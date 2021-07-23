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Разработчик рассказал, где будут применять беспилотник "Волк-18"
Разработчик рассказал, где будут применять беспилотник "Волк-18" - РИА Новости, 23.07.2021
Разработчик рассказал, где будут применять беспилотник "Волк-18"
Первый в России беспилотник-перехватчик "Волк-18" планируется использовать в аэропортах для уничтожения дронов-нарушителей, которые могут мешать работе... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:57
2021-07-23T08:57
макс-2021
технологии
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ, 23 июл - РИА Новости. Первый в России беспилотник-перехватчик "Волк-18" планируется использовать в аэропортах для уничтожения дронов-нарушителей, которые могут мешать работе воздушных гаваней, испытания завершаются, сообщил РИА Новости в ходе авиасалона МАКС-2021 заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.Он пояснил, что концерн создал комплекс обеспечения безопасности объектов инфраструктуры ROSC-1, который включает как информационные средства, в том числе РЛС и видеокамеры для обнаружения беспилотников и системы подавления их каналов управления, так и беспилотник "Волк" как средство физического воздействия на дроны-нарушители. "Волк" станут запускать тогда, когда средства радиоэлектронного подавления применять нельзя, чтобы не нарушить работу систем аэропорта."Сейчас вместе с Росавиацией нами проводятся государственные испытания системы ROSC, включающей беспилотник "Волк-18". Испытания мы планируем завершить в этом году. Затем мы рассматриваем возможность поставки системы в несколько российских аэропортов", - рассказал Савицкий.Замглавы концерна отметил, что идея создания системы с беспилотником-перехватчиком "Волк" возникла после нештатной ситуации в лондонском аэропорту Гатвик в декабре 2018 года, когда пролет неизвестных беспилотников в зоне воздушной гавани блокировал ее работу и привел к многомиллионным убыткам.Ранее Савицкий говорил РИА Новости, что охотник за дронами "Волк" можно также использовать для перехвата нелегальных посылок в тюрьмы, которые злоумышленники отправляют с помощью других дронов.Разработанный в концерне малый беспилотник "Волк-18" имеет сеткометы для перехвата дронов. "Волк" приближается к аппарату-нарушителю и выстреливает сетку, чтобы блокировать другому беспилотнику возможность продолжения полета. Если "Волк" не достигает результата с помощью сеткомета, он таранит дрон-нарушитель.
https://ria.ru/20210723/bespilotnik-1742483978.html
https://ria.ru/20210210/volk-1596757932.html
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макс-2021, технологии, безопасность
08:57 23.07.2021
 
Разработчик рассказал, где будут применять беспилотник "Волк-18"

Замглавы "Алмаз-Антей" Савицкий: беспилотник "Волк-18" планируют применять для защиты аэропортов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтоматический перехватчик малоразмерных беспилотных летательных аппаратов "Волк-18"
Автоматический перехватчик малоразмерных беспилотных летательных аппаратов Волк-18 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЖУКОВСКИЙ, 23 июл - РИА Новости. Первый в России беспилотник-перехватчик "Волк-18" планируется использовать в аэропортах для уничтожения дронов-нарушителей, которые могут мешать работе воздушных гаваней, испытания завершаются, сообщил РИА Новости в ходе авиасалона МАКС-2021 заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.
Он пояснил, что концерн создал комплекс обеспечения безопасности объектов инфраструктуры ROSC-1, который включает как информационные средства, в том числе РЛС и видеокамеры для обнаружения беспилотников и системы подавления их каналов управления, так и беспилотник "Волк" как средство физического воздействия на дроны-нарушители. "Волк" станут запускать тогда, когда средства радиоэлектронного подавления применять нельзя, чтобы не нарушить работу систем аэропорта.
Модернизированный вариант новейшего беспилотника-перехватчика Волк-18 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
08:31
Разработчик предложил применять беспилотник "Волк" при охране тюрем
"Сейчас вместе с Росавиацией нами проводятся государственные испытания системы ROSC, включающей беспилотник "Волк-18". Испытания мы планируем завершить в этом году. Затем мы рассматриваем возможность поставки системы в несколько российских аэропортов", - рассказал Савицкий.
Замглавы концерна отметил, что идея создания системы с беспилотником-перехватчиком "Волк" возникла после нештатной ситуации в лондонском аэропорту Гатвик в декабре 2018 года, когда пролет неизвестных беспилотников в зоне воздушной гавани блокировал ее работу и привел к многомиллионным убыткам.
Ранее Савицкий говорил РИА Новости, что охотник за дронами "Волк" можно также использовать для перехвата нелегальных посылок в тюрьмы, которые злоумышленники отправляют с помощью других дронов.
Разработанный в концерне малый беспилотник "Волк-18" имеет сеткометы для перехвата дронов. "Волк" приближается к аппарату-нарушителю и выстреливает сетку, чтобы блокировать другому беспилотнику возможность продолжения полета. Если "Волк" не достигает результата с помощью сеткомета, он таранит дрон-нарушитель.
Автоматический перехватчик малоразмерных беспилотных летательных аппаратов Волк-18 - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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МАКС-2021ТехнологииБезопасность
 
 
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