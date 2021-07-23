https://ria.ru/20210723/berns-1742455998.html

Директор ЦРУ признался, что поседел на службе в Москве

Директор ЦРУ признался, что поседел на службе в Москве - РИА Новости, 23.07.2021

Директор ЦРУ признался, что поседел на службе в Москве

Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что поседел, когда служил послом США в Москве. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T01:14

2021-07-23T01:14

2021-07-23T09:27

россия

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что поседел, когда служил послом США в Москве."Большинство седых волос у меня появилась, когда я служил в России", - заявил 65-летний глава разведывательного ведомства в интервью радио NPR. Таким образом Бернс сослался на свой богатый российский опыт, отвечая на вопрос о кибератаках, приписываемых "российским хакерам".Бернс занимал пост посла США в России в 2005-2008 годах.

https://ria.ru/20210621/ukraina-1737925386.html

россия

москва

сша

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2021

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россия, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), москва, сша, в мире