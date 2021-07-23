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Разработчик предложил применять беспилотник "Волк" при охране тюрем
Разработчик предложил применять беспилотник "Волк" при охране тюрем - РИА Новости, 23.07.2021
Разработчик предложил применять беспилотник "Волк" при охране тюрем
Первый в России беспилотник-перехватчик "Волк-18" наряду с обеспечением безопасности аэродромов и аэропортовых зон можно использовать для уничтожения дронов, с... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:31
2021-07-23T08:31
макс-2021
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
концерн пво "алмаз-антей"
технологии
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 23 июл — РИА Новости. Первый в России беспилотник-перехватчик "Волк-18" наряду с обеспечением безопасности аэродромов и аэропортовых зон можно использовать для уничтожения дронов, с помощью которых злоумышленники пытаются передать несанкционированные посылки в пенитенциарные учреждения, сообщил РИА Новости в ходе авиасалона МАКС-2021 замгендиректора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий."Разработанная нами система обеспечения безопасности объектов инфраструктуры ROSC-1 с включенным в ее состав беспилотником-перехватчиком "Волк-18" может выявлять несанкционированное использование беспилотников с целью доставки в пенитенциарные учреждения мобильных телефонов и нелегальных "посылок". Путем прямого физического воздействия "Волка" на дроны злоумышленников мы можем блокировать эту деятельность", - рассказал СавицкийОн добавил, что "на одном из демонстрационных показов беспилотника "Волк" представители ФСИН присутствовали и высоко оценили его возможности".По словам замглавы концерна, одна из главных целей для "Волка" на сегодняшний день - квадрокоптеры типа "Фантом", которые чаще всего используются нарушителями закона: эти БПЛА дешевы, способны нести груз и сбрасывать его. Савицкий отметил, что компания-производитель предлагала эту функцию, например, для сброса спасательных средств утопающим, но с помощью нее можно сбросить и запрещенные предметы на территории исправительных объектов.Савицкий также рассказал, что система наведения комплекса ROSC-1 "сегодня позволяет с вероятностью не ниже 0,9 обнаружить на дальности до 3 километров беспилотник "Фантом", и это очень хороший результат". Он уточнил, что в рамках испытаний беспилотником "Волк-18" было эффективно перехвачено несколько десятков дронов-"жертв".Разработанный в концерне малый беспилотник "Волк-18" имеет сеткометы для перехвата дронов. "Волк" приближается к аппарату-нарушителю и выстреливает сетку, чтобы блокировать другому беспилотнику возможность продолжения полета. Если "Волк" не достигает результата с помощь сеткомета, он таранит дрон-нарушитель.
https://ria.ru/20210716/bespilotnik-1741483912.html
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макс-2021, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), концерн пво "алмаз-антей", технологии, безопасность
08:31 23.07.2021
 
Разработчик предложил применять беспилотник "Волк" при охране тюрем

Замглавы "Алмаз-Антей" Савицкий: перехватчик дронов "Волк" может перехватывать "посылки" в тюрьмы

© Фото : Концерн ВКО "Алмаз-Антей"Модернизированный вариант новейшего беспилотника-перехватчика "Волк-18"
Модернизированный вариант новейшего беспилотника-перехватчика Волк-18 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 23 июл — РИА Новости. Первый в России беспилотник-перехватчик "Волк-18" наряду с обеспечением безопасности аэродромов и аэропортовых зон можно использовать для уничтожения дронов, с помощью которых злоумышленники пытаются передать несанкционированные посылки в пенитенциарные учреждения, сообщил РИА Новости в ходе авиасалона МАКС-2021 замгендиректора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.
"Разработанная нами система обеспечения безопасности объектов инфраструктуры ROSC-1 с включенным в ее состав беспилотником-перехватчиком "Волк-18" может выявлять несанкционированное использование беспилотников с целью доставки в пенитенциарные учреждения мобильных телефонов и нелегальных "посылок". Путем прямого физического воздействия "Волка" на дроны злоумышленников мы можем блокировать эту деятельность", - рассказал Савицкий
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Он добавил, что "на одном из демонстрационных показов беспилотника "Волк" представители ФСИН присутствовали и высоко оценили его возможности".
По словам замглавы концерна, одна из главных целей для "Волка" на сегодняшний день - квадрокоптеры типа "Фантом", которые чаще всего используются нарушителями закона: эти БПЛА дешевы, способны нести груз и сбрасывать его. Савицкий отметил, что компания-производитель предлагала эту функцию, например, для сброса спасательных средств утопающим, но с помощью нее можно сбросить и запрещенные предметы на территории исправительных объектов.
"Насколько нам известно, такая проблема на сегодняшний день существует, и решать ее с помощью "глушилок", подавляющих каналы управления дронами, не всегда возможно", - уточнил он.
Савицкий также рассказал, что система наведения комплекса ROSC-1 "сегодня позволяет с вероятностью не ниже 0,9 обнаружить на дальности до 3 километров беспилотник "Фантом", и это очень хороший результат". Он уточнил, что в рамках испытаний беспилотником "Волк-18" было эффективно перехвачено несколько десятков дронов-"жертв".
Разработанный в концерне малый беспилотник "Волк-18" имеет сеткометы для перехвата дронов. "Волк" приближается к аппарату-нарушителю и выстреливает сетку, чтобы блокировать другому беспилотнику возможность продолжения полета. Если "Волк" не достигает результата с помощь сеткомета, он таранит дрон-нарушитель.
Беспилотный вертолет БАС-200 производства холдинга Вертолеты России, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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МАКС-2021РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"ТехнологииБезопасность
 
 
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