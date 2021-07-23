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Директор ЦРУ признался, что поседел на службе в Москве
Директор ЦРУ признался, что поседел на службе в Москве - РИА Новости, 23.07.2021
Директор ЦРУ признался, что поседел на службе в Москве
Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что поседел, когда служил послом США в Москве. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T01:14
2021-07-23T09:27
россия
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что поседел, когда служил послом США в Москве."Большинство седых волос у меня появилась, когда я служил в России", - заявил 65-летний глава разведывательного ведомства в интервью радио NPR. Таким образом Бернс сослался на свой богатый российский опыт, отвечая на вопрос о кибератаках, приписываемых "российским хакерам".Бернс занимал пост посла США в России в 2005-2008 годах.
https://ria.ru/20210621/ukraina-1737925386.html
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россия, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), москва, сша, в мире
01:14 23.07.2021 (обновлено: 09:27 23.07.2021)
 
Директор ЦРУ признался, что поседел на службе в Москве

Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что поседел, когда служил послом США в Москве

© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс в 2000-х гордах работавший послом США в России
Директор ЦРУ Уильям Бернс в 2000-х гордах работавший послом США в России - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что поседел, когда служил послом США в Москве.
"Большинство седых волос у меня появилась, когда я служил в России", - заявил 65-летний глава разведывательного ведомства в интервью радио NPR. Таким образом Бернс сослался на свой богатый российский опыт, отвечая на вопрос о кибератаках, приписываемых "российским хакерам".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 15:55
Экс-агент ЦРУ восхитился политикой России по Украине
Бернс занимал пост посла США в России в 2005-2008 годах.
 
РоссияУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)МоскваСШАВ мире
 
 
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