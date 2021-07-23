https://ria.ru/20210723/bespilotnik-1742483978.html

Разработчик предложил применять беспилотник "Волк" при охране тюрем

Разработчик предложил применять беспилотник "Волк" при охране тюрем - РИА Новости, 23.07.2021

Разработчик предложил применять беспилотник "Волк" при охране тюрем

Первый в России беспилотник-перехватчик "Волк-18" наряду с обеспечением безопасности аэродромов и аэропортовых зон можно использовать для уничтожения дронов, с... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T08:31

2021-07-23T08:31

2021-07-23T08:31

макс-2021

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

концерн пво "алмаз-антей"

технологии

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 23 июл — РИА Новости. Первый в России беспилотник-перехватчик "Волк-18" наряду с обеспечением безопасности аэродромов и аэропортовых зон можно использовать для уничтожения дронов, с помощью которых злоумышленники пытаются передать несанкционированные посылки в пенитенциарные учреждения, сообщил РИА Новости в ходе авиасалона МАКС-2021 замгендиректора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий."Разработанная нами система обеспечения безопасности объектов инфраструктуры ROSC-1 с включенным в ее состав беспилотником-перехватчиком "Волк-18" может выявлять несанкционированное использование беспилотников с целью доставки в пенитенциарные учреждения мобильных телефонов и нелегальных "посылок". Путем прямого физического воздействия "Волка" на дроны злоумышленников мы можем блокировать эту деятельность", - рассказал СавицкийОн добавил, что "на одном из демонстрационных показов беспилотника "Волк" представители ФСИН присутствовали и высоко оценили его возможности".По словам замглавы концерна, одна из главных целей для "Волка" на сегодняшний день - квадрокоптеры типа "Фантом", которые чаще всего используются нарушителями закона: эти БПЛА дешевы, способны нести груз и сбрасывать его. Савицкий отметил, что компания-производитель предлагала эту функцию, например, для сброса спасательных средств утопающим, но с помощью нее можно сбросить и запрещенные предметы на территории исправительных объектов.Савицкий также рассказал, что система наведения комплекса ROSC-1 "сегодня позволяет с вероятностью не ниже 0,9 обнаружить на дальности до 3 километров беспилотник "Фантом", и это очень хороший результат". Он уточнил, что в рамках испытаний беспилотником "Волк-18" было эффективно перехвачено несколько десятков дронов-"жертв".Разработанный в концерне малый беспилотник "Волк-18" имеет сеткометы для перехвата дронов. "Волк" приближается к аппарату-нарушителю и выстреливает сетку, чтобы блокировать другому беспилотнику возможность продолжения полета. Если "Волк" не достигает результата с помощь сеткомета, он таранит дрон-нарушитель.

https://ria.ru/20210716/bespilotnik-1741483912.html

https://ria.ru/20210720/bespilotnik-1742040115.html

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макс-2021, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), концерн пво "алмаз-антей", технологии, безопасность