https://ria.ru/20210723/berns-1742455998.html
Директор ЦРУ признался, что поседел на службе в Москве
Директор ЦРУ признался, что поседел на службе в Москве - РИА Новости, 23.07.2021
Директор ЦРУ признался, что поседел на службе в Москве
Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что поседел, когда служил послом США в Москве. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T01:14
2021-07-23T01:14
2021-07-23T09:27
россия
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что поседел, когда служил послом США в Москве."Большинство седых волос у меня появилась, когда я служил в России", - заявил 65-летний глава разведывательного ведомства в интервью радио NPR. Таким образом Бернс сослался на свой богатый российский опыт, отвечая на вопрос о кибератаках, приписываемых "российским хакерам".Бернс занимал пост посла США в России в 2005-2008 годах.
https://ria.ru/20210621/ukraina-1737925386.html
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россия, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), москва, сша, в мире
01:14 23.07.2021 (обновлено: 09:27 23.07.2021)
Директор ЦРУ признался, что поседел на службе в Москве
Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что поседел, когда служил послом США в Москве