткометы для перехвата дронов. "Волк" приближается к аппарату-нарушителю и выстреливает сетку, чтобы блокировать другому беспилотнику возможность продолжения полета. Если "Волк" не достигает результата с помощью сеткомета, он таранит дрон-нарушитель.
https://ria.ru/20210723/bespilotnik-1742483978.html
https://ria.ru/20210210/volk-1596757932.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596846790_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_672f2ff349f256f953ac93c3d54f4e44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макс-2021, технологии, безопасность
Разработчик рассказал, где будут применять беспилотник "Волк-18"
Замглавы "Алмаз-Антей" Савицкий: беспилотник "Волк-18" планируют применять для защиты аэропортов
ЖУКОВСКИЙ, 23 июл - РИА Новости.
Первый в России беспилотник-перехватчик "Волк-18" планируется использовать в аэропортах для уничтожения дронов-нарушителей, которые могут мешать работе воздушных гаваней, испытания завершаются, сообщил РИА Новости в ходе авиасалона МАКС-2021
заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.
Он пояснил, что концерн создал комплекс обеспечения безопасности объектов инфраструктуры ROSC-1, который включает как информационные средства, в том числе РЛС и видеокамеры для обнаружения беспилотников и системы подавления их каналов управления, так и беспилотник "Волк" как средство физического воздействия на дроны-нарушители. "Волк" станут запускать тогда, когда средства радиоэлектронного подавления применять нельзя, чтобы не нарушить работу систем аэропорта.
"Сейчас вместе с Росавиацией нами проводятся государственные испытания системы ROSC, включающей беспилотник "Волк-18". Испытания мы планируем завершить в этом году. Затем мы рассматриваем возможность поставки системы в несколько российских аэропортов", - рассказал Савицкий.
Замглавы концерна отметил, что идея создания системы с беспилотником-перехватчиком "Волк" возникла после нештатной ситуации в лондонском аэропорту Гатвик в декабре 2018 года, когда пролет неизвестных беспилотников в зоне воздушной гавани блокировал ее работу и привел к многомиллионным убыткам.
Ранее Савицкий говорил РИА Новости, что охотник за дронами "Волк" можно также использовать для перехвата нелегальных посылок в тюрьмы, которые злоумышленники отправляют с помощью других дронов.
Разработанный в концерне малый беспилотник "Волк-18" имеет сеткометы для перехвата дронов. "Волк" приближается к аппарату-нарушителю и выстреливает сетку, чтобы блокировать другому беспилотнику возможность продолжения полета. Если "Волк" не достигает результата с помощью сеткомета, он таранит дрон-нарушитель.